«Это же 1200 за одну семью!»: депутата возмутили платные горки в Новосибирске

Депутат новосибирского горсовета возмутилась в социальных сетях. Наталья Пинус задала общественности вопрос – почему ледяной городок на набережной платный. Пост собрал больше двухсот комментариев. В основном, недовольных: действительно, где это видано, чтобы снег в Сибири зимой продавали…

Территория городка с крутыми горками огорожена, вход стоит 300 рублей с человека. Такой формат развлечений существует не первый год, но справедливо ли это? КП-Новосибирск пытается разобраться в этом споре и услышать все точки зрения.

Ледовая горка на набережной в этом году. Фото: https://vk.com/ledshowpark

«ВЕЗДЕ БЕСПЛАТНО, А У НАС ЗА ДЕНЬГИ»

Наталья Пинус говорит, что изучила вопрос. По ее данным, во всех соседних крупных городах горки для горожан бесплатные. Ледовые скульптуры тоже. В список депутата вошли – Кемерово, Томск, Иркутск, Бийск, Екатеринбург, Красноярск.

- В этих городах ледовые городки не стоят ни копейки для людей. Это или муниципальный бюджет делает, или это делается за счет привлекаемых средств от спонсоров. Такие платные городки я нашла только в Казани, но там есть и бесплатная зона на одной территории. Мне стало интересно, почему мы не можем себе позволить сделать для горожан бесплатный качественный хороший городок. Тем более, что мы являемся самым крупным муниципальным образованием в России, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Пинус.

Депутат написала письмо в мэрию с вопросами и требованием разъяснить, почему для строительства горок не привлекают спонсоров и рассматривался ли вопрос – сделать главный ледовый городок бесплатным для людей.

- Билет стоит 300 рублей, это же семье из четырех человек надо потратить 1200 рублей за одни раз, - подсчитывает траты сибиряков на зимние забавы Наталья Пинус.

Анна Терешкова уже побывала в платном ледовом городке. Ей понравилось. Фото: соцсети.

БЕСПЛАТНО - ЗА КРАЕВЕДЧЕСКИМ

Мы также обратились за комментариями к главе департамента культуры, спорта и молодежной политики Анне Терешковой. Буквально передав ей вопрос коллеги – почему у всех бесплатно, а у нас за деньги?

- В этом году наш главный городок, который находился раньше на площади Ленина, как раз по обращениям горожан был перенесен в Театральный сквер, он больше стал для созерцания. Там сделан бесплатный каток, который, я думаю, украшает теперь не только город, - дала понять Анна Васильевна, какая ледовая площадка в Новосибирске все-таки главная.

Центральный каток с фотозоной у оперного бесплатный. Деньги там просят только за прокат коньков, а со своими – катайся сколько хочешь. А вот ледовый городок на набережной – это уже второстепенная история, хоть и горки там круче.

- Есть также площадка за Краеведческим музеем, там есть бесплатная горка, есть снежные скульптуры, которые также находятся в Первомайском сквере – это тоже бесплатно. Площадка же на Михайловской набережной на протяжении многих лет отдается зимой под ледовый городок, который стал символом города. Который на протяжении многих лет делался за частные деньги и на протяжении многих лет он был платным. Мы считаем, что это очень хорошо, когда есть такой участок для партнерства.

Анна Терешкова добавила, что горки в ледовом городке уникальные. Делать их дорогое удовольствие, поэтому даже хорошо, что муниципалитет за них не платит.

- Стоит также помнить, что это настоящий аттракцион. Некоторые горки достигают 7 метров в высоту. Если мы откроем их для полного доступа, то просто покалечим людей, это очень серьезный аттракцион, за которым нужно серьезно следить, - объясняет глава департамента культуры. – В нашем же случае за безопасность отвечает их устроитель. Там специальные люди дежурят, выдают специальные ледянки. В России существуют специальные ГОСТы для горок, и то, что у них там строят, просто так на улицах города без присмотра ставить опасно.

Низкие горки в городе есть – они бесплатные. А вот за высоту, скоростной спуск и адреналин новосибирцев просят уже заплатить.

- Это уникальный проект - собираются мастера со всей страны, делают ледовые скульптуры у нас, в Новосибирске. Это же просто произведения искусства. Есть мастера, которые представляют нашу страну на международных различных фестивалях. Этот проект уже более десяти лет поддерживается прекрасным предпринимателем. И мне кажется, такие традиции разрушать одним махом неправильно, - считает Анна Терешкова.

Нужен ли Новосибирску платный ледовый городок.

«РАНЬШЕ ВХОД СТОИЛ 30 РУБЛЕЙ»

Предприниматель, который работает на площадке новосибирской набережной, Сергей Машаров с показаниями Натальи Пинус не согласен. Он говорит, что платные горки не только в Новосибирске.

- В Екатеринбурге работает мой знакомый, там город выделяет огромные деньги на строительство ледового городка – 25 миллионов рублей. При этом там на площади стоит еще одна большая горка, как у нас, она действует как аттракцион – стоит 50 рублей за один проезд. В Иркутске ледовые горки тоже платные. То, что депутат говорит – ложь. Есть в Иркутске на центральной площади бесплатный городок, но есть и платный. Насколько я знаю, года три назад он там точно существовал. На Байкале тоже они строили платный ледовый городок с горками, - рассказал КП-Новосибирск Сергей Машаров.

Предприниматель вспоминает, что работает на площадке набережной с 2002 года. Рельеф ему хорошо известен, опыт большой, поэтому и горки людям нравятся. В первые годы вход для новосибирцев на площадку стоил 30 рублей. Но и зарплата у скульпторов и мастеров была 200 рублей.

- Сейчас за эти деньги никто даже пальцем не пошевелит. Я же про себя не отрицаю – коммерсант. Мне не просто надо отработать затраты, но и сверху их покрыть, чтобы в следующем году было на что строить аттракцион, - объясняет Машаров.

Предприниматель знает, что во многих городах, муниципалитет сам выделяет деньги на строительство горок. Получается, окупается аттракцион бюджетными деньгами, а не входными билетами. Но такой формат Сергей Машаров считает опасным для себя, как организатора.

- Если город выделит деньги на строительство, то я такие крутые горки строить не буду. Потому что следить начнет город – им придется поставить своих контролеров, самим следить. Я тоже не хочу попасть в тюрьму, если кто-то голову сломает.

В целом схема такая: если город заплатит строителям за горки, то они будут открыты к посещению для всех, а там уследить за потоком будет практически невозможно. Чтобы избежать травм – горки станут существенно ниже. Так что выбирать придется из двух вариантов: ледовый городок для всех без адреналина, или крутые виражи, но за отдельную плату.

Уважаемые читатели, а вы что думаете по этому поводу? Чья позиция в этом споре вам ближе?