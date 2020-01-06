«Дочку босой выкидывала из окна»: из-за пожара многодетная семья лишилась дома в Новый год

Беда в многодетную семью Шиц пришла 1 января: сразу после Нового года из-за пожара они лишились дома. О том, что случилось в праздничный день и какая помощь нужна сибирякам, - в материале КП-Новосибирск.

Татьяна была с ребятишками дома, когда вспыхнуло пламя. Фото: личный архив.

«ДЕТИ ЗАБЫЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР»

Татьяна Шиц – мама четырех детей: 12-летнего сына и трех дочек, которым 3, 6 и 8 лет. Днем 1 января все они были дома.

- Еще у нас в гостях были племянники и свекровь, - рассказывает многодетная мама Татьяна. – Старший сын с племянником пошли играть в снежки на улицу, а остальные дети распаковывали подарки в доме.

То, что начался пожар, первым заметил сын Татьяны:

- Он забежал и закричал: «Мама, горим!», - описывает дальнейшие события сибирячка. – Хотели выбежать обратно через дверь, но в тот момент все уже в огне было: единственный выход, который оставался, - окно.

Пламя охватило большую часть дома. Фото: личный архив.

Татьяна стала буквально выбрасывать детей на улицу, чтобы они не надышались угарным газом.

- Одевала их в то, что под руку попадется: только потом увидела, что одна из дочек вообще босой оказалась, - говорит Татьяна.

К счастью, вся семья спаслась: свекровь даже успела схватить документы, которые хранились у Татьяны в пластиковом пакете.

Когда пламя удалось потушить, пожарные выяснили, из-за чего вспыхнул дом:

- Нам объяснили, что взорвался старый ламповый телевизор, который был у нас в предбаннике. Дети смотрели его и забыли выключить, а сам хлопок, когда он взорвался, мы просто не услышали.

Дом придется восстанавливать. Фото: личный архив.

НУЖНЫ ОБУВЬ И МАТРАСЫ

После пожара семья осталась без своего дома:

- Очень сильно пострадала крыша, котельная с туалетом и коридор, в комнатах обрушились потолки: глиняная штукатурка, гарь и копоть уничтожили все те вещи до которых сам пожар не добрался, - рассказывают погорельцы. – А мы только ремонт сделали...

Сейчас многодетные сибиряки живут у друзей, и им требуется помощь.

- Нужен материал - доски, стропила для крыши, доски на обрешётку, железо для кровли, штукатурка для стен. Еще нужны инструменты, чтобы восстановить котельную, - перечисляют сибиряки. – Сами комнаты хоть и не сильно обгорели, но их залили во время тушения – все штукатурка обсыпалась.

Татьяна и дети спаслись через окно. Фото: личный архив.

Нужны семье подушки, матрасы, одеяла. А еще у них почти нет вещей: если вы готовы помочь, то вот нужные размеры:

Папа: 46 - 48 размер одежды

Мама: 42 - 44 размер одежды, обувь – 37 размер

Мальчик (12 лет): 36 размер одежды, обувь – 40 размер

Дочери:

8 лет – 122 - 125 сантиметров – ростовка для одежды, обувь – 32 размер

6 лет - 117-120 сантиметров – ростовка для одежды, обувь – 29 размер

3 года 97-100 сантиметров – ростовка для одежды, обувь - 24 – 25 размер

Все, кто хочет помочь, могут связаться с мамой детей по тел. 8-952-923-32-38.