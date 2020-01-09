«Что я такого сделал?!»: школьник заплатил в автобусе за маму с ребенком - его отблагодарили миллионом рублей

Эта история похожа на рождественское чудо. Она случилась в маленьком сибирском городке Камне-на-Оби. Татьяна Сидорова - продавец из продуктового магазина, одна воспитывает сына. Зарплата небольшая, хватает на самое необходимое. Недавно Сидоровы затеяли ремонт, пришлось пожертвовать занятиями сына в художественной школе. 13-летний Ваня не унывает: он уже взрослый парень, ко всему относится с пониманием, сам привык всем помогать. Так, случайно помог в автобусе незнакомой девушке с маленьким ребенком на руках. И стал миллионером… Как это случилось? Читайте в материале КП-Новосибирск.

Та самая Наташа, которая устроила чудо на миллион. Фото: instagram.com.

«У НАС ПРИНЯТО ЗАБОТИТЬСЯ ДРУГ О ДРУГЕ»

Первой эту историю рассказала «виновница» чуда - блогер и писатель в одном лице Наталья Царегородцева (Мишина). Наташа тоже воспитывает мальчика, трехлетнего Мишу, ведет инстаграм-страничку, где пишет о буднях молодой мамы, трудностях и забавностях, с которыми сталкивается каждый день. Простой и понятный формат нашел свою аудиторию: на Наташу подписаны более 600 тысяч человек.

В новогодние праздники девушка из Петербурга, где сейчас живет, приехала к родителям в родной алтайский городок Камень-на-Оби. Там все и случилось.

- В городе особо нет развлечений для моего Миши, но он любит кататься в автобусах. Вот мы и поехали «развлекаться», - рассказала КП-Новосибирск Наташа Мишина. - С ребенком в автобусе быстро не усядешься - водитель начал нервничать, что мы не платим за проезд. Когда я сына усадила, достала деньги, подошла к водителю... Он сказал, что за нас уже парнишка какой-то заплатил. Я удивилась и подсела к подростку. Узнала о нем совсем не много - что зовут его Ваня, что учится в 3-й школе. Сказал, что живет вдвоем с мамой, что его папа погиб. В их семье принято заботиться друг о друге. Он увидел, что мне нужна помощь, - вот и заплатил. Это очень меня тронуло. Я хотела как-то отблагодарить Ваню, но тут объявили его остановку, он вышел, а я даже не спросила его фамилию.

Один из постов про рождественское чудо. Фото: instagram.com.

ПОИСКИ ВНИМАТЕЛЬНОГО МАЛЬЧИКА

После этого Наталья через старых знакомых, бывших одноклассниц, начала поиски парнишки. Они быстро увенчались успехом. Был найден классный руководитель, который выпускал класс, где учился Ваня, - он подсказал и фамилию, и адрес Сидоровых. Наташа купила фрукты, печенье и отправилась к маме мальчика, чтобы сказать спасибо за воспитание сына.

- Эта история отозвалась внутри меня. Я развелась с мужем и воспитываю ребенка одна. И я видела много женщин, которые тянут на себе всё: ребенка, дом, работу. В маленьких городах женщины часто становятся злыми, черствыми, некоторые начинают выпивать. И я, честно, боялась увидеть усталую, измученную жизнью женщину, которая ничему не рада. Но Татьяна Сергеевна оказалась такой трогательной, простой, любящей сына - знаете, как в фильмах! И это было понятно с первого взгляда, - говорит Наталья.

Две мамы посидели, поговорили - Татьяна даже расплакалась от внимания и теплых слов от практически незнакомого человека. Наташа узнала, что Ваня любит рисовать, но занятия в художественной школе мама пока не может потянуть из-за ремонта. И тут же появилась идея - помочь семье с помощью подписчиков Наташи. Блогер сказала, что опубликует пост с номером карты Татьяны и предложит подписчикам сделать новогоднее чудо, собрать маме с сыном деньги на ремонт, чтобы Ваня скорее пошел рисовать.

Пост был опубликован, но никто не подозревал, что люди окажутся настолько отзывчивыми. За сутки на карту мамы-одиночки упало почти полтора миллиона рублей!

Мы поговорили и с мамой Вани - Татьяной. Застали ее на работе в магазине. Сибирячка оказалась очень открытым и простым человеком. О встрече с Наташей вспоминает со слезами на глазах.

- Я как раз клеила обои в доме. Вдруг дверь открывается, входит девушка с пакетом. Я, конечно, не поняла, кто это и зачем к нам пришел. Думала: из школы, наверное. Потом уже поговорили, все стало понятно…

Ване 13 лет, он учится в седьмом классе. Мама говорит, учеба идет не ахти, зато человек получился хороший. Как получилось воспитать такого сына?

- У нас секретов воспитания нет. Я сама добрый и отзывчивый человек, а дети - они же все видят и впитывают как губки, - будто оправдывается Татьяна.

Ваня с мамой Татьяной. Фото: instagram.com.

Городок Камень-на-Оби маленький, зарплат тут больших не найти. Если у кого-то случается беда, помогает взаимовыручка, соседское, дружеское плечо. И Татьяна обычно всегда с участием относится к людям, оказавшимся в трудной ситуации. У хорошей знакомой умер супруг - поддержали, денег собрали. А как иначе, если сама Татьяна через подобное прошла? Ване было 10 лет, когда отец умер. Татьяна не хочет вспоминать те события: слишком тяжело пришлось. Женщина говорит: «Мы очень долго от этого горя уходили». Но и это испытание тоже отчасти отложило отпечаток на воспитании.

- Раньше мы с мужем как растили ребенка? Папа - пряник, я кнут. Потом, когда супруга не стало, мне пришлось пересмотреть свое отношение, поменять себя, переделать. И Ване сказала: «Ты теперь мужчина в доме». Вот так в 10 лет ему и пришлось быстро вырасти. Характер поменялся, повзрослел.

Как на них свалилось неслыханное богатство, Татьяне даже страшно рассказывать. Славы не хочет, боится ее.

- Я помню, как ночью приходили эсэмэски на телефон: одна, вторая… Дальше - больше. О том, что получается несусветная сумма, до меня дошло после очередного сообщения. Помню, имя там было - Наталья и подпись к перечислению: «Просто так». А итоговая цифра за миллион перешла. Вот тут меня как накрыло. Думаю: нет, не просто так… Все эмоции сбились в кучу: это не про нас, это не наше, это сон.

Как Ваня отреагировал? Почти как мама. Он спросил у нее:

- Мама, что я такого сделал? Я всего лишь проезд девушки с ребенком оплатил…

Теперь Сидоровым не только на ремонт хватит. Мама думает купить сыну для взрослой жизни квартиру в большом городе - Барнауле или Новосибирске. Вот такие новости из маленького городка.

Уважаемые читатели, а вы что думаете об этом чуде?