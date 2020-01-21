Бухгалтер из Новосибирска украла 2 миллиона, чтобы вылечить сына-геймера от прыщей

Все знают: в любом классе всегда есть парень с прыщами, который не нравится девочкам и предпочитает компьютерные игры. Дмитрий был именно таким подоостком. Его мама Надежда очень переживала за свое чадо. Дешевые кремы, лосьоны, народные средства - ничего не помогало. Только дорогая косметика. Тогда мама парня, бухгалтер лицея, пошла на крайние меры - стала подделывать документы о своей зарплате и на эти «премии» лечить сына.

Как рассказала КП-Новосибирск виновница произошедшего, ее сын был не просто прыщавым подростком. Он болел - получил инфекцию около четырех лет назад. Почему нельзя было лечить ребенка за свой счет? На это у сибирячки есть оправдание.

- Я воспитывала сына одна. Его отец нас бросил, не платил алименты. Когда Дмитрию было еще 12 лет, бывший заявил: «Мне тоже надо на что-то жить», - рассказала КП-Новосибирск Ольга Боброва (имена героев публикации изменены по их просьбе).

Сейчас на лице парня нет даже следов от прыщей. Фото: соцсети.

Вот и стала женщина потихоньку отщипывать денежки от общего котла. Недостача средств в бюджете детской школы искусств вскрылась после очередной внутренней проверки мэрией в конце 2018 года. В январе 2019 года было возбуждено уголовное дело о хищении с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Как сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Кировского района Ярослав Власов, всего 40-летняя женщина-бухгалтер украла около 2 миллионов рублей! Надежда искусственно завышала себе зарплату в бухгалтерских и платежных документах для муниципалитета, писала себе надбавки, премии. После задержания женщина частично признала свою вину, правда, сначала не соглашалась с объемом похищенного, но в итоге признала всю вину целиком.

На допросе рассказала, что на лечение сына тратила 30 - 50 тысяч рублей в месяц! Лечила чадо четыре года. Столько же времени и воровала.

Суд проявил к матери снисходительность, назначив ей три года условно. Как полагает сама подсудимая, свою роль сыграли грамоты и благодарственные письма - их у нее 30 штук. Помогли и коллеги-свидетели: люди не стали отворачиваться от бывшей сотрудницы, уличенной в коррупции.

- Я ничего не купила себе на эти деньги - тратила на лечение сына, а также помогала маме, которая живет в Рубцовске. Она мне тоже теперь высылает деньги, чтобы я погасила долг, но все равно тяжело. Отец ребенка давно не платит алименты, мы живем на 20 - 25 тысяч рублей в месяц. Одна радость -заболевание у Димы прошло, и он перестал себя стесняться, - поделилась с КП-Новосибирск Надежда.

Без акне скромный очкарик превратился в уверенного в себе парня. Фото: соцсети.

Сейчас Дмитрию 20 лет, он живет полноценной жизнью, учится в одном из колледжей Новосибирска и подрабатывает. После победы над болезнью у студента появилась девушка, судя по соцсетям, они встречаются уже год.

Мама жалеет, что ее уголовное дело отразилось на жизни студента - не то чтобы сверстники травили его, но скромному и спокойному парню было неприятно.

- Хуже всего жить с клеймом преступницы, - говорит Надежда. Из лицея ей пришлось уволиться. Она стала искать новое место, но его оказалось найти не просто, когда все тычут в тебя пальцем - «коррупционерка». Теперь Надежда держится за любую работу, чтобы выплатить ущерб, нанесенный бюджету. Подсудимая призналась, что планирует расплатиться с государством до конца условного срока - урезать себя во всем придется еще более двух лет.

- Я признала вину и ответила перед законом за свои действия. Мой сын на моей стороне, но сейчас он учится, и мне не хочется, чтобы дурная слава мешала ему в дальнейшем,- призналась КП-Новосибирск Надежда. - Я понимаю, что виновата и поступила нечестно, взяв чужое. Благодарна родным, друзьям и бывшим коллегам, что не осудили и не заклеймили меня.