В русском языке появятся новые матерки

Великий и могучий может пополниться новыми ругательствами. Ну-ну, не спешите потирать руки, любители трехэтажного. Лингвистика - это вам не конституция, в одночасье не меняется. Но с годами приличные ныне слова могут стать страшными оскорблениями и наверняка будут находиться в опале у Роскомнадзора XXII века.

Расширение списка запретных слов прогнозирует доктор филологических наук Галина Мандрикова из Новосибирска. Матерная брань - ее конек. Даже студентам (филологам и журналистам) про это лекции читает - на факультете гуманитарного образования НГТУ.

Расширение списка запретных слов прогнозирует доктор филологических наук Галина Мандрикова.Фото: Алена МАРТЫНОВА

МАТЕРКИ - КАК ЗАКЛИНАНИЯ

Доморощенные историки пеняют на татаро-монгольское иго: дескать, это они, оккупанты, нас ругательствам обучили. Галина Михайловна, слыша эту теорию, улыбается. Отборный русский мат - наше родное достояние.

- Эти слова, точнее, их корни - то, что осталось от древней магии, языческих ритуалов, - уверяет филолог. - Любая мифология объясняет явления мира как жизнедеятельность богов. Есть Мать - сыра земля, есть некий Верховный (небесный) бог. Это два начала - мужское и женское. А чтобы был урожай, нужны дождь, гром, молния - способы их явного (понятного для людей) сношения, после которого и появляется урожай. Чтобы этот процесс вызвать, люди использовали специальные слова (такая вот сельскохозяйственная магия). Тогда они еще не были под запретом.

Табуирование подобных слов и выражений началось с приходом христианства. Где христианство, там нет места магии. Люди забыли о причинах запрета, но настороженное отношение к «магическим» словам осталось.

- Сама я их не использую, потому что понимаю их первоначальное сакральное значение, - признается доктор филологических наук.

В общем, полный Хогвартс. Помните смертельное заклинание Авада Кедавра? За него даже в сказке - пожизненный срок, лучше не произноси! Так и наши предки наложили запрет на жуткие магические возгласы.

Мат может помочь решить и сексуальные проблемы.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ПРИХОДИ КО МНЕ ЛЕЧИТЬСЯ - БУДЕШЬ ГРОМКО МАТЕРИТЬСЯ

Сверхъественная сила матерного слова - больше, чем фантазии язычников. Филологи насчитывают около 30 функций мата. Среди них, не смейтесь, снова магическая.

- Вот, к примеру, человек заходит в незнакомый заброшенный дом, или в темноте спускается в подвал, или лезет в какой-то люк… Конечно, испытывает страх. Если в такие минуты выругается - это как раз и будет проявлением магической функции. В данной ситуации матерная лексика применяется как некий оберег от нечистой силы, - объясняет наша собеседница. - Кроме того, как писал Леон Арбатский (составитель Толкового словаря русской брани), «ругань - это предохранительный клапан, через который вырывается гнев, - и мы вновь возвращаемся в наше обычное состояние нежной любви к ближнему». Таким образом, можно говорить о психофизиологической функции мата.

Так что «волшебная палочка» о двух концах: может бед наделать, может защитить. Но что там с другими функциями?

Представьте стройку. Работники пошли покурить и заболтались. А тут - прораб. Набрал воздуха в легкие и выдал трехэтажного. Глядишь, дело снова спорится. Эта функция - мобилизующая и стимулирующая. Она, бывает, и в офисах применяется. Но еще популярнее - в армии.

К названным функциям примыкает еще одна - мат как универсальный носитель информации. Это когда бранными словами заменяешь любое понятие в зависимости от ситуации. В народе есть такие мастера словесности, что набором запретных слов способны любую мысль выразить!

Есть у матерной брани и экзотические функции. Одну из них применяют в психотерапии. Пришел пациент с сексуальными проблемами - предлагают ему обо всем рассказать без цензуры. Высказался, отвел душу, почувствовал, как запреты спали, - глядишь, и проблема разрешится. Это - целительская функция.

Только, дорогой читатель, без доктора не применяй. А то кто ж знает, как на вас эта магическая «таблетка» подействует.

Ругань - это предохранительный клапан, через который вырывается гнев.Фото: Евгения ГУСЕВА

ПУШКИН ЧТО-ТО СДЕЛАЛ НЕ ТАК

Понижение социального статуса адресата - тоже функция. Она, в общем-то, не предполагает агрессии. Просто один человек обругал другого, принизил его, а сам вроде как приподнялся.

Рядом стоит функция социальной свободы. Здесь чувство такое: «Смотри, я могу себе это позволить, а ты, интеллигентишка, - нет».

- А еще такая лексика сберегла массу жизней. За счет функции дуэльной. Повздорили двое: «Дурак!» - «Сам ты дурак!» Поругались, выплеснули энергию и разошлись. А могли поубивать друг друга, - приводит пример Галина Михайловна. - Вот так агрессия вербальная может заменить агрессию невербальную… Только помните: ваша вербальная агрессия не должна мешать другим людям, поэтому ругайтесь не в общественных местах и не при женщинах или детях … Ну, вы все это знаете!

Даже обидно, что Пушкин с Дантесом этим не ограничились. Ну как так? Ведь Александр Сергеевич за словом в карман не лез. Тем более бранным.

- Есть ведь и прямо противоположное применение матерных выражений. Когда-то они звучали в воинских ритуалах. Перед тем как схлестнуться в бою, враги посылали специально обученных людей, которые осыпали врагов бранью, чтобы деморализовать их и более легко с ними справиться. Вот и современная мужская драка часто начинается с оскорблений - поле брани… - продолжает Галина Мандрикова.

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ЗАБЛУДИЛАСЬ

Список запретных слов все время пополняется. Во всяком случае, к этому есть предпосылки: приличное понятие, которым часто заменяют мат, то есть так называемый эвфемизм, постепенно становится ругательством. Есть пример - слово, которое попало в стоп-список Роскомнадзора вместе с «языческими заклятиями». Оно на самом деле значительно моложе. И раньше обозначало блудную женщину.

- Давайте вспомним, как называют женщину «нетяжелого» поведения. А что это слово означает? Это слово «заблудшая». То есть женщину с очень плохими качествами называли вполне приличным словом. Можно сказать, оправдывали. Ну, сбилась она с пути, заблудилась. Что в итоге стало со словом? Сейчас его желательно не произносить, - рассуждает Галина Михайловна. - Это может произойти и с современными эвфемизмами, то есть с теми словами, которые мы «культурно» произносим вместо мата. Да вот тот же «блин», к примеру…

Однако определить кандидатов в ругательства будущего пока сложно. Кто ж знает, как повернется эволюция великого и могучего! Может, страшным ругательством станет безобидное «едрить» или мелодичная и заграничная (спасибо Олегу Газманову) итальянская «путана».

Да, мы заимствуем ругательства из иностранного языка. Бывает же, что произносим иное словцо по-английски. И никого не смущает, когда русский человек восклицает заморское «фак!». Если это приживется, слово может набрать экспрессию и войти в категорию матерной брани.

А КАК У НИХ?

Неумеха - хуже собаки

Многим кажется, что мало у каких народов есть такие сильные оскорбления, как у русских. Наша-то брань на самое святое посягает - на мать. И это не только та, кто родила. С языческих времен под этим словом подразумевается мать-земля, природа, само мироздание. Потому у наших ругательств такая сакральность.

Поляки, к примеру, обзывают собакой. Чем не угодило им животное? Просто сейчас оно - друг человека, а раньше было олицетворением дьявола. Впрочем, в русском языке этот факт тоже отражается: «собаке - собачья смерть», «сдохнуть, как собака», «злой, как собака», «сукин сын» - это все оттуда.

В некоторых африканских странах оскорбительные слова могут намекать на инцест: это больная и потому табуированная тема. А вот любые термины традиционного секса можно произносить смело - никто не обидится, это же естественная вещь!

А на Севере страшное оскорбление - неумеха. Так могут назвать человека, который терпит неудачу на охоте. Ну а что с таким церемониться?