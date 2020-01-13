«Ищу сына. Не знаю, как зовут» : сибирячка призналась - пила, поэтому ее ребенка отдали немцам

«Ищу сына. Демченко Александр. Родился в Новосибирской области 10 марта 2000 года, усыновлен 9 сентября 2002 года иностранными гражданами из Германии», — этот короткий пост 44-летняя Татьяна Демченко, жительница небольшого райцентра Чаны, разослала в десятки групп в соцсетях. 18 лет назад ее лишили родительских прав, и опека забрала ее среднего сына — Сашу. Сейчас она мечтает его найти. Но будет ли рад парень обнять эту женщину?

Татьяна вместе со старшим сыном. Фото: личный архив.

«ДЕНЕГ НЕ БЫЛО, МЫ УГОЛЬ С РЕБЕНКОМ ВОРОВАЛИ»

— Первого сына я родила очень рано — в 15 лет, — вспоминает она. — Мальчик родился с пороком сердца. С его отцом быстро разошлись. А несколько лет в моей жизни появился Владимир. С ним началась настоящая взрослая жизнь: мы отремонтировали заброшенный домик в Чанах, стали планировать семью. Когда я узнала, что беременна, были очень счастливы.

Но за четыре месяца до родов в семье случалась беда: Владимир разбился в автокатастрофе, возвращаясь из Новосибирска, где была подработка, в Чаны. Родители уговаривали овдовевшую Татьяну, которой тогда было уже 25 лет, избавиться от ребенка. Ведь старшего 10-летнего сына она итак не могла обеспечить: мальчик жил с бабушкой и дедушкой. Старики просто боялись, что очередного внука могут не потянуть.

— Время было тяжелое. Работы не было, — тупит глаза женщина. — Но чтобы аборт делать? Я не смогла... И родила.

Справляться одной с маленьким ребенком оказалось непросто. Ни работы, ни от родителей поддержки, только осуждение... Главный помощник — старший сын, который приходил к ней после школы.

— Мы уголь с ним по котельным воровали, чтобы дом топить. Еды тоже часто не было... Старший сын ночевал у моих родителей. Когда дом просто нечем было топить и я голодала, то уходила с младшим к друзьям, — говорит Татьяна.

Татьяна ходила к Саше в больницу. Фото: личный архив.

ДЕДУШКА ОТДАЛ ВНУКА ОПЕКЕ

Саше было всего три месяца, когда к его маме нагрянули органы опеки и полиция:

— Их вызвал мой отец: до сих пор этого ему простить не могу, — плачет Татьяна. — Я увидела, как он к нам идет с полицейскими, заперла дверь на крючок. Но мой отец вышиб дверь: меня силой держали, силой забрали моего мальчика...

Ребенка поместили в больницу в Чанах — таков порядок, когда изымают совсем малюток. Сначала матери дали шанс: просто ограничили в родительских правах. Она должна была найти нормальную работу, жилье — ведь дом, где ютились они с малышом, был заброшенным, даже на нее не оформлен. Но вместо того, чтобы взять себя в руки и бороться за сына, мать взялась за бутылку:

— Да, стала выпивать, — признается сибирячка.

В моменты трезвости наведывалась в больницу, где лежал мальчишка. Через полтора года органы опеки уже махнули на Татьяну рукой, лишили ее родительских прав и стали искать ребенку новую семью. Такой оказалась пара из Германии.

В опеке информацию о сыне Татьяне не дают. Фото: личный архив.

У КОГО МАЛЬЧИК - ТЕПЕРЬ ТАЙНА

— Помню, как обнаружила, что алименты, которые перечисляла сыну, стали возвращаться обратно. Сначала не поняла почему, — рассказывает Татьяна. — Потом в очередной раз пришла в больницу, а Саши там нет. Говорят: «Мальчика твоего усыновили иностранцы, из Германии». Я даже не помню толком себя в те месяцы, сильно запила тогда…

Из запоя вывели новые отношения: сибирячка встретила мужчину, вместе с которым живет до сих пор. Он перевез ее в свой дом, там родился уже третий сын. Сейчас Татьяна уверяет, что у нее крепкая, хорошая семья. И именно младший брат Саши сейчас помогает маме искать его через интернет: пишет посты в соцсетях и ждет весточки. Из Германии.

— Я не прекращала искать сына никогда, писала в органы опеки, но мне никто так и не назвал новое имя и фамилию моего ребенка. Ищу сына, но не знаю, как его зовут, — плачет женщина. — Ему сейчас должно быть 20 лет. Наверное, он и русского-то не знает... Знаете, в каждый день рождения Саши я надеюсь, что вот-вот скрипнет дверь и он войдет.

В Чановском районном отделе опеке говорят, что мечты мамы увидеть ребенка, почти не исполнимы. Таков закон — никто ей не может сказать, в какую семью отдали мальчика:

— Александр Демченко был усыновлен иностранными гражданами по решению Новосибирского областного суда. Сообщить более подробную информацию о ребенке и его приемных родителях мы не можем, так как это является тайной усыновления, — коротко отвечают там на вопросы и мамы. А не под запись многие говорят: сыночек вырос, вот маме и захотелось найти «родню» в Германии.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Зачем сыну эта мама?»

Вот что думает об этой ситуации психоаналитик Константин Зубахин:

- Начнем с того, что ребенку куда проще было бы найти своих биологических родителей: по закону ему обзаны предоставить эту информацию. То есть если он обо всем знает, то свою родную маму он не ищет. Он получил объяснение от приемных родителей, оно его удовлетворило, и зачем ему биологическая мама? А если он не знает, что он приемный ребенок, то для него будет чрезвычайно травмирующей ситуация, когда незнакомая женщина объявится с какими-то документами и заявит, что она его – родная мама.

И возникает другой вопрос: каковы в такой ситуации цели его биологической мамы? Вряд ли история про то, что она начала пить с горя после того, как у нее забрали ребенка, правда. Матери надо очень сильно постараться, чтобы ее лишили родительских прав. И зачем ей тогда этот сын, большой вопрос…

Да даже если подростки и ищут своих родителей, то только для того, чтобы понять, откуда они родом, а не для того, чтобы вновь жить семьей…