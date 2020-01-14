«Верните моего принца»: африканец приехал в Сибирь к многодетной матери-одиночке, но их разлучили приставы

Судебные приставы разрушили лав-стори матери-одиночки из сибирской глубинки и водителя из Алжира. Они выслали африканца на родину из-за просроченной визы. Тот прилетел в Сибирь к своей русской любимой, парня не смутило даже то, что она тянет одна троих детей. Чем темнокожий парень сразил русскую Лилю и почему она не смогла найти достойного претендента среди селян, читайте в материале КП-Новосибирск.

Лиле Зобковой 36 лет. Про таких, как она, говорят: «три копейки» - что думает, то и говорит, людям верит, но при этом и себя в обиду не дает. Дважды была замужем, родила троих детей - всех, говорит, по любви. Первый муж был цыганом - уже тогда русскую дивчину немного тянуло на экзотику, но брак быстро распался.

- Он родне моей не нравился - можно сказать, они его прогнали, - кратко описывает свою жизнь корреспонденту КП-Новосибирск Лиля. - Потом второй муж был. Я от него сама сбежала. Он был тиран. И бил, и пил, при этом с меня требовал: и картошку сама сажай, и детские на него трать.

Фати работал дома водителем. Фото: личный архив героев публикации.

Как же в жизни Лилии появился африканец? Женщина познакомилась с ним в интернете, на «Фейсбуке». Сибирячка нигде не работала, но при этом получила в училище профессию «оператор ЭВМ», так что с компьютером всегда была на ты. Сначала ей один египтянин написал: «Красивая, влюбился». Полгода строчил сообщения, но Лиля сразу почуяла подвох:

- Он фото интимные просил, я не слала, конечно. Потом выдал: «Я бы к тебе приехал, но я бедный, денег нет. Если бы были…» А я что - богатая? Ну, нет так нет. А вранье я издалека чую!

Потом Лиле написал Фати Дифаллах. Сибирячка даже помнит дату первой беседы - 17 марта. Общались люди с помощью Google-переводчика. Сложных конструкций не сочиняли, так что понимали друг друга прекрасно:

- Ты мне нравишься, ты красивая. Давай приеду.

Дома парень занимался футболом. Фото: личный архив героев публикации.

Родные Лили сначала ругали ее, мол, зачем тебе темнокожий араб? Он русского не знает, работать у нас не сможет… А вдруг в террористки завербует? Но Лиля затыкала уши и строчила на «Фейсбуке» любовные послания.

Фати Дифаллах на родине работал шофером, семья его небогата, и, чтобы приехать в Сибирь, парень продал машину. Добирался долго - сначала самолетом до Москвы, потом поездом до Омска, оттуда уже на автобусе в Татарск.

- Мы его на перроне в Омске встречали. Помню ту встречу - сразу его узнала. Как не узнать, он же моя родная душа! - расцветает в улыбке сибирячка. - Мы обнялись, он в телефоне сразу настрочил, дал перевод прочитать: «Я очень рад, что мы с тобой встретились».

Это был июль. Месяц молодые жили в Татарске, потом поехали в большой город - Новосибирск. Фати искал работу - нашел на стройке, но нелегальную. Говорит, там ему так и не заплатили. Начался сентябрь, Лиля вернулась в Татарск - детям в школу пора. Виза у алжирца заканчивалась, а деревенские и не знали, что нужно делать…

Фати на перроне - едет в Новосибирск. Фото: личный архив героев публикации.

- Когда к нам приставы пришли, я плакала, говорила, чтобы оставили мне моего принца. Я и сейчас плачу иногда, когда детишки не видят. Очень тяжело без него. Сердце ноет, душа болит. Это потом мне уже миграционщики подсказали, что надо было нам пожениться по-быстрому, тогда бы и не было претензий ни у кого! - плачет Лиля.

Теперь многодетная мать-одиночка готовит новый план по завоеванию любимого. Хочет уехать в Алжир, чтобы там выйти замуж за Фати, забеременеть и вернуться на родину. Чтобы купить билет, придется продать дом. Мать Лили уже махнула рукой, видя страдания дочери.

- Оформляй мой дом на себя, а свой продавай. Жить у меня будете, - отрезала будущая африканская теща.

Лиля маму благодарит и уже обдумывает, как обойти приставов.

- Они ему запрет на въезд на пять лет выдали. Но если я беременная вернусь, кто же мне алименты платить будет? Власти уж пропустят его, куда денутся, - предполагает невеста.

Мы спрашиваем у сибирячки, чем же ей все-таки приглянулся заграничный парень? Что, среди жителей Татарска не было достойного претендента?

- Что вы! Где же у нас непьющего найти? А Фати мой только курит. Меня не бьет. Как-то мы с ним поссорились немного, он как раз мне что-то про визу бормотал, что заканчивается она. Я тогда его прямо спросила: «Что, ударишь меня?» А он: «Лучше я головой об стенку биться буду, чем тебя хоть пальцем трону!» И руки мне все время целовал… Мне ни один мужчина рук не целовал… - вздыхает нежно влюбленная сибирячка.

КОММЕНТАРИЙ ПРИСТАВОВ

«Жил в России нелегально»

Служба приставов Новосибирской области случай подтверждает:

- 34-летний мужчина познакомился в социальных сетях с девушкой из Новосибирской области. Через некоторое время приехал в гости к своей возлюбленной. Когда по истечении установленного срока пребывания виза закончилась, алжирец продолжил жить на территории России нелегально. В декабре прошлого года при проверке частного сектора нарушитель был выявлен и задержан в доме сожительницы.

Далее суд признал иностранца виновным по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания». Наказание - разлука с любимой, а официально - выдворение из страны.