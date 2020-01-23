Как выгоднее всего использовать материнский капитал в 2020 году: совет юриста

Впервые в России за последние три года проиндексирован федеральный материнский капитал. С 1 января 2020 года его размер увеличился на 3%, с 453 026 рублей до 466 617 рублей.

- Есть несколько основных направлений применения сертификата, - рассказывают специалисты юридической службы агентства недвижимости «НИАН». - Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, получение достойного образования, формирование накопительной пенсии или даже покупку специальных устройств для детей с инвалидностью.Для решения квартирного вопроса материнский капитал можно использовать несколькими способами, - поясняют специалисты АН «НИАН». - Молодые родители могут купить новую квартиру, внести первоначальный взнос или погасить часть ипотеки, а также начать строительство частного дома. Нужно помнить, если при покупке недвижимости были использованы средства сертификата, то всем членам семьи в жилье нужно выделить доли.

АН «НИАН» на протяжении многих лет успешно применяет практику улучшения жилищных условий путем выгодного для клиента использования средств материнского капитала. Партнерами агентства недвижимости являются крупные застройщики нашего города: «ВИРА-Строй», «Брусника. Сибакадемстрой», ГК «Расцветай», ГК «Стрижи», «Ясный берег» и другие. Один из партнеров АН «НИАН» - ГК «Расцветай» запустила для покупателей программу приобретения жилья «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Теперь у семей с маленькими детьми есть возможность приобрести квартиру от надежного застройщика по ставке от 4,7% годовых и использовать средства материнского капитала как в качестве первоначального взноса, так и при досрочном погашения ипотечного кредита. Специальное предложение от банков-партнеров застройщика действует для семей, где с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Минимальный первоначальный взнос - 20% от стоимости приобретаемой квартиры, срок - от 3 до 30 лет, максимальная сумма кредита - до 6 млн.

АН «НИАН» предлагает примерный расчет ежемесячного платежа при покупке двухкомнатной квартиры в новостройке у одного из крупных застройщиков Новосибирска по партнерской программе Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми от «Россельхозбанка». Первоначальный взнос, без учета средств материнского капитала составит 860 000 рублей, с учетом средств материнского капитала - 413 000 рублей, ежемесячный платеж - 23 200 рублей*.

Обратившись в АН «НИАН» можно быть уверенными, что специалисты возьмут на себя решение всех вопросов, связанных с привлечением средств сертификата для улучшения жилищных условий и подберут наиболее подходящий вариант квартиры для Вашей семьи.

АН «НИАН»:

• ул. Фрунзе 228, оф. 14

тел. (383) 209-20-06

• ул. Крылова, 36, оф. 421

тел. (383) 209-20-02

• ул. Блюхера, 31, 1-й этаж

тел. (383) 209-20-04

annian@nian.tv

Instagram

www.nian.tv

*Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми от «Россельхозбанка» 4,7% годовых. Минимальный первоначальный взнос - 20% от стоимости квартиры. В данном случае ипотечная программа рассчитана на 20 лет.

НАША СПРАВКА

Агентство недвижимости «НИАН» оказывает полный спектр услуг на рынке недвижимости Новосибирска. За 18 лет накоплены опыт и компетенции, чтобы работать на высокопрофессиональном уровне с любыми видами объектов: готовая квартира, новостройка, загородный дом или коттедж, таунхаус, коммерческая недвижимость. Специалисты АН в курсе всех тенденций рынка, постоянно проходят обучение и всегда готовы найти оптимальное решение для клиента.