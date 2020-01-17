Клиенты Tele2 в Новосибирске в праздники качали вдвое больше, чем годом ранее

В новогодние праздникиабоненты Tele2 в Новосибирскеиспользовали1,8 Пб трафика, что почти в два разапревысило показатель прошлого года.В первый день нового года объем потребленного клиентами Tele2 трафика в Новосибирске вырос на 60%.Продолжительность звонков в период с 1 по 8 января 2020 года по сравнению с прошлым годом у новосибирских абонентов выросла на 8% до 78,5 млн минут. При этом, как и в прошлом году, пик ожидаемо пришелся на 7 января, когда клиенты наиболее активно поздравляли родных и друзей по телефону.

Среди сибирских регионов самыми «качающими» и разговорчивыми оказались абоненты оператора в Кузбассе, Красноярске и Омске. В целом среди всех российских регионов традиционные лидеры по потреблению дата-услуг – жители Москвы – за первые восемь дней нового года скачали почти 16 Пб трафика, что вдвое превысило объем потребления годом ранее. Они же охотнее всего пользовались и голосовой связью в новогоднюю ночь. Голосовой трафик в Москве в первый час нового года увеличился в три раза.

Второе место по продолжительности выговоренных за праздники минут заняли жители Челябинска. Интересно, что наряду с Москвой, он стал лидером обоих рейтингов – как по потреблению интернета, так и по продолжительности новогодних звонков. Далее следуют абоненты Tele2 из Иркутска, Воронежа и Нижнего Новгорода.

Несмотря на популярность мессенджеров как основного канала для поздравлений, некоторые абоненты по-прежнему предпочитают SMS: в новогоднюю ночь клиенты Tele2 отправили на 3% больше сообщений, чем в прошлом году.