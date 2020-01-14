«Думали - гастрит, оказалось - рак»: военный из Новосибирска сражается со страшным диагнозом

Вадиму Шадрину 36 лет и за его плечами богатый военный опыт. Служил в горячих точках, окончил адъюнктуру и стал преподавателем в Новосибирском военном институте по предмету «разведка». Вместе с женой сибиряк воспитывает двух дочерей-гимнасток. Идеальную картинку разрушил страшный диагноз - аденокарцинома поджелудочной железы, это рак. Сейчас Вадиму требуется дорогостоящее лечение.

В Корее Вадиму поставили только одну капельницу. Фото: соцсети.

«ВСЕ САМО ПРОЙДЕТ»

Первые признаки болезни стали появляться летом 2019 года. Вадим стал плохо есть, температура поднималась, болел желудок.

- Муж в системе ОМС не зарегистрирован, поэтому может обслуживаться только в военном госпитале. Конечно, начал проходить обследование, ему сделали УЗИ, ФГС. Только там не увидели ничего, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Ольга Сальникова, жена Вадима.

Врачи сначала ставили диагноз «гастрит». Думали, на нервной почве, из-за службы. Два месяца сибиряк прилежно лечился от гастрита. Но становилось только хуже: появились боли в спине, пояснице. Сделали платное МРТ, и оказалось, что все намного серьезнее.

- Осенью сделали МРТ и обнаружили непонятные очаги в печени, только врачи не были уверены, что это метастазы, - говорит Ольга. - Поставили подозрения на рак. Стадию определили уже не в России.

Почему опухоль не обнаружили сразу? Такой вид рака не сразу дает о себе знать, проявляется только на поздних стадиях. По словам Ольги, медики отметили, что злокачественное новообразование начало развиваться приблизительно с весны.

Диагноз Вадима. Фото: соцсети.

«РАЗРЕЖЕТ И ЗАШЬЕТ ОБРАТНО»

Нужно было незамедлительно принимать решение, где лечиться. В военном госпитале сказали: «Ищи больницу, и там уже посмотрим, сможем мы с ней договор заключить или нет». Первым делом Вадим вместе с женой поехали в областную клинику.

- Онколог сказал, что разрежет Вадима, но если увидит метастазы, то зашьет обратно. Если же нет, то попробует удалить опухоль. Мы отправили заявки в Москву, Питер и Корею. Стали ждать, откуда ответ быстрее придет, - объясняет Ольга.

Быстрее всех оказалась заграничная клиника. Родственники, друзья, знакомые сразу же начали сбор денег, но этого было недостаточно. Пришлось бросить клич в интернете.

- В Корее мы за четыре дня прошли все обследования. Там поставили диагноз «аденокарцинома поджелудочной железы». Назначили курс химиотерапии. Одну капельницу мы сделали там, чтобы посмотреть на реакцию, а остальные лекарства выкупили и привезли в Новосибирск - в Корее жить дорого, - продолжает жена сибиряка.

В Корее Вадиму поставили только одну капельницу. Фото: соцсети.

Заграничные врачи надеются, что химия поможет уменьшить опухоль. Вадим закончил курс химиотерапии и уже на этой неделе планирует лететь обратно, в Корею, на обследование. После этого врачи смогут назначить дальнейшее лечение.

- Деньги пока продолжаем собирать, потому что не знаем, что скажут в больнице. У них хитрая система: они сначала лечат, а уже потом выставляют счет. Если решат оперировать, то потребуется 6 миллионов рублей на операцию и реабилитацию, - добавляет Ольга.

После первой поездки на счетах Вадима осталось 2 миллиона рублей. Этих денег может хватить только на курс химиотерапии, на операцию - недостаточно. Если вы хотите помочь Вадиму, можете найти реквизиты для перевода в группе vk.com/pomogi_vadimu.