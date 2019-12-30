Жвачку в бороду, седину в карман: как «Комсомолка» пыталась заработать на новогоднем чуде

Каждый ребенок ждет, что в Новый год к нему в дверь постучится Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. Именно эта волшебная пара исполнит самые заветные желания. Сейчас на рынке тысячи любителей стать тем самым волшебником. Сумма тоже варьируется от 1 до 8 тысяч рублей. Корреспонденты КП-Новосибирск решили на своей шкуре прочувствовать этот праздничный бизнес и на один день перевоплотились в Деда Мороза и Снегурочку.

А 31 ДЕКАБРЯ МОЖНО?

Первой задачей для нас было найти клиентуру и костюмы. Костюм Дедушки нашли в редакции, наряд Снегурки я взяла у свекрови. Шаг два - найти клиентов. Хорошо, что умные люди придумали сайты для объявлений.

- Мы поможем воплотить это желание в реальность! Профессиональные Дед Мороз со Снегурочкой с удовольствием поздравят вас и вашу семью с наступающим Новым годом. С нас - красочные костюмы, волшебный праздник и веселые игры! С вас - небольшое стихотворение/песня/танец - все, чем захотите порадовать Дедушку Мороза и его внучку. Ну и, конечно же, подарочек, который окажется в волшебном мешке Деда Мороза. Не откладывайте в долгий ящик, скорее бронируйте время и дату на поздравление! Длительность программы - от 15 до 30 минут. Стоимость минимальная - 1000 рублей. Работаем в городе Новосибирске, - сочиняем вместе с коллегой Вадимом Алексеевым - будущим Дедом Морозом - незаурядный текст объявления.

Нажали на кнопку «Опубликовать» и сели ждать, когда же заказы полетят. Проходит день, второй, а телефон молчит. Добавили фото - наконец-то появились заказы. Люди начали писать спустя несколько часов. Самые популярные вопросы: а сколько стоит? а это за одного ребенка? а если их 10 будет, цена не изменится? а 31 декабря можно? а сколько программа длится? Все хотят выступление подешевле и подольше.

Мы все-таки не вторую работу себе ищем - решили пошалить лишь в качестве эксперимента. Поэтому взяли только один заказ.

У заказчиков были свои требования: программа 30 минут, будет трое детей. Оплату мы взяли минимальную - 1500 рублей, подарки родители приготовили для своих чад сами.

Переписка с будущим заказчиком.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНИМАТОРОВ В ТАКСИ

Настал день икс. Дед Мороз думал, что полностью готов к роли. Мандраж настиг за пару часов до встречи с голодной до новогодних чудес детворой.

- У меня же валенок нет, - спохватился Вадим. - Как же мне в комнате с малышней отплясывать? В своей видавшей виды зимней обуви? В носках? А какого цвета носки у Деда Мороза?.. Да что там валенки, даже мешка нет! Откуда подарки доставать?

В голове Деда Мороза мелькнула мысль: «Может, из-за пазухи?».

«Еду», - брякнул телефон сообщением от Снегурочки. Ну вот, время истекло. Олени (ну, то есть такси) с напарницей уже рядом. Вместо мешка Вадим схватил цветастый полиэтиленовый пакет, натянул на голову седину, засунул в карман бороду и поспешил навстречу новогодним сюрпризам.

В такси звучали попса из магнитолы и чертыхания из моих уст. Я пошла на дело в широченных болоньевых штанах. На заднем сиденье такси пыталась переодеться, чтобы из дальневосточного вахтовика превратиться в сказочную девочку.

- Я бы в капроновых колготках околела, пока до такси дошла, - объяснилась я.

Дедушка, то бишь Вадим, настойчиво прокручивал в голове сценарий:

- «Я немного опоздал, даже посох потерял», - новогодний стишок из интернета писан словно точно для меня. Как раз опаздываем. И - да, у меня нет посоха. Жаль, про потерянные валенки стихов не придумано. Может, быстро сочинить?

В голове пролетали варианты, один глупее другого: «Здравствуй, друг мой маленький, я посеял валенки», «Ты, малыш, меня заждался, я босым к тебе примчался».

- Ань, у тебя ножницы с собой есть? - с надеждой спросил Вадим, но я не услышала.

Дело в том, что, подъезжая к нужному дому, Вадим нацепил бороду и решил избавиться от жевательной резинки. Они нашли друг друга: жвачка и борода. Белый комочек намертво влип в белые кучеряшки на уровне шеи и так же крепко Дедушка желал вжаться в сиденье такси. Но нас ждали дети.

Эмоциональные фотографии привлекают больше клиентов.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

«ШЕЛ ЧЕРЕЗ ЛЕСА, ПОЛЯ»

Таксист привез нас в трущобы частного сектора. Выходим мы с Дедушкой Морозом в какой-то глуши, где вдалеке мигают несколько фонарей. Сцена из фильмов ужасов на самом деле… Нужный адрес нашли быстро, хозяева нас радушно встретили.

- Вот - подарки, - хозяйка вручила нам пакет, в котором были видны конфеты, тряпочные мышки и еще что-то, чего Дед Мороз не мог разглядеть через запотевшие очки.

Мы шагнули в комнату. На нас жадно взирали 16 глаз: четыре ребятенка и четверо взрослых. Малыши смотрели с любопытством, родители - с камерами мобильных. Рассевшись за столом - Новый год здесь, похоже, был в разгаре, - семья снимала нас на видео. Вадим натянул под самые глаза бороду, опустил на лоб седины и начал:

- Я немного опоздал, даже посох потерял. Шел через леса, поля. Здравствуй, дружная семья!

Детвора - от трех до семи лет - оказалась податливой публикой. Три девочки и мальчик добросовестно рассказали, кто и как наряжал елку, заверили, что слушаются старших и хорошо кушают, рассказали, о чем мечтают.

- Раз весь год вы вели себя хорошо, сейчас я принесу вам подарки, - пообещал Вадим низким дедморозовским голосом.

- Подожди, Дедушка. Мне кажется, ребятишки еще не все нам показали, - опротестовала я, незаметно глянув на часы.

Незатейливых бесед с ребятней, хоровода и загадок нам хватило минут на 20. Положенные полчаса мы еще не отработали. К счастью, у меня в рукаве был козырь. Точнее, флешка с новогодними песнями. Хозяева запустили музыку, и остаток представления мы удачно трансформировали в дискотеку.

Мы с Дедушкой Морозом плясали так, что аж взмокли. В доме было жарко, да и костюмы оказались предательски теплыми. После диких танцев с Дедом Морозом настало время дарить подарки.

- Это тебе, Саша, а это тебе, София, - раздавал приятные бонусы из «волшебного пакета» Вадим.

Когда настала пора прощаться, ребятишкам уже было не до нас. Они дружно распаковывали свои подарки с конфетами и с удовольствием поедали сладости. Родители тоже были в восторге от выступления, вместе с деньгами вручили нам бутылку. Это даже лучше, чем просто бы налили.

Теперь эта же семья ждет нас в гости в следующем году. Надеются, что мы снова подарим их семье настоящую новогоднюю сказку.