2020-01-22T16:12:21+03:00
Общество

«Били головой об стену! Вожатая попросила...»: сибирячка требует более миллиона рублей за издевательства над дочкой в детском лагере

Мать девочки уверяет, что ее дочка перестала нормально спать после летнего отдыха
Никита МАНЬКО
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Соседки по комнате будили засоню головой об стену. Фото: личный архив.Соседки по комнате будили засоню головой об стену. Фото: личный архив.
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Поездка в детский лагерь для маленькой Антонины* обернулась ночными кошмарами, которые мучают ребенка больше полугода. На этом настаивает мама девочки. Женщина утверждает, что соседки по комнате будили дочь ударами головой об стену - 10-летняя девочка испытала глубокую психологическую травму, ей пришлось даже лежать в больнице. Также женщина требует с родителей обидчиц более миллиона рублей. Что же в действительности произошло в детском лагере - в материале КП-Новосибирск.

БОИТСЯ ТЕМНОТЫ И ГРОМКИХ ЗВУКОВ, ПЛОХО СПИТ

Многодетная мама Олеся* воспитывает четверых детей вместе с мужем - успешным программистом и дизайнером сайтов. 10-летняя Антонина хорошо окончила четвертый класс и 1 июня, в День защиты детей, отправилась в санаторно-курортный лагерь. Там Антонина должна была провести месяц, и первую неделю девочка действительно отдыхала - но уже на 11-й день начала жаловаться маме на головные боли и боли в животе. Еще через три дня обычное утро в детском лагере, по словам девочки, превратилось для нее в кошмар, который мучает до сих пор. Что же случилось в то злополучное утро?

Как сообщил источник в правоохранительных органах, вожатая лагеря попросила проснувшихся детей разбудить спящих - это такая шефская помощь.

- Тогда соседки по комнате Лина* и Катя* бросились будить Антонину. При этом били ее головой об стену! Ударили три раза, - говорит источник КП-Новосибирск.

После такого «будильника» у Тони стала болеть голова, девочка пошла в медпункт, где ей измерили температуру и, по словам мамы, отпустили. Но к вечеру головные боли не прекратились, и девочку на ночь госпитализировали в медпункт санатория.

Утром приехал травматолог, у ребенка нащупали шишку на голове, после чего Антонину перевели на лечение в Детскую городскую клиническую больницу № 1, где неделю она провела в нейрохирургическом отделении.

По данным родственников пострадавшей школьницы, сильные головные боли вернулись 3 июля - спустя 13 дней после выписки из детской больницы. Ребенку вызвали «Скорую» и наутро увезли в психоневрологическое отделение Городской детской клинической больницы скорой помощи, где школьница провела еще девять дней.

- В результате Антонина перенесла глубокую психологическую травму, испытала тяжелые нравственные страдания. Дочка до сих пор плохо спит по ночам, стала бояться темноты и громких звуков, испытывает психологический шок, - передает мама девочки результаты врачебной экспертизы.

«МАМА ДЕВОЧКИ НЕ ПРЕДУПРЕДИЛА, ЧТО ТОНЯ ЛЮБИТ КРЕПКО ПОСПАТЬ»

Многодетная мама оценила страдания 10-летней дочери в 600 тысяч рублей, еще 600 тысяч она решила отсудить в качестве компенсации морального вреда себе. Ответчицы - мамы Лины и Кати - отказались от комментариев корреспонденту КП-Новосибирск. Как сообщили в администрации детского санатория, вскоре после начала разбирательств Олеся решила снизить требования до 150 тысяч рублей. В лагере утверждают: болезнь девочки - это результат другой, более ранней травмы, о которой мама умалчивает.

- Женщина отправила дочь в санаторий, не предупредив, что Тоня любит крепко и долго поспать, а будить приходится долго, расталкивая ребенка, - прокомментировали КП-Новосибирск в лагере. - В тот день вожатая действительно попросила девочек разбудить соседку по комнате. Тоня не хотела просыпаться и во время побудки случайно два раза стукнулась головой о спинку кровати. Травматолог обнаружил шишку, но мама скрыла от врачей санатория более серьезную травму, полученную в апреле 2019 года, не будем говорить, какую. А боязнь темноты, бессонница проявлялись у ребенка еще до поступления к нам в лагерь. Мне не совсем понятна позиция матери - отправлять сложного ребенка в санаторий без рекомендаций. Есть предположение, что мама девочки хочет просто отсудить денег!

Юристы санатория уверены, что многодетная мама проиграет иск о компенсации в суде, так как связь между шишкой от побудки и расстройствами девочки доказать невозможно.

- Сразу три свидетеля - замдиректора по воспитательной части, начальник медицинской службы и вожатый отряда - могут подтвердить, что девочка не пострадала, а тем более никто из сверстниц ее не бил и не травил, - добавили в лагере.

* Имена изменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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