2020-01-20T07:28:29+03:00
Умные вещи

Клиенты Tele2 в Новосибирске в праздники качали вдвое больше, чем годом ранее

Новосибирск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги работы сети в новогодние праздники. С 1 по 8 января 2020 года клиенты оператора использовали 1,8 Пб трафика. Пик интернет-активности абонентов пришелся на 7 января, Рождество
Поделиться:
Общая продолжительность звонков по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8%.Общая продолжительность звонков по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8%.
Изменить размер текста:

В новогодние праздникиабоненты Tele2 в Новосибирскеиспользовали1,8 Пб трафика, что почти в два разапревысило показатель прошлого года.В первый день нового года объем потребленного клиентами Tele2 трафика в Новосибирске вырос на 60%.Продолжительность звонков в период с 1 по 8 января 2020 года по сравнению с прошлым годом у новосибирских абонентов выросла на 8% до 78,5 млн минут. При этом, как и в прошлом году, пик ожидаемо пришелся на 7 января, когда клиенты наиболее активно поздравляли родных и друзей по телефону.

Среди сибирских регионов самыми «качающими» и разговорчивыми оказались абоненты оператора в Кузбассе, Красноярске и Омске. В целом среди всех российских регионов традиционные лидеры по потреблению дата-услуг – жители Москвы – за первые восемь дней нового года скачали почти 16 Пб трафика, что вдвое превысило объем потребления годом ранее. Они же охотнее всего пользовались и голосовой связью в новогоднюю ночь. Голосовой трафик в Москве в первый час нового года увеличился в три раза.

Второе место по продолжительности выговоренных за праздники минут заняли жители Челябинска. Интересно, что наряду с Москвой, он стал лидером обоих рейтингов – как по потреблению интернета, так и по продолжительности новогодних звонков. Далее следуют абоненты Tele2 из Иркутска, Воронежа и Нижнего Новгорода.

Несмотря на популярность мессенджеров как основного канала для поздравлений, некоторые абоненты по-прежнему предпочитают SMS: в новогоднюю ночь клиенты Tele2 отправили на 3% больше сообщений, чем в прошлом году.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Tele2 предлагает перевести бабушек и дедушек в интернет с экранов ТВ
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выводит в телеэфир социальную кампанию «Переведи бабушку в интернет». Это поможет привлечь большее внимание аудитории к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения использовать совр
Лучшие напольные бойлеры
Если вам требуется большое количество горячей воды, то напольный бойлер – идеальный выбор для дома или квартиры, чтобы не думать о том, как надежно закрепить на стене бак высокой вместимости. КП подготовила для вас топ-7 лучших напольных бойлеров 2019
Новости 24
Спасатели всю ночь тащили по снегу 120-килограммового дачника до «скорой»
«У нее сломан позвоночник и сотрясение»: в машину с пенсионеркой врезался «Мерседес»
«Одна такая»: из 18 тысяч ныряющих в Крещение плохо стало только одной пенсионерке
Разъяренная сибирячка вонзила в спину мужчины вилку
Случайно получилось: гинеколог во время операции по ошибке зашила пациентке мочеточники
«Теперь он никому не нужен»: сибирячка забрала у собачьей семьи щенка, а потом выбросила
Директор спортшколы выдумал тренера и получал за него зарплату
«Девочки просто огнище!»: сибирячки восхитили соцсети зажигательным танцем на футбольном поле
«Выглядело это страшно»: новосибирец сломал позвоночник, скатившись с горки на набережной
В Новосибирске горит высотка на улице Сибиряков-Гвардейцев: есть пострадавшие
Сибирячка на укулеле перепела песню «Ведьмаку заплатите»
«Она была липкой, перышки выпали»: сибирячка спасает травмированную синицу