«Смотрю, он лежит без движения, снег весь в крови»: парень, которого пронзило лыжей в Шерегеше, мечтал об этой поездке

ЧП случилось на одном самых популярных горных курортов Сибири - в Шерегеше на этих выходных. В МЧС сообщили, что один из отдыхающий погиб: парень напоролся на собственную лыжу. О подробностях произошедшего КП-Новосибирск рассказал брат 34-летнего погибшего лыжника.

Алексей Емельяненко сейчас живет в Электростали Московской области. В поселок Петровский Новосибирской области он приехал в отпуск к родителям. Алексей говорит, старший брат Андрей – любитель покататься на лыжах. Он сразу предложил поехать в соседний регион - на лыжный курорт Шерегеш.

- Я сначала не хотел туда, но брат сильно любил лыжи, - рассказал КП-Новосибирск Алексей Емельяненко. – В итоге решил согласиться. В Шерегеш мы приехали на автобусе в пятницу, 10 января. Оборудование брали в прокат. Думали, три дня покатемся и обратно, домой.

Поездка в Шерегеш закончилась трагедией. Фото: личный архив.

Алексею тяжело вспоминать злополучную субботу, когда случилась трагедия. Парень говорит, до сих пор не понимает, что случилось. Они катались второй день на самой высокой трассе, для них это не в новинку, тем более для Андрея, который опытный лыжник. Проехали трассе уже семь раз, все было нормально.

- Мы начали вместе спускаться. Когда подъехали к резкому склону, я начал сбрасывать скорость: впереди была развилка. А Андрей меня обогнал. Потом я потерял его из виду, - вспоминает тот злополучный момент Алексей. – Я не видел, как все случилось. Проехал мимо брата, увидел, что он упал, я затормозил и вернулся к нему. Смотрю, он лежит без движения, а лыжа отстегнута и валяется рядом, снег весь в крови, изначально думал, что сломано бедро. Сразу вызвал спасателей.

По словам Алексея, брат был в сознании, он рассказал, что врезался в стог сена. Оно лежало на развилке, чтобы лыжники видели, что трасса делится. Парень говорит, что не понимает, почему все так печально закончилось, ведь скорость была небольшая, как брат смог получить такую тяжелую травму.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/754329" frameborder="0"></iframe> Последнее видео новосибирца, напоровшегося на собственную лыжу в Шерегеше.

В Таштагольскую больницу Андрея Емельяненко доставили спустя полтора часа. Из другого города ему для переливания доставили кровь. По словам брата, операцию делали долго, около трех часов, может больше. За жизнь брата боролись все врачи, что были в больнице на тот момент. Но это не помогло. В субботу, 11 января, около шести часов вечера сердце Андрея Емельяненко перестало биться. По словам врачей, парень умер от болевого шока.

- Он был душой компании, всегда шутил, - вспоминает Алексей и улыбается, несмотря на горе. – Последние три года брат жил Ужанихе Чулымского района. Там Андрей работал метеорологом, подрабатывал на молокозаводе. В гражданском браке жил с женщиной, у нее было трое детей, а вот своих у брата еще не было. Мы и сами из многодетной семьи. Нас у родителей шестеро: три девочки и трое мальчиков, было…

Похоронят Андрей Емельяненко во вторник, 14 января, в поселке Петровский.