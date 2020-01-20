2020-01-20T16:52:19+03:00
Общество

«От боли стоял на четвереньках»: сибиряк сломал позвоночник, скатившись с платной горки

Парень был с женой и ребенком и выбрал маленькую горку, которая казалась самой безопасной. Но катание на ней закончилось травмой
Татьяна СОЛОВОВА
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Ярослав был на горке с женой и сыном. Фото: личный архив.Ярослав был на горке с женой и сыном. Фото: личный архив.
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В ледовый городок на набережной Ярослав Черняк пришли вместе со своим шестилетним сыном и женой Кристиной 6 января, в канун Рождества. Заплатили за вход 600 рублей: по 300 рублей с каждого взрослого – ребенок еще маленький. Поэтому ему билет не полагался.

- Мы там бываем каждый год, чтобы порадовать ребенка: раньше никаких ЧП на горках не было, - говорит Кристина. – В этот раз выбрали самую маленькую горку: она показалась нам самой безопасной. Мы четко соблюдали интервалы спуска: дождались, пока люди перед нам съехали, и только потом сами поехали на ледянках.

«ОТБРОСИЛО КАК ШАРИК ОТ ПИН-ПОНГА»

Первыми с горки съезжали Кристина с сыном:

- Я чувствовала, что к концу горки стала сильно набирать скорости, поэтому стала тормозить ногами. Это меня спасло, - рассказывает Кристина. - Оказалось, что конце ската вместо рыхлой снежной насыпи для мягкого торможении ожидала монолитная снежно-бетонная стена. Меня отбросило как шарик от пин-понга, будто отпружинило. У меня потом сильно болела голова. К счастью, сын не пострадал.

Кристина, как только сама встала, пыталась докричаться до съезжавшего с горки мужа, но он ее не слышал и угодил в снежную глыбу на ее глазах.

- Это выглядело очень страшно: муж на скорости спиной врезался в эту снежную плиту. Он от боли встать минут 20 не мог, стоял на четвереньках, - описывает дальнейшую ситуацию Кристина. – И тут же прибежали люди с лопатами, начали рыхлить снег. Но никто из них не подошёл и не предложил помочь.

Кристина сама отвела муж в травмпункт, а потом повезла в больницу делать рентген. Диагноз - компрессионный перелом позвонка поясничного отдела.

«6 МЕСЯЦЕВ В КОРСЕТЕ»

Сейчас Ярослав находится дома: всё время находится в специальном металлическом корсете.

- Приобретали мы его сами: обошелся он в 20 тысяч рублей. Снимать корсет разрешено только на ночь, - говорит Кристина. - Сидячее положение мужу не рекомендовано: только стоять и лежать. Спина у него болит.

Без корсета сибиряк сможет обходиться только через полгода: все это время он вынужден будет находиться на больничном.

- Мы же направили претензию ледовому городку. Если откажутся возмещать ущерб здоровью в мирном порядке, пойдём в суд, - говорит Кристина.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Срочно фотографируйте горку!

Вот что посетовала юрист Инесса Рябинина:

- Первый шаг в подобной истории - написать претензию организации, которая отвечает за эти горки. В ней указать, что оказывались услуги несоответствующего качества. Также в этой претензии необходимо запросить проект горки, чтобы понять, насколько он соответствует тому, что в итоге было построено. Это будет важно для разбирательства. И обязательно нужно снять на фото и видео саму горку, чтобы в суде можно было доказать все недочеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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