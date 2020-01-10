«Если я не в настроении – плохо всем»: многодетная сибирячка честно рассказала, насколько сложно быть мамой

Каждую среду КП-Новосибирск радует вас, уважаемые читатели, новыми конкурсами и дарим замечательные подарки. Декабрь не стал исключением: сегодня мы расскажем о наших победителях!

«НОВОСТЬ О БЕРЕМЕННОСТИ ПОВЕРГЛА СНАЧАЛА В ПАНИКУ И СТРАХ»

Победу в конкурсе «Лучшая мамочка Новосибирска» одержала Валентина Сидорова: она – многодетная мама. Сибирячка говорит честно: растить троих детей– непросто:

- Например, новость о том, что я беременна вторым ребенком – сыном Богданом - повергла меня сначала в панику и страх: думаю, многие мамочки меня поймут, - признается сибирячка. - Так как у нас с бывшим мужем на тот момент уже были несогласия в семье, то вторая полосочка, конечно же, обрадовала мой взор, но и испугала одновременно. Однако сейчас это вспоминается как давний сон и все страхи и сомнения развеялись в сию секунду, как только его положили мне на грудь в родзале. Это было непередаваемое ощущение!

К слову, Богдан хоть и спокойный мальчик, но в обиду себя не даст:

- Он уже во втором классе, и, конечно, как и все мальчишки проявляет характер, - делится Валентина. - Он очень любит справедливость и жутко обижается, когда его несправедливо обижает кто-то, старается всегда эту справедливость восстановить! В этом мы похожи! А в детсадовском возрасте сын любил фантазировать. Когда утром зимой шли в детский сад, притворялся Дедом Морозом, который тащит тяжёлый мешок с игрушками, охая и вздыхая от его тяжести.

Сибирячка старается как можно больше времени уделять детям:

- Я - индивидуальный предприниматель, мы работаем в паре с мужем, поэтому режим работы у нас позволяет мне быть с детьми чаще и заниматься ими. Однако у меня трое детей. Младшей 3 годика. И заниматься какой-то еще работой, кроме детей и семьи, становится всё сложнее. Спасибо моему мужу за поддержку и опору - благодаря ему вниманием моим никто не обделён, - благодарит супруга сибирячка.

Но, тем не менее, многодетная сибирячка старается немного времени уделять себе:

- Это очень важно: если я буду не в настроении или не в форме - плохо всем. Потому себя я стараюсь радовать. Ванна с пенкой, масочки. Стараюсь заниматься спортом, изучаю психологию, медитации. Всё это помогает мне справиться с нагрузками и систематизировать хаос в моей женской голове, - считает Валентина. - Ведь у нас, женщин столько таракашек в голове, что если «забить» на себя, то эти таракашки начнут управлять нами! Всем мамочкам советую заниматься собой в первую очередь: от нас зависит настроение в семье. А как мы можем быть вдохновительницами, когда сами истощены физически, нервно, духовно?

Елочка Ирины Мурзиной. Фото: личный архив.

«ПОСЛЕ БОЯ КУРАНТОВ НАХОДИМ ПОДАРКИ ПОД ЕЛОЧКОЙ»

За несколько дней до Нового года мы провели еще один конкурс – «Моя елка – лучшая!». В нем победила сибирячка Ирина Мурзина: фото ее новогоднего дерева собрало 310 лайков.

- Наша елочка – искусственная, с ягодками и шишками, куплена к 2019 году, где-то в середине декабря, - рассказывает Ирина. - До этого ставили живую, и вот, что сдучилось: уехали в гости, вернулись 1 го января, а она вся опала. Выкинули тут же и остались без ёлки, и после этого купили искусственную.

После боя курантов дети всегда находят подарки под елкой. Фото: личный архив.

Выбиралновую елочку сибирячка вместе с мужем: понравилась она сразу обоим супругам и обошлась примерно в 4 тысячи. С ней и отмечали праздник в этом году:

- Этот Новый год встречали семьёй вместе с моей мамой, праздновали до 6 утра. Хотя ребятишки спать пораньше спать ушли – в три утра. Душевно и весело посидели! А еще соблюли нашу традицию - после боя курантов находить под ёлочкой подарки.

«ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВКУСНЫХ САЛАТОВ НА НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКАХ - ЗАДАЧА НЕПРОСТАЯ»

А вот самым спортивным парнем декабря читатели КП-Новосибирск признали 31-летнего Павла Кокорина: он победил в конкурсе «Мистер фитнес».

- Я работаю в IT сфере, занимаюсь спортом, увлекаюсь музыкой. Играю в музыкальном коллективе под названием Sturmmann: музыка у нас в стиле Industrial/NDH с примесью других жанров, - рассказывает Павел. С детства занимался музыкой, учился на многих инструментах сразу, в свободное время ходил на карате и в тренажерный зал. Наиболее активно занимаюсь фитнесом в настоящее время, слежу за питанием, тренировками, здоровьем.

Павел увлекается музыкой и спортом. Фото: личный архив.

К слову, тренировки по 2-3 раза в неделю – обязательная часть расписания сибиряка.

- Конечно, отказаться от вкусных салатов на новогодних праздниках - задача непростая. Акцент у меня в это время на кардио-тренировках, а так же на упражнениях с меньшими весами и увеличенным количеством повторений,- говорит Павел. - Человек - разносторонняя натура. Считаю, что быть разносторонне развитым, в интересующих областях, это хорошо. Уделять больше времени спорту стал тогда, когда решил, для себя, подтянуть эту сторону.