Ученые с помощью крыс хотят избавить мир от злости.

Крыса - это не только символ наступающего 2020 года, но и важный объект для проведения различных исследований. Новосибирские ученые, например, разрабатывают новые лекарства от человеческих болезней, а также выводят самых агрессивных и дружелюбных грызунов.

Эта крыска точно добрая, она даже улыбаться умеет.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ЛЕГКО ИДУТ НА РУКИ»

Мы заходим в виварий Института цитологии и генетики. Прежде чем прийти в гости к символу года, нужно подготовиться: надеваем халаты, шапочки и бахилы. Сотрудники института провожают нас в первую комнату. Именно там нас ждут одомашненные крысы.

- Мы занимаемся селекцией крыс на ручное и агрессивное поведение. Эксперимент начали проводить еще в 1970 году, когда серые крысы - пасюки - были выловлены в разных уголках Академгородка. Мы начали отбирать их по поведению, - рассказала КП-Новосибирск Римма Кожемякина, младший научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики.

Ученые проводили тест «Перчатка»: если крысы бросаются на руку и начинают кусаться, значит, экземпляр агрессивный; проявляют не сильный интерес - будут одомашнены.

Крыс приручали как лисиц: выбирали добряков с помощью теста «на перчатку».Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Они колоссально отличаются друг от друга. Ручные крысы менее тревожны, быстрее обучаются, у них понижен уровень стресса. Например, они могут легко пойти к любому человеку на руки. Для них это сплошное удовольствие, - говорит Римма.После разделения по признакам поведения начинался процесс скрещивания. Результатов удалось добиться только к восьмому поколению. На свет появились чистые «агрессивные» и «одомашненные» крысы.

В комнате, где живут ручные питомцы, шумновато. Крысы бегают по клеткам и просовывают носики через решетку - очень хотят познакомиться с новыми гостями.

Ручные питомцы могут спокойно жить в квартире. Они служат таким же антистрессом, как и любое животное. Только начинаешь его гладить - сразу забываешь обо всех проблемах. Некоторые зверьки даже любят, когда им чешут живот. Они от этого засыпают.

Ручные крысы спокойно сидят втроем на плече.Фото: Алена МАРТЫНОВА

КРЫСЫ - ГИПЕРТОНИКИ И ДИАБЕТИКИ

Рассказывая о жизни ручных крыс, Римма спокойно держит на руках трех представителей символа года. Одна крыска спокойно забралась к женщине на плечо и начала умываться, вторая - тянется носиком к гостям, чтобы ее погладили.

- Грызунов у нас одинаковое количеств: 140 ручных и 140 агрессивных. У нас есть еще и другие виды крыс. Например, гипертоники, с сахарным диабетом… Моделей в институте много, - уточняет Римма.

Крысам-альбиносам тоже нашлось место в ИцИГ.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Болезни стали изучать на крысах, потому что в грызунах есть что-то схожее с человеком. Например, кровеносная система.

- Я сильно привязываюсь к своим подопечным, поэтому, когда с ними проводят эксперименты, стараюсь об этом не думать. Да и опыты стали проводить более щадящим способом, чем раньше. Например, когда видим, что у крыс во время теста на агрессию начинается «стычка», сразу же их разнимаем, чтобы не было летального исхода, - отмечает Римма.

Добрые крысы спокойно уживаются вместе.Фото: Алена МАРТЫНОВА

МОГУТ ПАЛЕЦ ОТХВАТИТЬ

В следующей комнате намного тише, чем у ручных питомцев. Римма закрывает дверь железной пластиной. Это требование техники безопасности - чтобы не убежали, если вдруг вырвутся из рук. Римма надевает специальные перчатки, чтобы агрессивное животное не укусило.

- Агрессивные крысы не любят выходить на свет. Они всегда сидят в темноте и не высовываются. В клетке - только у задней стенки, - объясняет Римма.

Как только Римма достает клетку, в ней начинается переполох. Грызуны начинают метаться по всему периметру. Женщине удается ловко достать одного представителя этого вида.

Агрессивная крыса может резко вырваться из рук, если ее неправильно взять.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Человек для агрессивных крыс - стресс-фактор. Также в роли раздражителей могут выступать яркий свет, громкий звук.

- Крысы могут служить моделями для изучения агрессивного поведения. На животных можно изучить, как появляется агрессия, как эти механизмы работают. На этом виде мы испытываем препарат, который понижает уровень агрессивности, - добавляет научный сотрудник.Человек для агрессивных крыс - стресс-фактор. Также в роли раздражителей могут выступать яркий свет, громкий звук.

Так что в Новосибирске главный символ наступающего года уже давно работает на благо человечества. Надеемся, что в будущем эти маленькие грызуны поспособствуют тому, что миром будут править только любовь и доброта. И никакой агрессии.