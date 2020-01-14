«Пускай раскошеливается»: экоактивистка с болота Кучино случайно рассказала, сколько стоит ее работа

Болото Кучино в Новосибирске вот уже второй год является полем брани. На территорию частного сектора, которая десятилетиями не видела развития, пришел бизнес. Предприятие «Старица» готово заняться разработкой болота, изъять песок из недр, а после рекультивировать участок, сделать вместо болота озеро, укрепить берега, проложить дорогу с освещением посередине водоема. Годами жители левобережья сваливали в болото мусор, территория считалась заброшенной. Но с появлением заинтересованных лиц внезапно активизировались общественники, которые назвали свалку памятником природы с краснокнижным фондом.

Что стоит за оппозицией и чего на самом деле хотят соратники местной экоактивистки Анастасии Сергеевой, - в материале «КП» - Новосибирск».

Настя против

Самый громкий голос протестующих принадлежит местной жительнице Анастасии Сергеевой. Ее дом находится не на самом краю разработки, а чуть поодаль, но заявляет о «беде» активистка так, будто бы экскаватор уже стоит у нее в огороде. Шум и паника создают резонанс.

Общественница против разработки. Сначала женщина говорила, что работы нарушат устройство грунтов, дома покорежит, они «поползут». Директор предприятия показал все проекты, в соответствии с которыми откосы, наоборот, будут укреплены, а и без того плывущие болотистые земли станут надежнее. Тогда Сергеева нашла другую причину - назвала болото Кучино уникальным природным объектом, на помощь призвала экологов и пригласила их найти на берегу краснокнижные растения и редкие виды зверьков. В региональном министерстве природы эту идею не поддержали, и теперь Сергеева выходит на пикеты с требованием снять с должностей начальников ведомства. Несколько жителей карьера обратились в «КП» - Новосибирск», заявив, что они не согласны с позицией активистки.

- Жители нашей улицы, чьи дома как раз граничат с болотом, выступают за разработку, - рассказывает жительница Балластного карьера. - Мой дом находится ближе всего к месту будущих разработок, и я знаю, как нелегко сейчас приходится. Да, мы изначально были против разработки. Почему изменили свое мнение? У нас постоянные пожары, нас постоянно подтапливает, дома «ходят», грунт нестабильный. Начинается посадка - вода стоит, в последнее время вода опять прибыла. Грязь надоела. Мы общались с Константином Хоруженко (гендиректор «Старицы». - Прим. ред.), он дал нам все документы, мы обращались с запросами в разные ведомства, везде подтвердили: компания проверенная, урон нашим домам не нанесет. Из редких видов мы тут никого не видели, наши соседи - только комары и лягушки. Раньше водились ондатры, но они же вредители, которые в огороде мне не нужны вовсе. Считаю, что при желании краснокнижные растения можно найти в любом огороде.

Ответ регионального минприроды: на территории Кучино не найдено редких птиц и растений.

Вспомнили про дорогу

Наша собеседница утверждает: вплотную к болоту расположены чуть больше 30 домов, жители в основном согласны на разработку, несмотря на то, что копать будут прямо за их огородами. Людям нужны укрепленные берега и благоустройство на их территории, а не свалка.

- Пара домов против, но у них свои аргументы, - продолжает местная жительница. - По старому Генплану по близлежащей территории должна проходить дорога - Заельцовская магистраль, так она обозначена в плане. Но город, сдав землю в аренду «Старице», отодвинул эти планы. Вероятно, дороги теперь здесь вообще не будет. Люди же, услышав о прошлых планах, начали подсчитывать, за сколько могут продать свои участки. Соратники Сергеевой мне в открытую говорили: «Ты хоть знаешь, сколько тут одна сотка будет стоить?» Мол, давай лучше за дорогу агитировать. Им кажется, это выгодный вариант, очень хотят отсюда уехать. Хотя кто об этой магистрали начал вдруг говорить, ведь это давным-давно забытое дело? Правильно, наша Анастасия Сергеева.

Как утверждают местные, вместе с Сергеевой за идею сделать болото памятником природы выступают 10 - 15 человек, но часть из них явно агитируют за дорогу и продажу участков, а не за сохранность окружающей среды.

Да и сама Анастасия Сергеева уже не так верна своим идеалам. То вот она стоит в центре города, требуя снять начальство минприроды, то присылает соседям аудиосообщение, в котором советует не продешевить и взять побольше благ с компании «Старица».

- Рекультивацию откосов «Старица» должна сделать по закону. Дорога Балластного карьера вас не касается. Вы подписываетесь за котлован. Над вами все смеются, школа № 138 - в списке худших, Кузьмин (товарищ Сергеевой, тоже активист. - Прим. ред.) вас везде чихвостит за то, что вы продаетесь за плюшки и печенюшки. Если соглашаться на условия «Старицы», то делайте планку выше, требуйте выполнить асфальтирование улиц, капитальный ремонт школы. Вот такие надо условия ставить - реальные, а не «дешманские». А вы смотрели в его карман? Знаете, сколько у него денег? Если хочет добывать недра, пускай раскошеливается, - заявляет Анастасия жителям, которые дали добро на разработку.

А тем временем в соцсетях собирает с этих же жителей деньги: просит скинуться, чтобы эксперты доказали уникальность болота, стоит это 90 тысяч рублей.

При этом сама активистка выходить на откровенный разговор с Константином Хоруженко и другими представителями компании не желает. Работает из-под полы. В компании «Старица» же, наоборот, к диалогу готовы. И уже заявили, что сделают не только рекультивацию и дорогу, но и создадут на месте болота пруд, запустят в него рыбу, а также поставят детскую площадку там, где захотят жители.

- Нам кажется, что Анастасия Сергеева уже сама запуталась в своих желаниях, что ей надо: болото, снять чиновников или содрать денег с предпринимателя? Прыгает с одного на другое, поэтому ей веры уже и нет, - говорят жители. - А в «Старице», наоборот, все четко и ясно: вот план, как работать будут; вот обязательства, что наши дома и участки не тронут; вот соглашение, в соответствии с которым благоустроят территорию. Мы просим Настю успокоиться, но ей, видимо, отступать уже стыдно…

Так уж повелось в Новосибирске: общественники заявляют о себе там, где начинает работать бизнес. Поборники справедливости появляются внезапно и неожиданно. Годами болото Кучино являлось свалкой, которая мешала жить людям, чьи участки выходят как раз на линию воды, и вдруг их начали убеждать: на самом деле вам повезло - живете рядом с уникальным местом. Кому верить: своим глазам или обещаниям неустойчивых экозащитников? Вопрос риторический.