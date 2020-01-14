«Говорили, будет уродом»: врачи спасли лицо мальчика с загадочным диагнозом

Новосибирцы Анастасия и Алан Беппиевы женаты уже полтора года. Год назад в семье появился долгожданный первенец Тимур. Обычный младенец с необычным диагнозом - не то заячья губа, не то волчья пасть. Врачи сами не могут понять, что же такое с новорожденным. Анастасия рассказала КП-Новосибирск, как узнала о диагнозе сына, как прошла операция и что ждет ребенка дальше.

Необычный диагноз был поставлен на 21-й неделе беременности.

«У МЕНЯ НАЧАЛАСЬ ПАНИКА. КАК ТАКОЕ ПОЛУЧИЛОСЬ?»

Увидев две полоски на тесте, Анастасия вместе с мужем были на седьмом небе от счастья. Сибирячка тут же встала на учет в клинику, все скрининги делала вовремя. На 21-й неделе беременности девушка пришла на обследование. Именно в этот день ее ждали страшные известия.

- Врач подробно описывал нам нашего малыша: вот - ручка ребенка, вот - ножка. Потом попросил немного подождать и куда-то вышел. Спустя 10 минут вернулся вместе с другим врачом, и они стали пристально разглядывать экран, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия.

После осмотра врач спокойным голосом сообщил, что у ребенка небольшая расщелина губы. Он заверил молодых родителей: в этом нет ничего страшного, косметическая операция все исправит. Предупредил, что через неделю соберут консилиум в перинатальном центре, где скажут точный диагноз.

- Я вышла из кабинета в слезах. В моей голове не укладывалось: почему именно с моим ребенком такое произошло? - вспоминает сибирячка.

В следующий раз Анастасия поехала в больницу вместе с мужем. Девушка просидела в очереди пять часов, время тянулось неумолимо долго.

- Я зашла в кабинет к узисту. Он минут пять водил прибором по моему животу, а потом выдал диагноз: «односторонняя расщелина верхней губы, челюсти и неба». У меня началась паника. Еле сдерживая слезы, я спросила: «Как такое получилось? С этим вообще живут?».

- Вы что, уродов на улице не видели? - грубо ответил врач. Из кабинета девушка выбежала в слезах.

Анастасия признается, что медики не подбирали слова: фразы типа «будет уродом» или «делай аборт» то и дело звучали. Но сердце верить отказывалось.

Тимур чувствует себя прекрасно и очень любит маму с папой. Фото: личный архив.

«МЫ ТАКИХ НА РАЗ-ДВА ШТОПАЕМ»

Впереди молодую семью ждали результаты консилиума. Анастасия вспоминает, как, волнуясь, зашла в кабинет к врачам. Перед ней сидели несколько человек в белых халатах, и у них был только один вопрос: «Вы точно решили, оставлять ребенка или нет? Если что, аборт делать еще не поздно».

- Я была твердо уверена, что никакого аборта делать не буду. На следующий день нас отправили на консультацию к хирургу. Именно там врачи попались отзывчивые, понимающие, они вселили в меня уверенность, что все можно поправить, - говорит девушка.

Врач показал видео с детьми после таких операций и заверил молодую маму, что таких ребятишек «на раз-два штопают». Анастасия приняла диагноз будущего малыша и уже была готова к его рождению.

В день икс, когда Тимур появился на свет, диагноз подтвердился не полностью. Врачи сообщили маме радостную новость: расщелины в небе нет, она только на губе и альвеолярном отростке (это часть над десной и губой).

НОВОЕ ЛИЦО

Анастасия полюбила новорожденного с первой минуты его появления. И не важно было, какое у мальчика лицо.

- В пять месяцев малышу сделали операцию. Были небольшие осложнения - крыло носа ушло в сторону. Хирург заверил, что это можно будет исправить и чтобы я не переживала. Операции делали в Новосибирске бесплатно, - добавляет девушка.

После операции маленький Тимур начал пытаться говорить слово «мама», правда, только один слог: «ма». Малышу стало проще брать бутылочку во время еды. Правда, Анастасии приходилось первое время поправлять губу, чтобы ребенок привыкал к правильному положению.

Анастасия пыталась подать на инвалидность, чтобы получать какие-то минимальные выплаты. Эти деньги потребовались бы на реабилитацию. Только врачи никак не могут поставить точный диагноз. Медики не могут понять, то ли это заячья губа, то ли волчья пасть.

- Впереди, когда Тимур подрастет, еще несколько операций. Нужно будет на верхнюю десну вставить кость, - объясняет Анастасия.

Ринопластику Тимуру будут делать уже после 18 лет. Впрочем, уже сейчас этот мальчишка - сплошное очарование, которое не испортишь даже шрамом над губой.