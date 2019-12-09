2020-01-09T15:03:31+03:00
Общество

Виновата зима и праздники: перевозчики мусора объяснили, почему дворы Новосибирска превратились в свалку

Сразу два района города утонули в мусоре. Оказалось, во всем виновата смена перевозчиков отходов
Татьяна ГАЙДУКОВА
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Один мусорный бак на улице Ватутина - явно маловато…Один мусорный бак на улице Ватутина - явно маловато…Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Горожане подводят итоги новогодних каникул. Конечно, всем есть что вспомнить: долгие праздники обычно отмечают весело, да и погода была нехарактерно теплая для начала января. В общем, все хорошо, если бы городские пейзажи не портили горы мусора, которые копились по нескольку дней во дворах многоэтажек.

Соцсети заполонили фотографии мусорных горок из разных районов. Люди жаловались: «Новый год отмечаем со старым мусором, его не вывозили с 30 декабря!»

Заельцовский район - один из лидеров по невывозу мусора в новогодние каникулы. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Заельцовский район - один из лидеров по невывозу мусора в новогодние каникулы.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

- Горы мусора уже мешают проезду машин, а возле баков начинают скапливаться бродячие собаки в надежде найти что-то съестное, - писали отчаявшиеся сибиряки.

Ситуация оказалась такой критической, что 3 января власти на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудили вопросы «мусорного сбоя». Оказалось, он произошел из-за контейнеров. У регионального оператора ООО «Экология» сменились перевозчики: те, кто транспортирует мусор от домов до полигонов. Смена была предсказуемой: еще летом перевозчики написали в СМИ открытое письмо о том, что региональный оператор задолжал им денег. Долг перед транспортными организациями и полигонами, составлял, по предварительным подсчетам, более 700 миллионов рублей, указывалось в обращении. В итоге часть компаний закончили отношения с «Экологией». И ушли с рынка. Но не с пустыми руками.

Свора собак нашла себе кормушку на свалке мусора в Октябрьском районе. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Свора собак нашла себе кормушку на свалке мусора в Октябрьском районе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

- Ушедшие с рынка перевозчики забрали с собой ящики для сбора мусора, а новые - быстро никто не установил. В итоге люди бросали мусор прямо на улице, - рассказал КП-Новосибирск Вадим Агеенко, депутат Законодательного собрания Новосибирской области. - С 1 января работают 11 перевозчиков вместо 12. Причем из тех, кто работал раньше, остались только пять. Остальные - новички. Начав работу на новых территориях, они не знали даже, куда подъехать, так как не имели реестров с адресами.

Перевозчики мусора говорят, что и само время, когда произошла смена компаний, было выбрано неудачно. Зима, снегопад, праздники, а вместе с этим - и растущие отходы.

Мусорные баки вроде есть, но отходы явно не вывозились несколько дней. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Мусорные баки вроде есть, но отходы явно не вывозились несколько дней.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

- Если бы начать работать с перевозчиком не с 1 января, как это было, а, например, с 1 июля… Кроме того, если бы конкурс прошел в сентябре, а не в ноябре - у нас было бы больше времени подготовиться и просчитать все возможные риски, которые могли случиться, - поделился с КП-Новосибирск Евгений Книжник, заместитель директора мусоровывозящей компании «Арктика Сити». - Все усугубили и теплая снежная погода, праздничные дни и запаркованные дворы, в которые просто нельзя заехать. Большое количество невывозов было из-за того, что машина не могла заехать во двор: этому мешали плотно припаркованные автомобили. Там даже пожарная машина не проехала бы…

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Из 249 жалоб горожан по проблеме вывоза мусора в новогодние праздники 100 пришлись на Ленинский район, а 50 - на Заельцовский. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть во время брифинга 9 января. По словам мэра Новосибирска, ситуация с мусором быстрее выправилась в Заельцовском районе, а в Ленинском - улучшения начались лишь несколько дней назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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