Коммунальщики сбросили на сибиряка дверь с 9-го этажа: теперь он пытается отсудить у государства деньги за инвалидную коляску

Жителю Новосибирска Сергею Перфилову 60 лет, из них 21 год он передвигается в инвалидном кресле - все из-за разгильдяйства коммунальных служб. Все медицинские товары мужчина приобрел за свой счет, а теперь решил компенсировать свои затраты за счет бюджета. Только иск в Калининском районном суде удовлетворили частично. Сергей рассказал корреспонденту КП-Новосибирск, как стал инвалидом, потерял семью и теперь пытается бороться в суде.

На сибиряка упала дверь, и он больше не может ходить. Фото: личный архив.

«СЕЙЧАС У МЕНЯ ГОРБ НА СПИНЕ!»

Трагедия произошла в 1998 году, когда Сергей приехал домой после мартовских праздников. Вышел из дома, повернул за угол, а очнулся уже в НИИТО с множественными переломами.

- Я хотел по делам своим прогуляться, а в это время работники жилищно-коммунального отдела решили сбросить с крыши девятиэтажного дома дверь, обитую жестью. Никаких ограждений не было, знаков тоже, - рассказал КП-Новосибирск Сергей. - Работники ЖЭКа, как увидели, что меня дверь припечатала, так сразу же «Скорую» и вызвали.

12 дней Сергей не мог прийти в сознание. Думает, что находился где-то между небом и землей. У сибиряка были множественные переломы позвоночника, раздроблены ключица и ребро. Врачи по кусочкам собирали мужчину. Встать, на ноги он, конечно, уже не смог.

- Я уже и не вспомню, сколько операций мне было сделано. Минимум шесть, это точно. Из-за того, что один позвонок вылетел полностью, его собирали из других костей. Сейчас у меня горб на спине небольшой, потому что позвонки сращенные, - объясняет сибиряк.

Мужчина уверяет: в то время никакой реабилитации не было. Врачи давали номера телефонов таких же пострадавших - Сергей получал консультации от других инвалидов.

Эту коляску Сергею подарил отец Якова Лондона. Фото: личный архив.

«БИЗНЕС ПРОДАЛ, ЖЕНА УШЛА»

Из-за инвалидности Сергею пришлось продать свой бизнес. Жена не выдержала испытание болезнью мужа, решила уйти.

По инвалидности сибиряку по суду назначили выплаты. Жилищники пошли на мировую и договорились, что, если Сергей будет покупать какие-то медицинские товары, они все это будут оплачивать. На этом и разошлись.

Только в 2007 году управляющая организация сменилась новой компанией. Пришлось пересуживаться, и Сергею начал платить город - мэрия.

- Раньше мне платили за потерю заработка и специальное питание. Мне прописана диета: орехов надо есть больше, сухофруктов дорогих, типа инжира, изюма, а также сыров, - перечисляет сибиряк. - Ну а моральный и физический вред мне оплатили единовременно - 25 тысяч рублей. Но потом, когда меня прикрепили к городу, выплат на питание делать уже не стали.

Мужчина раньше был человеком небедным плюс получил выплаты, так что смог накопить себе на две инвалидные коляски. Но потом, уже посоветовавшись с юристом, решил взыскать деньги за них с государства.

Коляску мужчина покупал сам. Фото: личный архив.

«ПОДГУЗНИКИ ЕСТЬ, ЗАЧЕМ КОЛЯСКА?»

- У меня две коляски: одна электрическая - для передвижения, другая санитарная, то есть туалет. За две коляски я отдал больше 100 тысяч рублей, - подсчитал мужчина. - Также у меня есть специальная доска, чтобы я мог вставать и пересаживаться. Она стоит 2 тысячи рублей.

Ответчиком стала мэрия - затраты возмещать отказалась.

- Говорят: тебе для нужд государство выдает подгузники. Я не понимаю, почему они так думают? - возмущается Сергей.

Суд удалось выиграть, но частично. По решению суда сибиряку возместят только расходы на специальную подушку и корсет. Но мужчина не согласен и не собирается на этом останавливаться. В январе он будет подавать апелляцию в областной суд, чтобы ему компенсировали затраты и на коляски.