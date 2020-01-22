2020-01-22T12:17:23+03:00
Умные вещи

Топ-5 популярных книг в электронном формате, которые предпочитают новосибирцы

МТС проанализировал литературные предпочтения новосибирцев в новогодние каникулы и составили список пяти самых популярных литературных произведений
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Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В топ-лист ожидаемо попали: сборник книг «Ведьмак» Анджея Саповского, классика «Кавказский пленник» Александра Пушкина и «45 татуировок менеджера» Максима Батырева.

В новогодние каникулы новосибирцы отдавали предпочтение книгам, которые сейчас в тренде благодаря рекламным кампаниям одноименных фильмов*. Самой популярной электронной книгой у жителей столицы Сибири стал хит Анджея Сапковского сборник «Ведьмак» (по книге также был снят сериал). На втором месте классика – «Кавказский пленник» Александра Пушкина. Третье место топа у книги Максима Батырева «45 татуировок менеджера».

Также на новогодних каникулах пользовался популярностью «Текст» Дмитрия Глуховского (входит в топ самых популярных книг по стране), жизнеутверждающий роман азербайджанского писателя Эльчина Сафарли «Когда я вернусь, будь дома» и сборник физических упражнений для желающих вернуться к здоровому образу жизни. «Домашние уроки здоровья. Гимнастика без тренажеров. 50 незаменимых упражнений для дома и зала» Сергея Бубновского.

По данным сервиса электронных книг «МТС Библиотека», который доступен абонентам всех российских операторов связи, в период с 8:00 вечера 31 декабря 2019 года до 8:00 утра 1 января 2020 года новосибирцы прочитали 1240 электронных книг. Для сравнения, омичи прочитали вдвое, а барнаульцы –втрое меньше книг за тот же период. При этом активность пользователей сервиса была всего лишь на треть ниже, чем в обычную ночь. Более 60% пользователей предпочли книги традиционным форматам празднования Нового года. В целом, на каникулах с 1 по 9 января любители литературы прочитали на 35% больше книг, чем за аналогичный период в декабре 2019 года.

Топ-5 популярных в России электронных книг с 1 по 9 января 2020 года:

«Когда я вернусь, будь дома», Эльчин Сафарли;

«Ведьмак» (сборник), Анджей Сапковский;

«Вторая жизнь Уве», Фредрик Бакман;

«Текст», Дмитрий Глуховский;

«Домашние уроки здоровья. Гимнастика без тренажеров. 50 незаменимых упражнений для дома и зала», Сергей Бубновский.

По итогам 2019 года число пользователей сервиса для чтения по подписке «МТС Библиотека» выросло вдвое. Количество электронных книг в каталоге за год увеличилось до 185 тысяч со 120 тысяч, аудиокниг – до 35 тысяч с трех тысяч. С сентября 2019 года сервис стал доступен клиентам всех российских операторов связи.

*На примере данных сервиса МТС Библиотека.

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