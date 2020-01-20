«Может, еще слабительным накормишь?»: блогерша ради лайков сделала депиляцию своему сыну

Новосибирский инстаблогер Василина Катаева сняла на видео, как делает депиляцию своему сыну-подростку. В кадре парень забился в угол дивана, мама, смеясь, мажет воск на его ногу. Рывок - парнишка кричит, а блогер выкладывает эти кадры в Сеть. В соцсетях маму заклеймили извращенкой. Зачем популярная блогерша вытворяет подобные трюки и что скажет на это психолог? Читайте в материале КП-Новосибирск.

Василина Катаева - известная в Новосибирске телеведущая, в соцсетях же девушка - звезда всероссийского масштаба. В «Инстаграме» у нее больше 1 миллиона подписчиков. Чтобы подогреть интерес аудитории к собственной персоне, молодая мама начала участвовать в баттлах. Это такой взаимообмен между блогерами смешными и конфузными заданиями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/755770" frameborder="0"></iframe> Новосибирскую блогершу тошнит от съеденных бургеров.

- Баттл проводится в «сториз» в основном для повышения активности, обмена подписчиками. Это некий взаимопиар, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Василина Катаева.

Сначала ей пришлось на видео извиниться за какую-то шутку перед бывшим мужем, потом съесть три огромных бургера за раз. Третье задание - самое жесткое. Сделать своему 14-летнему сыну депиляцию на ноге.

- Саша мне помогает в ведении «Инстаграма», снимается со мной в вайнах (короткие видеоролики. - Прим. ред). В целом, привык ко всему, - говорит Василина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/755773" frameborder="0"></iframe> Блогерша извинилась за неудачную шутку перед бывшим мужем.

Когда Саша узнал, что его ждет, был в шоке. Всеми способами отказывался от эксперимента, думал: мама так шутит. Школьник долго упрашивал ее сменить задание, потому что понимал: будет больно.

- Я его уговорила, так как это смотрибельно. Люди любят такие штуки. У Саши выбора не было, пришлось согласиться, - объяснила сибирячка.

На кадрах видно, что Саша в шоке от происходящего. «Операция» прошла быстро и болезненно. Мальчик сначала нервно смеялся, потом кричал, а мама радовалась. Среди подписчиков же такое задание вызвало споры.

- В основном комментарии положительные. Понимают, что это шутка. Моя целевая аудитория в целом привыкла к таким выходкам с моей стороны по отношению к сыну. Есть такие, кто жалеет Сашу и не понимает меня как мать.

Вот что пишут «консерваторы» - противники подростковой депиляции:

- Интересно, а если будет баттл накормить слабительным... Я понимаю - баттл по отношению к себе. Но сын...

- А сына потом не высмеивают в школе за все это?

- Следующий этап какой - наращенные ногти?

- Не понимаю, мир сошел с ума... Родители издеваются над собственными детьми ради хайпа...

Василина на критические замечания не отвечает. Блогер считает, что не все понимают, как сложно раскрутить свою страничку и удерживать популярность каждый день.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Это баловство»

Детский психолог Татьяна Ночкина объяснила, могут ли такие отношения мамы с сыном привести к нежелательным последствиям:

- История с воском носит, скорее, форму баловства. Когда все в шутливой форме, то никаких последствий для ребенка не будет. Отношения сохранятся нормальные, психика никак не пострадает. Да и возраст у него сейчас такой - для дурачества, поэтому он и поддержал маму. Все эти комментарии недоброжелателей просто раздуты из ничего.