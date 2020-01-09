Не побоялась мальчика с сифилисом: бесплодная сибирячка стала приемной мамой, и теперь ей завидует весь «Инстаграм»

У Екатерины Кузнецовой счастливая семья: любящий муж, двое детей Никита и Ангелина. Живут в загородном доме, ведут свое небольшое хозяйство с теплицей и курицами. Жизнь, о которой мечтает каждая девушка, стала для Кати реальностью, хотя несколько лет назад она думала, что ей в жизни не испытать простое женское счастье. Сибирячка рассказала, как узнала о своем бесплодии, про свои отношения с мужчинами и какие сложности усыновления ей пришлось пройти.

Екатерина любит своих детей как кровных. Фото: instagram.com/spottykit.

«НАЧАЛА СОБИРАТЬ СЕБЯ ПО КУСОЧКАМ»

Свое детство Екатерина почти не помнит. Вот они с мамой готовят праздничный стол, торт вместе пекут. С отцом поехали на Обское море молодые сосны стругать, чтобы поделки из дерева делать. Наиболее сильные воспоминания связаны с другим: уже в детстве Катю начал преследовать страх бесплодия.

- Я, когда была еще маленькой, мечтала о своей большой семье, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина. - Но ночами мне снились кошмары, что моего ребенка не успевают спасти, и я просыпалась в холодном поту. Из-за этих страхов я очень строго следила за своим здоровьем.

В 14 лет Екатерина нащупала у себя внизу живота шарик. Раньше такого не было, и маленькая девочка побежала к маме, чтобы рассказать о «находке». Утром мама с дочкой отправились в больницу на УЗИ. Врачи обнаружили опухоль яичника и сразу же отправили подростка под хирургический нож.

- Во время операции врачи решили перестраховаться и убрали мне все. Об этом я узнала спустя год от мамы, когда мое состояние ухудшилось: тогда меня бросало то в жар, то в холод, начались резкие перепады настроения. В 15 лет медики поставили мне диагноз «хирургический климакс», - говорит Екатерина. - Именно в тот момент мне сообщили, что я никогда не смогу родить.

Эта новость была для Екатерины как ушат холодной воды на голову. Девушку будто вывернули наизнанку. На том месте, где красовался маленький мир с большой семьей, образовалась дыра.

- Постепенно я начала собирать себя по кусочкам. Решила: раз мне не быть мамой, буду карьеристкой. Окончила школу с золотой медалью, поступила в НГУ, получала все возможные стипендии. Появились разные хобби - на пилоне танцевала, конным спортом занималась и прочее, - вспоминает сибирячка.

Екатерина вместе с семьей живет в загородном доме. Фото: instagram.com/spottykit.

«Я НЕДОЖЕНЩИНА»

После произошедшего Екатерина то делала вид, что ничего не случилось, то мечтала: вдруг врачи снова смогут ее «починить», или она встретит вдовца с тремя детьми, и они будут долго и счастливо жить вместе.

- Потом меня накрыла злость. Ненавидела врачей, которые меня оперировали, ненавидела женщин, которые рожают. Почему они могут, а я нет? Чувствовала себя недоженщиной, недочеловеком, - рассказывает Екатерина. - Честно признаться, и к детям появилось некое отвращение. С молодыми людьми отношения были похожи на плохой сериал.

Именно когда прошла через отрицание, гнев и обиды, Екатерину посетила мысль, что она усыновит ребенка и сможет испытать счастье материнства.

- Я познакомилась со своим будущим первым мужем Алексеем. Когда наши отношения перешли в серьезный формат, я рассказала ему о своей «изюминке». Леша сказал, что его бывшая девушка помогала иностранцам с усыновлением российских детей. Он много понимал в этой теме, и мы решили пройти школу усыновителей, - говорит сибирячка.

Когда Екатерина вместе с Алексеем окончили школу, познакомились со своей дочкой Ангелиной.

- Нас уверяли, что мы будем долго искать здоровую девочку. Только удача была на нашей стороне. Мы приехали в один из отделов опеки, и нам сообщили, что есть девочка, 3 месяца, - продолжает Екатерина. - Мы тут же поехали знакомиться с ней. Малютка была здорова.

Свадьбу со вторым мужем Катя перенесла, чтобы усыновить Никиту. Фото: instagram.com/spottykit.

Удочерить Ангелину удалось за две недели.

Через два года семейная жизнь рухнула. Екатерина развелась с Алексеем, причину объясняет неохотно: не сошлись характерами. Катя осталась одна с дочкой на руках. Женщина переживала, что не смогла сохранить для Ангелины полную семью. Потом было знакомство со вторым мужем - Владимиром. Только он не стремился заводить еще одного ребенка, да и тема эта была ему абсолютно незнакома. Владимиру было достаточно Ангелины.

- Однажды мне позвонили на работу и сказали, что у моей дочки есть кровный брат, который сейчас находится в детском доме. Брат Ангелины автоматически стал для меня родным сыном. Я поставила Вову перед фактом, что хочу забрать мальчика, так в моей жизни начались трудные месяцы, - делится Екатерина. - Только у меня ничего не получилось. Ребенка забрала родная мама, зато с Владимиром отношения вышли на новый уровень.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/753811" frameborder="0"></iframe> Сибирячка не побоялась усыновить мальчика с сифилисом, и теперь ей завидует весь «Инстаграм».

«ОН БУРЯТ, И У НЕГО СИФИЛИС»

Мысль, чтобы в ее семье рос еще и сынишка, не покидала Екатерину. Документы были уже в опеке, женщина встала в очередь и готовилась к свадьбе с Владимиром. Только вот белое платье второй раз Катя надела позже.

- Да, я отменила свадьбу и свадебное путешествие, потому что меня позвали знакомиться с новорожденным мальчиком. Мне сказали, что он бурят и у него сифилис. Но для меня это не имело значения, - улыбается женщина.

Екатерина вместе с Владимиром поехали знакомиться с ребенком. Когда Катя взяла его на руки, то сразу же влюбилась. И через два месяца маленький Никита стал полноправным членом семьи.

- Сифилиса у него не оказалось. Внешность у ребенка изменилась: щечки ушли, нос выправился, да и волосы посветлели. В общем, бурятских корней я в нем не вижу. Да и какая разница! - смеется сибирячка.

Ангелина не сразу приняла братика. Фото: instagram.com/spottykit.

«ТЫ МЕНЯ НЕ ЛЮБИШЬ»

Когда Никиту принесли домой, Ангелина начала ревновать маму к новому члену семьи. Девочка замкнулась в себе, боялась, что мама снова ее бросит.

- Дочка стала агрессивно реагировать на меня. Говорила, что я люблю теперь только Никиту. Мне приходилось разговаривать с Ангелиной. Я показывала ей ее детские фотографии - чтобы она видела, что она тоже была маленькой и ей тогда доставалось такое же внимание, как теперь Никите, - объясняет женщина.

Сейчас Ангелина и Никита не разлей вода. Вместе играют, проводят время и помогают родителям по хозяйству. Екатерина говорит, что, хоть и не рожала, уже два раза стала мамой.