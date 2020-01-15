Три хаски, 11 лап: сибирячка бегает марафоны со своими собаками, одна из которых - инвалид

Хаски Майя, Хлоя и Робин известны новосибирским бегунам. Спортивных собак вместе с их хозяйкой Татьяной Ридель не раз видели на соревнованиях. Именно благодаря четвероногим друзьям женщина пришла в спорт. Порода хаски изначально славится своими беговыми способностями в упряжке, но в этом случае собаки одолевают с хозяйкой марафоны и горные тропы. Татьяна рассказала, как начала свою спортивную карьеру и почему ей комфортно бегать именно с собаками.

Майя стала для сибирячки толчком к занятиям бегом. Фото: Юлия НОВОЖИЛОВА.

Татьяне Ридель 46 лет. Бегом она начала заниматься три года назад. На этот «подвиг» сибирячку вдохновила собака хаски, которая появилась у Татьяныдома.

- Она меня покорила своими глазами и всем обликом. Можно сказать, я поддалась веянию моды, когда решила приобрести ее, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Татьяна. - Я читала про особенности породы. Мы с Майей начали бегать понемногу. Круг общения изменился, и я поставила перед собой первую большую цель - поучаствовать в забеге «Волга дог треккинг».

С этого и началась беговая карьера Татьяны. Женщина начала бегать, заниматься с тренером. Перед ней стояла непростая задача - вместе с собакой пробежать в темноте 50 километров. Результат превзошел ожидания - Татьяна с Майей заняли I место.

Хлоя быстро влилась в спортивную семью. Фото: личный архив.

Белая кареглазка Хлоя появилась у Татьяны через полгода после Майи. Ее взяли, чтобы Майе не было скучно. Теперь Татьяна, Майя и Хлоя бегают марафоны и преодолевают сложные дистанции втроем.

- Я думала, Хлоя меня немного разгрузит - будет играть с Майей на улице. Но нагрузки стало в два раза больше, потому что Хлоя тоже хочет бегать, - смеется женщина.

У Робина одна лапка неполноценная. Фото: личный архив.

Робин появился у Татьяны не так давно. Его привезли из Москвы.

- Я увидела фото Робина в социальных сетях. Он был брошен на улице, у него нет одной лапы. Хорошо, что его смогли меньше чем за сутки привезти в Новосибирск. Он от нас, спортсменок, не отстает - бегает. Но, конечно, меньше, хотя километр-полтора проходит вообще без проблем, - говорит сибирячка.

Собаки готовы бежать с хозяйкой и в холод и в жару. Фото: личный архив.

Майя, Хлоя и Робин живут в одном вольере. Вожак у них Майя. Она всех строит и поддерживает порядок. Робин, как истинный джентльмен, уступает ей.

Собаки с хозяйкой и в огонь, и в воду, и в грязь. Фото: личный архив.

Тренируется Татьяна пять раз в неделю: два раза на стадионе и три раза - с собаками в лесу. Робина с собой не берут: ему нельзя сильно перегружать больную переднюю лапку.

Этих «бегунов» знают не только в Новосибирске. Фото: личный архив.

Татьяна придерживается мнения: собака либо послушная, либо бежит. За вкусняшку Майя, Хлоя и Робин готовы сидеть, лежать, показать «зайку». Хлоя иногда и станцевать может. Их основные команды - «право» и «лево». Татьяна уверена: эти два слова у них в крови.

- Майя, когда побежали с ней первый раз, сразу же понимала эти два слова. Хаски прекрасно разбираются в моей интонации. Когда хвалю - голос звонкий, злюсь - голос строже и грубее, - объясняет Татьяна.

На финише собаку всегда ждет достойная награда. Фото: личный архив.

Татьяна признается: ей сложно угнаться за своими любимцами. Скорость они развивают бешеную, да и сложно объяснить собаке, где лучше притормозить, а где поднажать.

- Если мы бежим по ровной поверхности, то они помогают. Если же бежим где-то по горной местности - сложнее. Например, когда с горки бежишь, они бешеную скорость развивают, а ты как хочешь, так и успевай за ними, - улыбается Татьяна.

Зимой хаски «катают» свою хозяйку на лыжах. Фото: личный архив

В это воскресенье, 19 января, Татьяна собирается вместе со своей командой поехать на соревнования «Снежные псы». Майя и Хлоя пробегут вместе с сибирячкой на лыжах 5 километров. Для Робина заготовлена трасса покороче - 1 километр.