5 миллионов за упавшую елку: актриса получила 17 переломов в очереди на горнолыжный подъемник

Новосибирская актриса и успешная танцовщица на пилоне пережила падение вековой пихты на горнолыжном курорте «Роза Хутор». У девушки сломано семь позвонков, от инвалидной коляски ее спасли врачи, но с карьерой в шоу-бизнесе ей все-таки пришлось расстаться. Теперь сибирячка пытается отсудить с курорта ущерб, нанесенный новогодним деревом.

Девушка на курорте. Фото: соцсети.

НА ПОМОЩЬ ПРИШЛИ ЛЮДИ С БЕНЗОПИЛАМИ

Сибирячка получила тяжелые травмы 15 февраля 2018 года на Красной Поляне в Сочи. Около 2 часов дня 29-летняя Мария Сиротенко пошла кататься на сноуборде на трассу для новичков. Девушка направлялась к подъемнику, когда на нее упала 20-метровая пихта.

Дерево буквально придавило сноубордистку к земле - освободить девушку помогали более десятка мужчин и спасатели с бензопилами. Согласно медицинскому заключению сибирячка получила травмы, сравнимые с последствиями серьезного ДТП: закрытый перелом ребер, переломы семи позвонков, в том числе компрессионные, оскольчатый перелом правой плечевой кости, оскольчатый перелом бедренной кости и так далее. Голову удалось уберечь - повезло.

Сразу после инцидента врачи доставили туристку в реанимацию. Девушка перенесла три операции и выжила. Гибкое и привлекательное тело танцовщицы заковали в гипс, а в места переломов поставили железные штифты. Девушку перевели в Москву, где ей пришлось более полугода восстанавливаться после травмы. Врачи сотворили чудо - Мария может ходить.

Маша и не подозревала, что ее ждет на горнолыжном курорте, вдали от дома. Фото: krasnojarova.ru.

«ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»

До падения дерева Мария Сиротенко работала мастером по наращиванию ресниц, а также профессионально танцевала на пилоне - не в клубах, а в качестве хобби. Кроме того, девушка выступала в театре - брала небольшие роли в постановках «Красного факела».

Теперь ни о чем подобном думать не приходится. На пилон с железными штифтами не полезешь. Друзья прозвали некогда гибкую Марию «железным человеком», а забота о ней легла на плечи матери.

После происшествия администрация курорта «Роза Хутор» выпустила предупреждение об угрозе «лесопадения» из-за переменчивой погоды. По данным прокуратуры, в январе 2019 года было принято к производству уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества.

- После инцидента курорт в порядке доброй воли оплачивал пострадавшей сноубордистке лечение и реабилитацию, а также перечислил ей деньги в качестве материальной поддержки в тяжелой жизненной ситуации, - прокомментировали в пресс-службе курорта КП-Новосибирск. Однако точную сумму выплат назвать отказались.

- Истец просит взыскать с ответчиков компенсацию на лечение, моральный вред в сумме 5 миллионов рублей, а также присудить ей половину суммы штрафа за нарушение прав потребителя. Какова будет сумма штрафа, пока не известно. Ответчиками по делу выступают компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор», владельцы трассы «Обер Хутор» («красная» сложная трасса) и ФГБУ «Сочинский национальный парк, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Ольга Педрико.

Суд пока не окончен.

Жизнь Марии Сиротенко после злополучного выезда на курорт круто изменилась. Девушка поправилась на 10 килограммов, о работе пока не может быть и речи.

КП-Новосибирск будет следить за судебным процессом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/639839" frameborder="0"></iframe> Молодую сноубордистку придавило 20-метровой сосной в Сочи.

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