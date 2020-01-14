2020-01-14T14:52:28+03:00
Умные вещи

Полтора миллиона поздравлений и SMS за 1 час

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, новосибирские абоненты МТС загрузили более 1,5 петабайт трафика, чего хватило бы, например, для просмотра более 72 миллионов роликов на YouTube*
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По сравнению с прошлым годом в новогодний период интернет-аппетиты жителей Новосибирского региона увеличились в 1,5 раза, что связано с расширением географии сети 4G МТС в районах области. Высокоскоростной интернет доступен 85% населения во всех районах области, 75% всего праздничного трафика сгенерировано в 4G-сети. В районах Новосибирской области самыми общительными стали жители Бердска, Куйбышева и Криводановки.

За первый час нового года абоненты МТС в Новосибирском регионе совершили более 1,35 миллиона вызовов и отправили почти 1,5 миллиона SMS-поздравлений, что сопоставимо с прошлой новогодней ночью. При этом новосибирцы звонили чаще, чем принимали звонки с поздравлениями.

Интернет-трафик МТС в Новосибирском метрополитене, работавшем всю ночь, вырос в 2 раза по сравнению с новогодней ночью 2019 года, что связано с расширением сети LTE в тоннелях подземки, а также ростом числа абонентов, воспользовавшихся метро, на 15%.

Объем трафика в мессенджерах удвоился по сравнению с новогодней ночью 2019 года. Самый популярный мессенджер у абонентов МТС в Новосибирске и области – WhatsApp.

Объем видеотрафика по сравнению с прошлой новогодней ночью увеличился на 44% за счет любви к прямым эфирам в социальных сетях и онлайн-просмотрам видео на видеохостинге YouTube. Самыми популярными социальными сетями в регионе стали VKontakte и Instagram, трафик в которых по сравнению с прошлым годом удвоился.

Как и в прошлом году, 5% абонентов МТС – жителей Новосибирска - предпочли уехать на новогодние каникулы в загородные базы и дома отдыха. 15% – за пределы Новосибирской области по России и за границу. В свою очередь, сеть МТС в Новосибирске приняла более 50 тысяч гостей из соседних регионов - Сибири и Забайкалья. Больше всего гостей приехали в Новосибирск из Томска, Кемерова, Барнаула.

Всего с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года абоненты МТС в НСО использовали более 11,2 петабайт мобильного интернета, что в 1,3 раза больше, чем в прошлом году, совершили 77,5 миллиона звонков, что выше прошлогодних значений на 8%, и отправили 169,5 миллиона SMS-сообщений. Объем фиксированного интернет-трафика вырос на 35%.

Справка «КП»

* Аналитика составлена на основе обезличенного мобильного трафика абонентов МТС в период с 0.00 31.12.2019 по 23.59 08.01.2020.

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