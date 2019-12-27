Рождественский стол: советы новосибирского шеф-повара

Рождество - семейный праздник, и рождественский стол всегда полон самыми вкусными угощениями. Традиции русской кухни в праздник помогут не только удивить гостей, но и отдохнуть от бесконечных оливье. КП-Новосибирск спросила лучшего молодого шеф-повара Новосибирской области Максима Максименко о том, как поразить семью и гостей старорусскими рецептами.

Утка, запечённая с яблоками

Так как Рождество завершает неделю празднования Нового года, то люди устают от тяжелой и обильной пищи. На этот праздник нужно готовить что то лёгкое,за основное блюдо можно взять птицу либо рыбу, уверен преподаватель шеф-повар и преподаватель Бердского политехнического колледжа Максим Максименко.

Надо:

Утка средняя - 3 кг

Яблоки - 150 г.

Груши-150 г.

Масло сливосное-60г.

Розмарин- 6г.

Картофельное пюре- 800г.

Готовим:

1. Утку вымыть под холодной водой, снять плёнку внутри и промыть. Натереть солью.

2.Нарезать тонкими дольками яблоки и груши, нафаршировать утку

3.Внутрь утки поместить сливочное масло и веточку розмарина. Зашить.

4. Разогреть духовку до 160-180 градусов и выпекать в течении полутора часов в глубокой посуде

Рыба считалась одним из символов Христа. Фото: предоставлены Максимом Максименко.

Рыба, запечённая в хлебе

Традиционный русский пирог был рыбным - и приобретал особую символичность в Рождества. Рыбу целиком запекали в тесте прямо в печи и подавали с картошкой или квашеной капустой. Наши предки не знали французского майонеза, поэтому стоит отказаться от него в этот раз.

Надо:

Рыба лососевая (форель, сёмга, горбуша, кижуч, кита, нерка)- от 1,5 кг

Чеснок- 5 г.

Тимьян-10 г.

Лук порей или репчатый-500 г.

Тесто дрожжевое- 1 кг

Яйцо- 1 шт.

Сливочное масло-60г.

Лезон для смазки ( смесь яиц, молока и воды)

Готовим:

1. Рыбу очистить от чешуи, выпотрошить, через разрез на брюхе удалить кости

2. Натереть рыбу специями – белым перцем и солью, внутрь положить ченок и тимьян

3. Раскатать 2 пласта теста на 2 сантиметра длиннее, чем рыба

4. Выложить на тесто лук, сверху рыбу и накрываем вторым слоем теста

5. Защемить края, обмазать льезоном

6. Выпекать в духовке при 160-180 градусах в течении часа

7. Подавать с овощным салатом

Похлёбка из стерляди

Настоящее древнерусское блюдо – похлёбка из стерляди, или уха по-царски определённо удивит гостей среди зимы. Краснокнижную рыбу добывать запрещено, но в Новосибирской области сразу несколько рыбоводческих хозяйств выращивают стерлядок на продажу. Почти всегда это – живая рыба, которая сохраняет неповторимый свежий вкус.

Надо:

Стерлядь сибирская- от 400 г.

Суповой набор лососевых – 1,5 кг

Морковь- 400 г.

Картофель- 300 г.

Лук- 300 г.

Корень сельдерея- 150 г.

Перец чёрный горошек- 5 г.

Укроп- 15 г.

Петрушка- 15 г.

Готовим:

1. Сварить бульон из лососевых голов, хребтов и хвостов с луком, морковью, сельдереем

2. Стерлядь обдать кипятком, убрать внутренности.

3. Бульон процедить, добавить нарезанный крупно картофель, морковь, довести до кипения

4. За 15 минут до готовности заложить стерлядь целиком

5. Через 10 минут добавить соль, перец горошком и мелко нарезанную зелень: укроп, петрушку.

Расстегай с судаком

Судак – самый популярный в Оби хищник ценится за белое мясо, легкий вкус, полезные жиры и стойкость к болезням. Расстегай с судаком можно назвать новосибирской традицией, в которой нет ни грамма майонеза. Такое блюдо просто готовить – и легко взять с собой в гости.

Надо:

Филе судака- от 400 г.

Перец чёрный молотый- 3 г.

Укроп- 10 г.

Тесто дрожжевое- 1 кг

Рыбный бульон- 200 мл

Масло сливочное- 90 г.

Лезон для смазки ( смесь яиц, молока и воды)

Готовим:

1. Филе судака нарезать мелким кубиком, добавить соль, перец, укроп

2. Раскатать тесто в пирожки, выложить начинку

3. Защипнуть края, оставив небольшое отверстие – влить туда ложку рыбного бульона или чайную ложку растопленного сливочного масла

4. Смазать пироги льезоном, выпекать 15 минут при температуре 160-180 градусов

Кулебяка

Кулебяка – один из самых хитрых пирогов в русской кухне, которым можно мерять мастерство повара. Но приготовить его может даже начинающий кулинар – если обойтись без сложных деталей гости всё равно будут довольны хозяйкой. Начинкой может быть мясо, фарш, рыба, гречневая каша и так далее.

Надо:

Куриное филе- от 400 г.

Яйцо-2 шт.

Морковь -150 г.

Грибы- 200 г.

Зелёный лук- 15 г.

Сливки жирные от 25% - 200 мл.

Сливочное масло -60 г.

Тесто для блинов- 600 мл.

Тесто бездрожжевое- 1 кг

Готовим:

1. Куриное филе нарезать мелким кубиком, обжарить до полуготовности с перцем и солью

2. Сварить яйца, нарезать и добавить зелёный лук

3. Морковь нарезать соломкой, обжарить на сливочном масле до полуготовновсти

4. Обжарить грибы на масле, добавить сливки, тушить 10 мин на слабом огне

5. Испечь блины, раскатать тесто в прямоугольник

6. Выложить начинку рядами, накрывая каждый ряд блинами – куриное филе, яйца с луком, морковь, грибы

7. Закрыть пирог крышкой из теста, смазать льезоном

8. Выпекать 60 минут при температуре 160-180 градусов

9. Защипнуть края, оставив небольшое отверстие – влить туда ложку рыбного бульона или чайную ложку растопленного сливочного масла

10. Смазать пироги смесью яйца и сливочного масла, выпекать 15 минут при температуре 160-180 градусов