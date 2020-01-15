«Отца нашли в проходе, он полз к дочке»: семья погибла в собственном доме в день рождения мамы

Сегодня утром в Барабинске загорелся частный дом. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Когда МЧС начали осматривать обгоревшие обломки, обнаружили два тела – девочка 6 лет и ее отец. Корреспондент КП-Новосибирск узнал подробности страшной трагедии.

У Анны и Андрея (имена изменены – прим.ред) был счастливый брак, местные говорят: семья благополучная, растили дочку. Девочка ходила в детский сад, Андрей работал на железной дороге. Накануне трагедии семья готовилась к празднику – день рождения Анны.

Дом выгорел полностью. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

- У Анны 14 января было день рождения, юбилей — 30 лет, но она в этот день работала. Поэтому праздник перенесли на следующий день, - рассказали КП-Новосибирск близкие семьи.

Так, в свой день рождения мама ушла на ночное дежурство — работала в магазине, это был последний раз, когда она видела в живых дочку и мужа. Дом загорелся рано утром 15 января. Б

- Вызов поступил в 8:27, пожарные прибыли на место происшествия в 8:32, - сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в ГУ МЧС России по Новосибирской области. – Огонь удалось локализовать в 8.50.

Близкие семьи считают, что пламя вспыхнуло из-за того, что в водонагревателе замкнуло пластины. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Близкие считают, что во всем виноват водонагреватель:

— Огонь пошел со второго этажа. В водонагревателе замкнуло пластины, искра ударила в счетчик, тот не выдержал напряжения, — рассказала КП-Новосибирск Юлия, сестра Анны. — До сих пор наша семья не может поверить в такое горе. Боимся завтрашнего дня, когда привезут домой племянницу и ее отца. Они оба задохнулись. Отца нашли в проходе, он полз к дочке, видимо, пытался ее разбудить, как-то спастись… Аню всю трясет, кажется, она еще не понимает, что случилось...

Сейчас этим делом занимается Следственный комитет, там начали проверку. Тем временем местные жители собирают материальную помощь женщине, которая в свой юбилей потеряла все: дочь, мужа и дом.

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