2019-12-27T16:07:21+03:00
Общество

«Хотели помочь, а на нас полиция наехала»: сибиряка обвиняют в эксплуатации детей из-за фото ребенка с веником

Житель сельской глубинки хотел помочь матери-одиночке и ее сыну, но нечаянно привлек внимание МВД
Екатерина КОМЯКОВА
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То самое фото, из-за которого разгорелся сыр-бор. Фото: Евгений ХАРИНТо самое фото, из-за которого разгорелся сыр-бор. Фото: Евгений ХАРИН
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Евгений Харин из села Балман Новосибирской области спонтанно организовал благотворительную акцию. Сфотографировал четырехлетнего Ярика с веником в руках и написал:

- Ребенок из малообеспеченной семьи, просим помощи – одеть, обуть. Ему не в чем даже на елки идти… - дальше адрес, индекс почтовый, куда посылки слать.

Мама Ярослава - Галина Горлина - нигде не работает, материальное положение незавидное. Как говорит Харин, получает 1000 рублей детское пособие и все. Познакомился с женщиной в местной часовне: Харин ее построил и дает иногда работу местным жителям — снег раскидать, навести порядок внутри. Женщина приходила вместе со своим младшим сыном Яриком. Вот его-то Евгений и сфотографировал.

Тот самый Ярослав, который помогает маме прибираться во дворе у часовни. Фото: Евгений ХАРИН.

Тот самый Ярослав, который помогает маме прибираться во дворе у часовни. Фото: Евгений ХАРИН.

«Комсомольская правда» опубликовала призыв о помощи в газете и на сайте. Казалось бы – три строчки, одно фото, а люди между тем откликнулись.

На днях Евгений получил три посылки! В них и игрушки, и вещи. Причем их не только Ярику хватило, но и еще двум ребятам.

- Другие мальчишки постарше – тоже дети другой матери-одиночки. Переехали в Балман полгода назад – беженцы с Донбасса. Посылки большие пришли, поэтому мы и поделили меж ними. Этой семье тоже помощь нужна, - рассказал КП-Новосибирск Евгений.

Ярику достались комбинезон и куртка, варежки, куча носков и танк, ему малыш был рад больше всего. Он на батарейках, вертится в разные стороны. Другим мальчишкам тоже танк и машинку вручили, к тому же вещи кое-какие, другие новогодние подарки.

- Мы, честно, не ожидали, что люди откликнуться. Нужно было мальчика приодеть немножко – денег нет, да и купить у нас тут особе нечего. Ярослав обрадовался больше всего игрушке. Спасибо добрым людям, - говорит мама мальчика Галина.

Мальчик рад подаркам, особенно – игрушечному танку. Фото: Евгений ХАРИН.

Мальчик рад подаркам, особенно – игрушечному танку. Фото: Евгений ХАРИН.

В одной из посылок Евгений Харин нашел теплое письмо от отправителей. Краткий смысл таков: несколько лет пара не могла завести детей, получилось после обращения к Матронушке. Женщина долго думала, как отблагодарить святую, а увидев заметку в «Комсомолке», поняла, как это сделать. Так и отправила посылку с подарками для Ярослава.

Как ни странно, заметка принесла не только пользу, но и отчасти головную боль для устроителя этой благотворительной акции…

- После того как мы опубликовали просьбу о помощи, мне позвонили из полиции. Говорят, что я детей заставляю работать. Уж не знаю, пожаловался им кто или сами такое придумали! Я все сотруднику по телефону объяснил, что физическую работу выполняет только мама ребенка, просто малыша с собой берет. Он видит, что мама снег чистит, и тоже веник в руки берет, говорит: «И я подмету свое крылечко!». Что отбирать у него будем веник этот? – недоумевает Евгений.

Сибиряки прониклись историей мальчика и прислали в Балман игрушки и вещи. Фото: Евгений ХАРИН.

Сибиряки прониклись историей мальчика и прислали в Балман игрушки и вещи. Фото: Евгений ХАРИН.

После этого сотрудник полиции поинтересовался, нашли ли одежду мальчику. К тому моменту первая помощь уже поступила. Ко всему прочему вещи передали из Епархии.

- А еще после этой публикации я впервые увидел, что к нам соцзащита в Балман приехала, привезли куртки! – смеется сельский активист. – Мне уже тут и администрация по голове «настучала», что мол я сую нос не в свое дело, кипишь поднимаю, внимание привлекаю! А я отвечаю – ну и что, что кипишуют, зато ребенок одетый и радостный.

Напомним, Евгений в Балмане — главный активист: он и дорогу для села выбивает, и с фельдшером пытался проблему решить, а несколько лет назад построил часовню Святой Матроны Московской. Святая помогла ему, когда не хватало душевных сил во время болезни. При часовенке ему помогают местные жители. Есть и те, кто выпивает, и малоимущие. Кто рамы покрасит, кто территорию убирает, Женя помогает продуктами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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