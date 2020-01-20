Tele2 предлагает перевести бабушек и дедушек в интернет с экранов ТВ

В 2020 году оператор расскажет о своей инициативе не только интернет-аудитории, но и телезрителям. Tele2 демонстрирует социальный ролик о том, как мешает пожилым людям неумение применять современные технологии. Запуск видео в телеэфире позволит привлечь внимание большего количества людей к проблеме цифрового неравенства.

На новом этапе социальной кампании Tele2 снова объясняет, что интернет-технологии сделают жизнь старшего поколения проще и комфортнее. Мобильный интернет нужен пожилым людям не только для общения с близкими, он поможет заплатить по квитанции, составить маршрут или найти нужный рецепт.

Стартовавший в 2019 году проект «Переведи бабушку в интернет» способствовал активному освоению старшим поколением мобильного интернета. Динамика потребления цифровых услуг клиентами оператора старше 55 лет указывает на их желание пользоваться онлайн-сервисами. По темпу роста потребления мобильного интернет-трафика бабушки и дедушки обогнали остальных жителей страны. В прошлом году представители старшего поколения скачали вдвое больше трафика год к году, в то время как среднее количество гигабайтов, использованных одним клиентом Tele2 за тот же период, выросло в 1,8 раза.

Первый этап проекта «Переведи бабушку в интернет» показал, что молодые люди поддерживают инициативу Tele2 и готовы менять устоявшиеся правила. Сначала именно внукам оператор предложил стать для своих бабушек и дедушек проводниками в мир мобильного интернета и научить пожилых людей пользоваться популярными сервисами и приложениями.

Видео основано на историях реальных героев - бабушек, дедушек и их внуков: если вторые привыкли решать все вопросы онлайн, то первым нужна помощь, чтобы записаться к врачу по интернету. «Учиться никогда не поздно», - приходит к выводу одна из героинь ролика. Видеоролик Telе2 набрал на YouTube более 10 миллионов просмотров.

Понимая, что пожилым людям нужна помощь в освоении современных технологий, оператор разработал «Путеводитель по мобильному интернету». Он доступным языком объясняет, как найти в интернете любую информацию, узнать прогноз погоды, посмотреть телепрограмму. Электронную версию путеводителя можно скачать на странице акции.

Чтобы представителям старшего поколения было удобнее учиться пользоваться интернетом, Tele2 предлагает им комплект из смартфона с большим экраном, «Путеводителя по мобильному интернету» и предустановленных приложений. Среди них будет и приложение «Телемед», которое поможет пожилым людям получить медицинскую поддержку в любой момент. Комплект доступен в салонах связи Tele2, участвующих в акции.

Кроме удобного оборудования, специалисты оператора предлагают пожилым людям консультационную помощь. В любом салоне связи Tele2 в России представители старшего поколения смогут получить ответы на вопросы об использовании мобильного интернета, установке и работе приложений.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2, рассказала:

- В 2018 году мы запустили социальный эксперимент «Добавь бабушку в друзья» и первыми на рынке затронули тему цифрового неравенства таким нестандартным образом. Стало очевидно, что мы не должны останавливаться, и проект получил второе дыхание. Мы искренне верим, что кампания «Переведи бабушку в интернет» привлечет дополнительное внимание к важной проблеме - необходимости помочь пожилым родственникам освоить мобильный интернет. Сделать жизнь наших близких людей комфортнее намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Это абсолютно в наших силах.