«Вроде бы согласилась»: беременную невесту лыжника, погибшего в Шерегеше, уговаривают родить

35-летний житель Новосибирской области Андрей Емельяненко умер 11 января в Шерегеше. Парень катался на лыжах и получил серьезную травму. Скончался в больнице. Мама Андрея, Надежда Анатольевна, сама позвонила в КП-Новосибирск. Говорит, сын был несколько часов жив, находился в сознании. Но решающую роль сыграла большая потеря крови. Женщина благодарит всех, кто пытался помочь ее семье, а также рассказала, как во время похорон узнала, что может стать бабушкой. Девушка Андрея оказалась беременной...

«СКАЗАЛИ ЕЙ, ЧТО НИЧЕГО СТРАШНОГО»

Новость о гибели сибиряка на горнолыжном курорте появилась сразу. Все говорили о том, что парень напоролся на собственную лыжу. Мама Андрея, вспоминая тот день, это опровергает. И подробно описывает, что именно произошло.

- Андрей поехал в Шерегеш с младшим братом. Они катались с Зеленой горы, спуск А. Это довольно крутой спуск. Первый день они его изучали, семь раз скатились, я уже хотела было позвонить, сказать: «Хватит». Но они вроде уже знали там все. Поехали снова. Андрей - не новичок в этом деле, учил Алексея, как поворачивать, как скорость сбрасывать. Предупреждал: «Если улетишь, я тебя не спасу». Но вышло все наоборот: помощь понадобилась Андрею, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Емельяненко.

По словам Надежды Анатольевны, там, где разбился сын, были две преграды: с одной стороны - сетка, с другой - тюки, которые вроде как должны были обезопасить лыжника от удара, а на деле же они, обледенелые, твердые, как камень, наоборот, могли стать причиной гибели:

- Он, видать, стукнулся о них сильно, обе лыжи улетели. И ни на что он не напоролся! Там девушка была, она сразу вызвала спасателей. Минут 20 его поднимали, потом привезли сначала в местную больницу - но она маленькая, там серьезную помощь не оказывают. Поэтому сразу отправили в Таштагольскую районную клинику. А это 30 километров…

Мама новосибирца спрашивает: почему на таком известном, большом курорте нельзя сделать полноценный врачебный комплекс, где можно было бы лечить серьезные травмы? Ведь сам вид спорта подразумевает большие риски. Но это вопрос без ответа...

- Все случилось около 11 часов дня, а умер Андрей где-то в семь вечера. Все это время он был жив и даже сначала находился в сознании, просил брата, чтобы тот позвонил его девушке, сказал ей, что ничего страшного не произошло, - продолжает Надежда Анатольевна.

«ОН КАК БУДТО СЕЛ НА ШПАГАТ»

Андрей из-за раны потерял много крови, была повреждена бедренная артерия. Как говорят родственники, в больнице донорская кровь была, но врачи не смогли добиться полноценной циркуляции - кровь плохо подавалась головному мозгу.

- Мы все равно очень благодарны врачам, - плачет мама лыжника. - Они не отходили от сына до последней минуты. Как потом объяснили, травма была такая, как будто Андрей на шпагат сел: в паху разрыв, кости раздроблены. Но самое главное - порвана артерия, была большая кровопотеря.

Семья попросила «КП» написать благодарность администрации Таштагольского района и губернатору Кемеровской области, а также благодарит администрацию курорта за оказанную помощь, в том числе в организации похорон.

- Только вот с этими крутыми спусками надо что-то делать. Может, разрешить спуски с них только профессионалам? Ведь наверняка там бывает много травм. Или же по-другому устроить защитные устройства, отказаться от этих тюков, ограничиться только сетками, - вносит предложения женщина.

«ЕЙ СКАЗАЛИ: «РОЖАЙ!»

Андрей рос в деревне, всегда был активным ребенком, увлекался экстримом. Катался на велосипеде с мотором, мотоцикле. Была тяга к острым ощущениям.

- В селе-то толком никто ничего не видел, а ему все хотелось попробовать, посмотреть, - вспоминает мама Андрея. - Что с ним делать, не будешь же за руку водить всю жизнь.

Младший сын Алексей продолжает себя винить в смерти брата, но мама его успокаивает. В семье остались еще пятеро детей. У самого Андрея была девушка, она приезжала в село на похороны. Озвучила родственникам новость, что беременна.

- У нее маленький срок. Мы сказали: «У Андрея детей не было - рожай, будем помогать всем, чем можем». У молодой женщины еще трое детей - вроде бы уговорили, пригласили к нам жить, - говорит Надежда Анатольевна.

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