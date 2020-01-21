Генконсул Узбекистана: «10 узбеков, погибших на пожаре в Томской области, работали легально»

Страшный пожар на пилораме в поселке Причулымский Томской области унес жизни 11 человек. Пламя вспыхнуло в 4.05 21 января: когда на место ЧП прибыли пожарные, вся постройка, в которой жили люди, уже сгорела.

О подробностях произошедшей трагедии КП-Новосибирск рассказал Генконсул Узбекистана в Новосибирске Юсуп Кабулжанов:

- По данным МЧС Сибирского федерального округа, 10 граждан Республики Узбекистан в этой трагедии погибли, - рассказал Юсуп Кабулжанов. – Министерство иностранных дел Российской Федерации уже вынесло нам соболезнования и предложило содействие. Мы сейчас совместно работаем с МЧС и правительством Томской области по установлению личностей погибших, точных фамилий и имен погибших, года рождения. Ведутся переговоры с работодателем, по согласованию с МЧС и Следственным комитетом будем делать запрос на вывоз тел погибших в Узбекистан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/755889" frameborder="0"></iframe> При пожаре в Томской области погибли 11 человек.Число жертв пожара в Томской области увеличилось до 11 человек. Об этом в региональном МЧС сообщили во вторник утром.

- Что-то известно о ком-то из погибших?

- Все они находились в Томской области легально: у всех были необходимые разрешения на работу. По именам-фамилиям Следственный комитет данные нам пока не передал. Наши дипломаты уже оперативно выехали на место.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/755826" frameborder="0"></iframe> Крупный пожар в Томской области.Десять человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области

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