2020-01-12T13:53:50+03:00
Общество

«Силой забрали моего мальчика»: сибирячка ищет сына, которого приемная семья увезла в Германию

Из-за того, что у женщины после смерти мужа не было денег на еду, дрова и уголь, ее лишили родительских прав
Татьяна СОЛОВОВА
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У Татьяны уже был сын (он - на фото), когда сибирячка родила Сашу. Фото: личный архив.У Татьяны уже был сын (он - на фото), когда сибирячка родила Сашу. Фото: личный архив.
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«Ищу сына. Демченко Александр родился в Новосибирской области 10 марта 2000 года, усыновлен 9 сентября 2002 года иностранными гражданами из Германии», — этот короткий пост 44-летняя Татьяна Демченко, жительница Чанов, разослала в десятки групп в соцсетях. Много лет назад ее лишили родительских прав, и опека забрала ее среднего сына — Сашу. Сейчас она мечтает его найти.

После смерти мужа Татьяна осталась с двумя детьми на руках. Фото: личный архив.

После смерти мужа Татьяна осталась с двумя детьми на руках. Фото: личный архив.

«МУЖ УМЕР ЗА 4 МЕСЯЦА ДО РОДОВ»

— Первого сына я родила очень рано — в 15 лет. Он родился с серьезным заболеванием — порок сердца. Ему дали инвалидность. С его отцом я через несколько лет развелась, вышла замуж за папу Саши, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Демченко. — Мы отремонтировали заброшенный домик в Чанах, стали там жить. Когда я узнала, что беременна, были очень счастливы.

Но за 4 месяца до родов в семье случалась беда: муж Владимир погиб.

— Он возвращался на машине из Новосибирска, и у него остановилось сердце, — об этой трагедии Татьяне до сих пор тяжело говорить. — Родители стали уговаривать меня избавиться от ребенка. Мол, и так у старшего сына проблемы со здоровьем: ему в тот момент было 10 лет, и он жил у моих родителей.

Так совпало, что на 40 день после смерти мужа Татьяне как раз нужно было ехать в больницу и решать судьбу ребенка.

— Я поняла, что хочу родить от любимого человека, и сказала об этом врачу. Но я очень боялась скандала с родителями. Поэтому по моей просьбе врач написала в карточке, что у меня есть противопоказания для искусственных родов, и я поехала домой, — говорит Татьяна.

Татьяна много лет пытается найти сына. Фото: личный архив.

Татьяна много лет пытается найти сына. Фото: личный архив.

«В ОПЕКУ ПОЖАЛОВАЛСЯ ОТЕЦ»

Сына Сашу сибирячка родила через 2 дня после собственного дня рождения — 10 марта. Справляться одной с маленьким ребенком было непросто:

— Денег не было: мы уголь со старшим сыном по котельным воровали, чтобы дом топить. Еды тоже часто не было: я чудом договорилась с соседями, что они давали молоко для Саши. Старший сын в тот момент по-прежнему жил у моих родителей, — описывает ситуацию Татьяна. — Когда мой дом просто нечем было топить и я голодала, то уходила к друзьям.

Когда Саше было всего три месяца, к Татьяне нагрянули органы опеки и полиция:

— Их вызвал мой отец: до сих пор этого ему простить не могу, — плачет Татьяна. — Я увидела, как он к нам идет с полицейскими, заперла дверь на крючок. Но мой отец вышиб дверь: меня силой держали, силой забрали моего мальчика...

Татьяне сказали, что приемная семья увезла ее сына в Германию. Фото: личный архив.

Татьяне сказали, что приемная семья увезла ее сына в Германию. Фото: личный архив.

«НЕ ИЩИ СЫНА, ОН В ГЕРМАНИИ»

Ребенка поместили в больницу в Чанах: Татьяна постоянно ходила к нему.

— Я уговорила врача, чтобы она мне помогла: она либо сама звонила, чтобы меня пропускали к Саше, либо писала записку, — говорит сибирячка.

Татьяну лишили родительских прав. И спустя несколько недель, когда сибирячка в очередной раз пришла в больницу, ее сына там уже не было:

— Моего ребенка усыновили иностранцы, — от этих слов у женщины ком в горле. — Я после этого полгода пила: даже не помню толком себя в те месяцы…

Потом сибирячка встретила мужчину, вместе с которым живет до сих пор. Татьяна говорит, теперь у нее крепкая, хорошая семья: она родила третьего ребенка — младшего брата Саши. Но поиски сына, которого у нее забрали, не прекращала никогда:

— Я писала в органы опеки, но мне никто так и не назвал новое имя и фамилию моего ребенка, — рассказывает женщина. — А потом я как-то на рынке встретила сотрудницу органов опеки: она там торговала. Я подошла к ней и прямо спросила: «Вы ничего не хотите мне сказать?». А она ответила: «Не ищи сына, он в Германии».

Но Татьяна не оставляет надежды найти ребенка: сейчас ей в этом помогает ее младший сын. И они уже натыкались на мошенников:

— Однажды мне написал парень, представился моим сыном. Сутки со мной нормально общался, а потом стал выпрашивать деньги, — описывает поведение жулика Татьяна. — У меня сердце в тот момент обрывалось...

Однако, несмотря на это, сибирячка продолжает писать в группах в соцсетях и верит, что вернет Сашу домой.

— Знаете, в каждый день рождения Саши я надеюсь, что вот-вот скрипнет дверь и он войдет, — признается Татьяна.

Если вы что-то знаете о том, где находится Саша, то можете связаться с редакцией по тел. 8-913-068-56-72: мы обязательно всю информацию передадим его маме Татьяне.

Ответ от органов опеки. Фото: личный архив.

Ответ от органов опеки. Фото: личный архив.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Данные ребенка скрывают по закону»

Вот как прокомментировал ситуацию юрист Константин Зиновьев:

— К сожалению, через органы опеки маме ничего не удастся узнать. Есть такое понятие, как тайна усыновления, и по закону разглашать ее никто не имеет права. И тут не важно, россиянами усыновлен ребенок или иностранцами: приемных родителей никто лишать родительских прав не будет. Соответственно, и биологическую маму в ее родительских правах никто не восстановит. Если бы ребенка не усыновили и он находился бы в детдоме, тогда бы был еще шанс. А здесь, увы, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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