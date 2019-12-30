«Слишком толстые ягодицы»: полной пенсионерке ампутировали ногу, суд назвал это врачебной ошибкой

Новосибирская пенсионерка потеряла ногу и слух при установке протеза. Уже второй год пожилая женщина добивается компенсации - суд удовлетворил иск к медицинскому учреждению в середине июня, а исполнительный лист поступил приставам. Клиника против: там не согласны с решением.

КОРОТКИЕ ИГОЛКИ

Печальная история произошла в 2017 году, когда пенсионерка Людмила Павлова (имя пациентки изменено. - Прим. ред.) попала в новосибирскую клинику для замены тазобедренного сустава. Пожилая женщина страдала остеоартритом - одной из распространенных «болезней старости» - и, несмотря на предупреждения врачей, а некоторые ее отговаривали, решилась на рискованную операцию.

Протез сустава был установлен в результате операции на левой ягодице и бедре. Однако после вмешательства у женщины началось воспаление тканей. Сибирячке пришлось принимать сильные антибиотики, врачи приняли решение вовсе ампутировать ногу. Из-за сильнодействующих препаратов пациентка потеряла слух. Врачи отрицали вину в занесении инфекции, в числе причин заражения крови указывали даже лишний вес пациентки.

- Инфицирование произошло не из внешней среды по вине медицинского учреждения, а по естественным причинам, в том числе связанным с наличием у истца в анамнезе различных заболеваний, усугубивших иммунную систему организма, наличием излишней массы тела и тому подобное, - утверждал на суде представитель клиники.

Однако дочери пенсионерки с помощью адвокатов удалось доказать факт врачебной ошибки. Независимая экспертиза опровергла слова представителей клиники и постановила, что хирурги поторопились удалить дренаж из суставов, вовремя не остановили кровотечение, а также допустили множественные затеки крови от ягодицы до колена. Кроме того, женщине неправильно ставили уколы в ягодицы, используя слишком маленький шприц.

- Инъекции выполнялись 34 раза. Учитывая толщину подкожного жирового слоя в ягодичной области, выполнялись технически неверно, так как раствор попадал не внутримышечно, а подкожно в жировую ткань, что в итоге привело к развитию местного воспаления. Целесообразно было вводить средства внутривенно или перорально, - сказано в материалах дела.

В результате пациентка вместо лекарства получила воспаление правой ягодицы в дополнение к незаживающей ране с левой стороны. У больной продолжалось кровотечение и вскоре она потеряла почти треть крови - врачи не замечали внутреннего кровотечения, пока кровь скапливалась в огромную гематому от левой ягодицы до левого колена.

В итоге у пенсионерки случился асептический шок, сильно снизился иммунитет. В незаживающую рану попала внутригоспитальная инфекция, как сказано в заключении экспертов.

Когда сепсис обнаружили, было уже поздно спасать не только протез, но и саму ногу, а также пришлось серьезно бороться за жизнь больной. Эксперты ООО «Северо-Западное Бюро Судебных Экспертиз» считают, что врачи виноваты в утрате пациенткой слуха из-за вынужденного приема антибиотиков - при своевременном лечении сильнодействующие лекарства не потребовались бы.

«АМПУТАЦИЯ ЦЕНОЙ 2 МИЛЛИОНА»

В результате женщине ампутировали левую ногу, пациентка также потеряла слух. Пенсионерка оказалась прикована к инвалидному креслу, женщине потребовался дорогой слуховой аппарат - на него потратили более 17 тысяч рублей. Семье пациентки пришлось даже переделать частный жилой дом в Новосибирской области - обустроить пандус, поменять дверь и установить поручни в санузле, на что ушло более 153 тысяч рублей.

Дочь пострадавшей требовала с клиники компенсацию 7 миллионов рублей за врачебную ошибку с ампутацией ноги. Центральный районный суд частично удовлетворил иск, присудив взыскать с ответчика более 3,2 миллиона рублей, в том числе штраф более миллиона рублей.

Юристы клиники подавали апелляцию, но Новосибирский областной суд отклонил ее. Исполнительный лист по взысканию был выдан в конце октября, но клиника обжаловала сроки - очередное судебное заседание об отсрочке назначили на конец января.