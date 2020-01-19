От них мурашки: пять красоток в ледяной воде

Они почти никогда не болеют, занимаются спортом и сводят с ума мужчин своей красотой и жизнелюбием. Как построить гармоничные отношения с прорубью, девушки-«моржи» рассказали КП-Новосибирск.

Всю жизнь Елена обливается холодной водой по утрам.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Каждое утро у Елены Черепановой начинается в 4 часа утра с ведра холодной воды. Она выходит во двор с красным ведром, опрокидывает его на себя — и просыпается. Эта привычка у нее еще со школы.

— Потом еду на тренировку в тренажерку, возвращаюсь оттуда — бужу детей, кормлю их завтраком, заплетаю дочке Алисе косу, и едем в школу-на работу, — рассказала КП-Новосибирск она. — Я могу на пальцах сосчитать, сколько раз в жизни я болела простудой.

Елена регулярно купается в проруби четыре года подряд — и в этом черпает энергию и готова «свернуть горы». Она занимается бизнесом, массажем и банными практиками. Спит по 4-5 часов, но при этом высыпается.

Благодаря закаливанию, девушка почти никогда не болела.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— В первый раз окунулась в прорубь на Крещение — ощущения были невероятные! Потом все шло, как по маслу. Все, за что бы ни бралась, получалось легко. Такой подъем энергии был! — поделилась она. — Я и сейчас, если знаю, что мне предстоит сложная неделя или решение непростых задач, я сделаю все — и хотя бы на 15 минут сбегаю в прорубь.

Сейчас Елена ходит в прорубь вместе с клубом закаливания и зимнего плавания «Атлант» — два раза в неделю любители холода собираются большой дружной компанией в бане с прорубью.

Холод позволяет сохранить красоту.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Чем ниже температура на улице, тем мне комфортнее в проруби. От 23 до 32 градусов мороза — самое то, — заявила Татьяна Третьякова.

Роман с прорубью у нее длится четыре года. Раньше она жила в Барнауле и ходила в школу зимнего закаливания «Белый медведь».

Татьяне нравится купаться в проруби в 30-градусный мороз.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Попробовав прорубь однажды, девушка втянулась, и спустя время стала замечать, что перестала простывать, а кожа стала более подтянутой и упругой.

Роман с прорубью девушка завела еще в Барнауле.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Мы в школе устраивали суточные заплывы — это когда по очереди плаваешь в проруби, а потом суммируется время нахождения в ней. Самый большой мороз, при котором купалась, -32 °С. Мы тогда со школой в Барнауле пробежали два километра. А потом мы ныряли в прорубь, — с улыбкой вспоминает Татьяна.

Два года назад Татьяна переехала в Новосибирск, устроилась работать фитнес-тренером. Стала реже ходить купаться в прорубь, но продолжает закаляться: каждое утро принимает холодный душ, а если в бане нет купели, обтирается снегом.

Когда регулярно купаешься в ледяной воде, кожа становится подтянутой и упругой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Потихоньку, ненавязчиво она приобщает к закаливанию своего десятилетнего сына — пару раз он уже купался в проруби.

— Перед прорубью нужно делать легкую разминку — пробежку и обтирание снегом. Некоторые приходят и сразу ныряют — обязательно нужно разогреваться, — советует Татьяна.

В этом году на Крещение девушка решила поехать купаться в проруби на Алтай — на базу отдыха за Тальменкой.

— У них красивая купель на озере. А в городе не люблю купаться на Крещение: много людей, в том числе и пьяных, детей волокут, очереди, толкучка… Я вообще не люблю массовые скопления людей, — поделилась девушка.

Эти девушки однажды открыли для себя свой рецепт здоровья.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ксения Морозова с 15 лет мечтала искупаться в проруби, но родители не разрешали. Стала взрослой — и теперь можно все.

Пару лет назад девушка поехала волонтером на забег Altai Ultra-Trail, где познакомилась с Евгением Бахиревым из клуба «Атлант». И когда настала зима, она пришла на прорубь к «Атланту».

Когда нет рядом проруби, выручает снег.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Было -20 °С. Женя меня проинструктировал, что надо погрузиться в прорубь и выровнять дыхание, а потом дождаться, когда начну замерзать. Я просидела в воде минуту. Кстати, в тот же день проплыла свои первые 25 метров.

Влюбившись в ледяную воду, девушка стала ходить в прорубь два раза в неделю. И Ксения может просидеть в проруби уже 8 минут — пока это ее личный рекорд, который она хочет в скором будущем побить.

Ксения с детства мечтала о проруби, но родители не пускали.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Это непередаваемый кайф! У каждого есть свой лимит сидения в ледяной воде — потом такое опьяняющее состояние настает. Очень круто! — делится девушка. — Появилось больше энергии, я стала меньше спать, лучше чувствовать свой организм. Если раньше я заболевала, то сейчас, когда чувствую малейшие отклонения — аскорбиновая кислота решает вопрос.

Окружающие по-разному относятся к необычному увлечению Ксении:

— Когда стала закаляться, один человек на работе мне сказал: «Ксюх, что-то ты не похожа на моржа — они же толстокожие!» Вот такие стереотипы у людей, — разводит она руками.

Ксения может читать в проруби газеты и пить чай.Фото: Алена МАРТЫНОВА

К ледяной воде Ксения начала приучать и свою дочку Дашу: они вместе ходят на прорубь. Мама не настаивает, оставляя ребенку выбор. В первый раз Даша искупалась в проруби в пять лет.

Девушка приучает к закаливанию и свою дочку.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Анна Перова ходит в походы — пешие, лыжные, вело — и купается везде, где есть холодная и чистая вода: будь то горная речка или маленькое озерцо в тайге. Особенно любит купаться зимой.

Анна во всех походах ищет ледяную воду, чтобы искупаться.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мороз девушка осознанно полюбила 5 лет назад. Эту любовь папа прививал ей с детства — обливал холодной водой, возил на Крещение в прорубь.

— Прорубь — это наркотик. Зачем мне это нужно? После купания в ледяной воде выделяются гормоны счастья, укрепляется иммунитет — я 5 лет не знаю, что такое простуды, хотя в детстве частенько простывала! — поделилась Анна.

Закаленная девушка себя «моржом» не считает.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В лыжных походах, когда мокрой воды нет, Анна окунается в снежные сугробы.

— Обязательно попробуйте, главное быть горячей, чтобы снежинки успели растаять, — посоветовала она.

В Новосибирске Анна каждую субботу ходит в прорубь, которую организует мультиклуб «Спектр». На этой проруби «моржи» каждый год дружно отмечают Масленицу, проводят Забег Дедов Морозов под Новый год в одних шортах и купальниках, устраивают фотосессии а-ля Мальдивы.

Девушки устраивают в мороз фотосессии а-ля Мальдивы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

На Крещение девушка пойдет купаться, чтобы не упускать возможности окунуться в ледяную водичку.

— Но я не поддерживаю людей, который создает очереди на прорубь ради фоточки в инстаграме, — заявила она.

Для Маргариты холодная вода — это спорт.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Для Маргариты Карпачевой ледяная вода — не только способ оздоровиться и взбодриться. Будучи мастером спорта по плаванию, несколько лет назад девушка решила пойти дальше — стать лучшей по плаванию в холодной воде.

В 2016 году Рита выиграла пять золотых медалей на чемпионате мира по холодовому плаванию в Тюмени, одержала победу на Кубке мира во Владивостоке.

— Потом стала ездить в Китай — зимой там очень много стартов в холодной воде. Температура воды не выше 4-5 °С. В самой холодной воде, в которой приходилось плавать, было 0 °С. Минусовая температура тоже бывает, но только в соленой воде — как правило, на море, — рассказала спортсменка.

13 минут и 1 километр в ледяной воде — личный рекорд девушки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Самое долгое нахождение в холодной воде у Риты — 13 минут, когда плыла километровую дистанцию на соревнованиях в Китае.

— Пока плыла — не было страха. А вот когда вышла из воды… Холод начал выходить, тело стало жутко ломить, — вспоминает она. — Я с таким не сталкивалась, и было страшно. Не была к такому готова.