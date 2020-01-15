«Группы в яслях полные, родителям отказываем»: новосибирские воспитатели отреагировали на послание Президента Федеральному собранию

В среду, 15 января, в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин озвучил очень важный вопрос – нехватка ясель.

- Коллеги, так работать нельзя, - обратился президент к главам регионов и отметил, что средств на строительство дошкольных учреждений выделялось достаточно.

Корреспонденты КП-Новосибирск решили разобраться, насколько актуальна эта проблема для столицы Сибири. Оказалось – более чем.

МАМЫ ЗВОНЯТ, НО МЫ ДЕТЕЙ ПРИНЯТЬ НЕ МОЖЕМ

«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составляет лишь 48,3%», - это – официальные цифры из итогового отчета министерства образования Новосибирской области о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2018 год.

Если говорить проще, то половина ребятишек этого возраста в регионе не может попасть в ясли – мест там просто нет. Это же говорят и воспитатели, которые на собственном опыте столкнулись с этой проблемой:

- В нашем детсаду в ясли ходят 23 ребенка, группа полностью укомплектована, кого-то еще мы принять не можем, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Зинкина, старший воспитатель детского сада №178 «Аленький цветочек». – А мамы и папы, у которых маленькие дети, звонят нам, просят взять ребенка, но мы вынуждены отказывать.

Почему произошло так, пояснили в министерстве образования Новосибирской области:

- Рост численности детей дошкольного возраста и иммиграционная привлекательность Новосибирска привлекла к дефициту мест в детских садах.

СТРОЯТ НОВЫЕ ДЕТСАДЫ

Тем временем, президентом поставлена четкая задача: к 2021 году полностью обеспечить регионы страны яслями, чтобы мест хватало всем. Как решить будут проблему в Новосибирске? Строить новые детсады, учитывая уже имеющуюся базу.

- В настоящее время в Новосибирской области функционирует 612 муниципальных учреждений дошкольного образования, которые посещает 124 109 ребенка. Работают также 17 частных детсадов, которые посещают 2076 детей, - пояснили в правительстве Новосибирской области. — На территории города Новосибирска, города Бердска, и Баганского района Новосибирской области функционирует 19 семейных детских садов, в которых воспитывается 60 детей.

А чтобы их хватило на всех, намечены серьезные планы по строительству детсадов. К примеру, в Новосибирске в начале января уже был открыт детский сад на улице Заречной. Здание рассчитано на 12 групп — это 220 воспитанников в возрасте с 1,5 до 7 лет, из них четыре группы — для детей ясельного возраста.

- В планах 2020 года — строительство еще 12 детских садов. На 10 объектах строители уже приступили к работам, два оставшихся начнут возводить в первом квартале этого года, - пояснили в мэрии Новосибирска.

Справится ли регион с этими задачами, станет ясно к обозначенному президентом сроку.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Новосибирской области проживает 258 613 детей в возрасте от рождения до 7 лет, из них 142 790 детей ходят в дошкольные учреждения различных форм.