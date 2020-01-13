Быстро похудейте после Нового года: подборка приложений

Даже учитывая праздничный гастрономический марафон и круговорот гостей, который мы регулярно преодолеваем в начале года. Новый год также часто является тем самым событием, после которого мы себе обещаем что-то изменить в своей жизни - например, сбросить, наконец, лишний десяток-другой килограммов. В любом случае, нам в помощь - смартфон. Мы подобрали приложения, которые помогут правильно организовать процесс похудения: достигайте нужной формы с удовольствием. С вас - стойкость!

Худея, нужно думать и о спорте, и о еде, и о режиме. В приложении «МТС Фитнес» есть всё сразу: ваша активность, ваше питание и ваши тренировки. Отслеживайте результаты, подбирайте диету и упражнения.

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Как узнать, действительно ли у вас есть лишний вес

Очень важно на старте понять, а надо ли именно вам сбрасывать лишние килограммы, если надо, то сколько? Зачастую самооценка в этом вопросе «сбоит», как в сторону самообольщения, так и наоборот. Поэтому стоит привлечь независимых экспертов.

Приложение «Дневник массы тела» быстро подсчитает индекс массы тела (ИМТ) и чётко покажет вашу персональную норму. Просто укажите дату рождения, вес, рост и посмотрите на специальный цветовой индикатор.

Если будете худеть, здесь же можно отследить динамику процесса, определив желаемый вес, которым вас должны порадовать весы к новогодней ночи.

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Как худеть правильно - не ломаем здоровье

Итак, если вы определились с тем, что нормальный вес - увы, не ваша реальность, срочно переходите к… теории. Практика - следом, немного терпения.

Есть простая истина, которую не грех повторить: двухразовый режим питания с упором на кефир и гречку в диете не помощник. Напротив, это ненужный вам шанс получить больше килограммов, а с ними - проблемы со здоровьем и много негативных эмоций.

Чтобы худеть, нужно прежде всего «разогнать» обмен веществ. Как это сделать - подскажет приложение «Диета. Похудение. Здоровье. Правильное питание». Здесь есть десятки диет и советов, систем питания и народных средств, признанных вполне годными для нашей цели.

В приложении подробно разобраны комплексы упражнений для похудения, популярные средства для похудения и их «побочки», о которых не рассказывают продавцы. Всё кратко, ёмко и по делу.

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Худейте последовательно - шаг за шагом

Фраза «Если не можешь бежать к мечте, иди к ней» очень актуальна для худеющих, особенно для тех, кто до сих пор вёл малоподвижный образ жизни. Мы всё понимаем: работа, общественный транспорт или личный автомобиль к движению не слишком располагают. И всё же изыщите возможность хотя бы ходить - каждый день добирайтесь до вашей нормы по количеству шагов. В этом поможет приложение «Шагомер», которое заодно сообщит, сколько вы сожгли калорий и какое расстояние преодолели, сколько времени у вас это заняло.

Для того чтобы программа рассчитала рекомендуемое количество шагов, необходимо ввести данные о себе. В этом же меню можно отрегулировать и чувствительность программы, чтобы она не «накручивала» вам шаги, когда вы активно работаете за компьютером или едете в машине, периодически подскакивая из-за неровностей на дороге.

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Сбросить вес быстро нельзя без тренировок

Итак, процесс пошёл в прямом и переносном смысле, теперь вполне можно подключать более серьёзные физические нагрузки. Приложений с комплексами упражнений на каждый день достаточно много, но если ваша цель - похудеть в сжатые сроки, то выбираем приложение «Худеем за 30 дней». В нём - план тренировок на каждый день, упражнения ежедневно меняются, чтобы не перегружать одну и ту же группу мышц. Есть и дни отдыха, когда тренироваться не нужно, - вы их полюбите.

Каждое упражнение из комплекса подробно описано и озвучено, кроме того, из приложения можно перейти в YouTube, где к каждому упражнению подобрано видео для иллюстрации правильного выполнения. Ну и конечно есть страничка с вашими успехами.

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Ешьте, чтобы худеть, - но важно, что, сколько и когда

Чтобы сбросить лишний вес, необходимо перестроить свою систему питания. Самый лёгкий способ изменить рацион - считать калории. Вооружаемся приложением «Худеем вместе. Дневник калорий», которое с успехом позволяет делать это. Для начала нужно рассчитать необходимый калораж и баланс белков, жиров и углеводов, который позволит вам добиться идеального веса. Для этого заходим в меню «Расчёты» (подменю «Калории и БЖУ») и вводим необходимые данные. Бонусом вы получите информацию о том, сколько дней вам осталось до достижения идеала.

После того как все параметры введены и программа выдала заветное число, заходим в меню «Дневника калорий» и начинаем дисциплинированно добавлять блюда, которые вы съели, а также указывать физическую нагрузку, если она была, - в том числе ваши пешие прогулки.

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Ну и напоследок приятный факт: полезное может быть не просто вкусным, а очень вкусным. В приложении «Правильное питание» собраны рецепты диетических блюд, причём в каждом из них указано количество калорий и белково-углеводно-жировой баланс.

База постоянно обновляется, есть возможность добавить понравившиеся блюда в избранное и периодически баловать себя новыми вкусностями.

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В заключение совет: временные меры дадут временный эффект, а поэтому меняйте свой образ жизни раз и навсегда. Иначе проблема вернётся.

Много приложений - хорошо. Но когда всё, что нужно, есть в одной программе, - еще и крайне удобно. Худейте с комфортом!

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