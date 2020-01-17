Гадания на святки: слушаем лай собак и смотрим не мигая в зеркало, как покойники

Сегодня в интернете можно найти почти любые гадания на Святки. Но все они однотипные и хорошо всем известные. Мы же предлагаем вам узнать, как гадали наши прабабушки и как настоящие традиционные гадания можно испробовать в современности. С темой нас познакомила социолог и фольклорист из Новосибирска Елизавета Тюгаева. Она не первый год проводит мастер-классы по традиционному гаданию, во время которых погружает участниц в XVIII - XIX века.

ВЫСОВЫВАЛИ ОГОЛЕННЫЕ ЧАСТИ ТЕЛА В ОКНО

На календаре одно из самых волшебных времен - Святки, период с 6 по 19 января. Святки делятся на два этапа: святые вечера с 7 по 14 января и страшные вечера с 14 по 19 января. На Руси считалось, что именно на втором этапе происходят самые жуткие гадания. Но молодых девушек это ни капельки не смущало. Они только рады были засесть в бане и начать смотреться в зеркало не моргая, как покойники. Ждали, когда своего суженого увидят. Для современных барышень такой обряд не работает.

- Есть теория, почему он сейчас не действует. Ведь гадание на зеркале - часть древнерусского обряда. На свадьбе, после венчания, молодожены должны были посмотреться в зеркало. Так они просили утверждение брака у потустороннего мира. Зеркало всегда считалось порталом, - объяснила корреспонденту КП-Новосибирск социолог и фольклорист Елизавета Тюгаева. - В наше же время это понимание обряда утратилось, поэтому и показывать в зеркало современным девушкам нечего.

Гадания обязательно проводятся при свечах. Фото: Елизавета ТЮГАЕВА.

Слушая рассказы Елизаветы, понимаешь, что в Святки девушки на Руси развлекались, как могли. Например, падали навзничь в снег и смотрели утром на отпечаток: если остался не тронутый - добрый муж попадется, запорошило снегом - злой.

- Было еще одно веселое гадание. В ночь нужно было высунуть любую оголенную часть тела в окно. Каждая девушка сама выбирала, что показать: руку, ногу или еще что. Самые смелые высовывали в окно даже пятую точку и ждали, когда их потрогают. Если к их оголенному месту прикасалась волосатая рука - жди в дом богатого мужа, а если же нет - выйти девушке замуж за бедняка, - говорит Елизавета.

Любительницы предсказаний не боялись выходить ночью на улицу и слушать лай собак. Если он «толстый» - значит, муж будет статный, а если тихий и тонкий - худощавый.

Корреспонденту КП-Новосибирск стало интересно проверить на себе некоторые варианты святочных гаданий. Давайте посмотрим, что из этого получилось.

Репетиция подблюдных песен.Фото: Анна ПАШАГИНА

ТОП-5 ГАДАНИЙ ИЗ ПРОШЛОГО

Самое главное правило - необходимо снять с себя всю «защиту». Крестики, сережки, пояса, кольца помешают вам узнать судьбу на предстоящий год. Эти «обереги» закроют вас от темных сил. В иной мир нужно входить незащищенным.

- Главное - соблюдайте технику безопасности, - предупреждает Лиза. - Лучше всего, когда гадаешь, петь. Песня является своеобразным фонарем в потустороннем мире.

Гадание № 1 «Подблюдные песни»

На Руси девушки высыпали на блюдо крупу, хлебные крошки, зерно и прочее. Туда складывали и колечки, и все это накрывалось полотном. Девушки садились в круг и начинали петь подблюдные песни, а одна красавица ходила по кругу и вытаскивала украшения. Вытащит кольцо на какой-нибудь запевке - такая судьба и ждет ту, кому колечко принадлежит.

Сегодня это гадание можно провести без проблем. Только вместо блюда использовать шапку, а вместо кольца, например, сережку. Условия те же, что и в старые времена. Мое колечко достали на песне про богатого гостя. Интересно, с какой стороны ждать мне этого принца?

Каждая предсказание для себя трактует по-своему.Фото: Анна ПАШАГИНА

Гадание № 2 «Считаем фасоль»

Правила остались неизменные. В мешок насыпается фасоль, девушки садятся в круг. Одна берет мешок в руки и идет по кругу. Гадающие в уме задают вопрос, на который можно ответить только да или нет, и берут небольшую горстку фасоли из мешка. Начинают считать: четное число означает да, нечетное - нет.

Я то ли из жадности, то ли из-за того, что рука большая, нагребла целых 30 фасолин. Значит, редактор все-таки отпустит меня в отпуск!

Гадание № 3 «Тянем рюмки»

На противень ставятся рюмки с различным содержимым. Например, лук, хлеб, сладкая вода и прочее. Все это накрывается тканью. Девушки встают в круг и начинают петь песню. Одна из них берет поднос и подходит к каждой девушке. Гадающие берут по рюмке, смотрят, что там внутри, и сами трактуют найденное - тут уж у кого какая ассоциация.

Девушки внимательно рассматривают восковые фигуры.Фото: Анна ПАШАГИНА

Гадание № 4 «Подслушиваем разговоры»

В Святки молодые девушки выходили из своих изб и шли к соседям. Удобно устроившись на пороге, они начинали подслушивать, о чем говорят за дверью. Выдергивая фразы из разговора, девушка могла понять, что ее ждет в будущем с мужем или сбудется ее желание или нет.

В XXI веке тоже нашлась альтернатива этому гаданию. Нет, не нужно лезть к соседям на балкон или прикладывать ухо к розетке. Можно собраться с подружками и разделиться на пары. Первая пара начинает ходить по кругу и вслушиваться в разговоры других, и так на протяжении нескольких минут. Пройти «круг» должна каждая девушка.

Гадание № 5 «Классика - льем воск»

Традиции этого обряда не изменились спустя века. Нужно поставить свечку на окно и подождать, пока она хорошо прогорит. За это время четко сформулируйте вопрос в уме. В глубокую емкость с темным дном наберите холодной воды.

Возьмите свечу, задайте вопрос и вылейте растопленный воск в миску. Через пару минут, когда воск застынет, внимательно рассмотрите получившуюся фигуру - именно в ней кроется ответ на ваш вопрос. И конечно, не забудьте включить фантазию.