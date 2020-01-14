«Жутко! Он падал в наш огород!»: огромный вертолет, экстренно севший в маленьком селе, напугал жителей

Крупнейший в мире военно-транспортный самолет Ми-26 должен был прибыть в Новосибирск, но совершил экстренную посадку рядом с селом Павловка в Красноярском крае. Все случилось в понедельник, 13 января, в полдень. О том, как жители приняли машину за знамение конца света, а детей пустили в кабину для селфи, в материале КП-Новосибирск.

Борт летел на ремонтный завод в Новосибирск. Однако в воздухе Ми-26 пробыл недолго. Он преодолел около 200 километров, когда на табло высветилась информация о неполадке: перегрелся подшипник. Командир принял решение сажать вертолет прямо в поле. На борту было девять членов экипажа. Никто не пострадал.

В это время сельчане занимались обычными делами. Как вдруг раздался гул. Люди сразу выбежали на улицу посмотреть, что происходит. И не сразу поняли, в чем дело. Вертолет был уже низко, из-за движения огромных лопастей снег встал столбом. Сквозь буран было плохо различимо, что это садится, видно было, что какой-то громадный объект. Кто-то принял это за знамение: ну точно конец света начался, пришельцы спустились в Павловку.

Неполадки устраняли специалисты. Фото: Назарово онлайн.

- Некоторым показалось, что вертолет шел боком. Казалось, что он чуть ли не падает, что вот-вот заденет крыши домов или упадет в огород. На самом деле посадка была контролируемая. Однако люди напугались. Как говорится, у страха глаза велики. Даже мужчина, который раньше служил и ему часто приходилось иметь дело с военными вертолетами и авиацией в целом, признался, что было жутковато, - рассказала КП-Новосибирск местная жительница Александра.

Оправившись от шока, сельчане поняли, какое счастье привалило. Мальчишки бросились делать селфи. Благо пилоты пустили внутрь поглазеть, показывали, как устроен военный вертолет.

Вертолетчикам нужно было дождаться другой борт, который вез им новые детали и техника. Все это время добродушные сельчане обхаживали пилотов и старались им всячески помочь.

- Всю команду накормили в школьной столовой, а на ночлег устроили в районном центре, это в 60 километрах от села. Ночью огромный вертолет охранял участковый, - продолжает Александра.

На следующий день Ми-26 починили, и он продолжил свой путь. И сегодня, во вторник, 14 января, борт благополучно приземлился в Новосибирске.

Аварийная посадка вертолета МИ-26 в Назаровском районе Красноярского края .Видео: Енисей.

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