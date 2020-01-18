Налакались и нанюхались: кошки стали чаще травиться снюсами, а собаки алкоголем

Новосибирские ветеринары бьют тревогу. В городе участились случаи отравления кошек снюсами, а собак алкоголем. К счастью, всех животных пока удавалось спасти. Корреспондент КП-Новосибирск разбирался вместе с экспертом, почему у животных возникают такие же вредные привычки, как у людей, и что делать, если домашний питомец отравился гадостью.

Собаки сами добираются до алкоголя. Фото: Наталья ПАСКАЛЬ.

ЕСЛИ ВАША СОБАКА ВЫПИЛА…

В новогодние праздники от алкогольного отравления страдали не только люди, но и собаки. Только в одну клинику за неделю праздников привезли 11 похмельных псов. Врачи уверяют: пьяные животные - это не весело, не прикольно, а крайне опасно для жизни питомца.

- Со слов владельцев, собаки самостоятельно добирались до алкоголя (початые бутылки, недопитые рюмки). Случаев умышленного спаивания не было - по крайней мере, нам никто не признался, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Паскаль, учредитель зооветцентра «Ноев Ковчег».

Симптомы у пьяной собаки и пьяного человека идентичны: нарушается координация движения, расфокусируется взгляд, и из пасти несет алкоголем.

- Первым делом, как только вы поняли, что ваша собака «выпила», дайте ей абсорбент, по-простому - активированный уголь или другой подобный прпарат, - советует Наталья. - А потом нужно срочно ехать в ветеринарную клинику! И не забудьте сделать фото упаковки алкоголя и зафиксировать время, когда собака налакалась.

В свою очередь врач может предложить хозяину собаки несколько вариантов лечения: промыть желудок, поставить капельницу для снятия интоксикации или же оставить четвероногого «пьяницу» на сутки в клинике, чтобы проследить состояние питомца. Это очень важно, потому что алкоголь бывает для собаки смертельным ядом: могут отказать почки, сердце, печень.

Кошек привлекает мятный запах снюса. Фото: Наталья ПАСКАЛЬ.

КОШКИ РАСПРОБОВАЛИ МЯТНЫЙ ТАБАК

Табачная продукция снюс стала проблемой не только среди подростков, но и среди животных. Если собак эта гадость не интересует, то кошки могут с удовольствием съесть несколько пластинок.

- Кошки проявляют интерес к снюсам из-за запаха (особенно с мятными ароматизаторами). Снюс - крайне токсичен: одна упаковка по содержанию никотина эквивалентна трем пачкам сигарет, - говорит Наталья Паскаль. - Для кошки,весом в несколько килограммов, даже одна доза снюса может оказаться смертельной.

Сибиряки уже привозили пушистых питомцев в клинику с таким видом отравления. В основном кошки таскают снюс у своих хозяев. Со слов последних, никто специально домашних животных табачной продукцией не угощал. Но врачи уверены: такие истории происходят только по вине владельцев, которые мало того, что свое здоровье не берегут, так еще и четвероногих друзей губят.

Признаки отравления у кошки определить легко. У нее открывается рвота, она становится вялая, нарушаются координация и поведение.

- Сами хозяева не смогут помочь питомцу. Поэтому при первых же признаках отравления снюсами животное нужно срочно везти в ветеринарную клинику, - рекомендует Наталья.