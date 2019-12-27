Если работаешь искренне и честно, с доверием к людям - кризис пережить легче

Строительная отрасль - тот самый индикатор, маячок, по которому можно судить о нашей экономике. Для многих новая квартира в строящемся доме - показатель благополучия, стремления человека жить лучше…

Накануне Нового года мы встретились с Верой Кузьминичной Коноваловой, генеральным директором компании «Новосибирск СтройМастер». Профессиональная команда строителей уже давно стала брендом нашего города. Ее бессменный лидер - яркий, талантливый руководитель, который превращает будни в праздник… Мы еще не успели начать наш разговор - Вера Кузьминична подвела нас к большой телевизионной панели в своем кабинете.

- Вот они, наши этажи, наши объекты… Вот здесь, на улицах Фрунзе - Красина, Сибирская генерирующая компания проложила теплотрассу к новостройке. Новые коммуникации определят перспективы развития жилищного строительства на долгие годы… А вот здесь нулевой цикл. - Вера Кузьминична комментирует уже другую картинку, и тоже видно: никакого простоя из-за отсутствия материалов или рабочих рук.

Любой объект компании - как на ладони. Руководитель знает все до мелочей в своем большом хозяйстве. Вера Кузьминична очень трепетно относится к таким «телевизионным» картинкам со стройплощадок: ей важен не просто процесс - ей важен результат, который складывается из мелочей и зависит от сплоченности команды, работы подрядчиков… И кажется, такое «ручное управление» дает свои плоды: «Новосибирск СтройМастер» зарекомендовал себя как надежный застройщик, пользуется уважением у горожан. Новые микрорайоны украшают облик города Новосибирска.

У строителей не было легких времен

- Вера Кузьминична, для многих ваших коллег уходящий год был, мягко говоря, не лучшим. Конечно, это связано с изменением правил в строительной отрасли, с общим снижением покупательской способности населения, нехваткой оборотных средств… А вам чем запомнится 2019 год?

- Знаете, я вам не открою тайны, если скажу, что строительная отрасль, хоть и мирная, но страсти у нас кипят не хуже, чем в военных баталиях. Мы переживали и более трудные времена, чем сейчас. И кризис, в том числе и финансовый, тоже проходили не один раз. В 1990 году, когда я пришла в Новосибирский горисполком регистрировать свое предприятие именно как заказчик-застройщик, то заместитель председателя В. Ф. Городецкий просто развел руками: «Какое строительство? О чем вы? В городе нет ни цемента, ни арматуры, ни кирпича… Ничего!» А я ничего и не просила… Регистрацию в итоге мы получили, потому что у меня был четкий, как сказали бы сейчас, разложенный по полочкам бизнес-план. Я понимала, куда надо идти, чтобы в городе стали появляться новостройки. У одного есть кирпич, у другого - железобетон, у третьего - металл. Когда договорились со смежниками, считайте, фундамент был заложен. Строителей приглашала с «барахолки»: в начале 1990-х все стали торговать, в том числе и наши специалисты-строители. Приезжала, рассказывала о перспективах и отправляла на стройку. Вот так, только на силе воли, на идеологии, на «ручном», как вы говорите, управлении и стали работать в условиях капитализма. За арматуру, бетон - расчет квартирами. Квартиры реализовывали - появлялись средства на зарплату. В деревнях закупали продукты: мясо, картофель, другие овощи, - рассчитывались с рабочими. А вы спрашиваете, как пережить кризис… И ведь что интересно: один протаптывает тропу - другой идет следом, ему уже легче. Третий, если смотреть со стороны, и вовсе легко идет. Взять, к примеру, 1997, 1998 годы - что, легче было? Также, когда началось интенсивное строительство микрорайона на улице Галущака, многие не были уверены, что мы сможем освоить эту площадку. Это был московский проект строительства многоэтажных домов - КУБ-2,5 (КБК). Новая технология в строительстве, так никто в городе еще не строил. А отрасль только делала первые рыночные шаги - нет свободных средств, высокие проценты на банковский кредит… В итоге - мы всем миром, в союзе с партнерами, приступили к строительству. И когда люди, вложившие свои средства, вскоре получили квартиры, отношение к нам стало другим. В том числе и со стороны органов власти. Давайте вспомним 2008 год, который тоже сильно подкосил нашу отрасль. Мы брали кредиты, площадки под строительство… Но, увы, банковские продукты подорожали, и многие оказались в ловушке. Строительство остановилось. И если бы не помощь властей, то, я думаю, последствия для отрасли были бы гораздо серьезнее. Но, как вы помните, тогда родилась программа финансовой поддержки молодых семей, решивших взять квартиру в новостройке на условиях ипотечного кредита. Были и другие программы поддержки - от уплаты первоначального взноса до компенсации по кредитам и займам. В любом случае заработал механизм поддержки и нас, строителей, и инвесторов… То, что сейчас происходит, я бы не называла кризисом. Нынешние трудности связаны, скорее, с изменением правил в строительной отрасли, что, к сожалению, совпало с летним периодом - самый пик строительства. Это повлияло определенным образом на финансирование и в конечном итоге - на сдачу объектов.

ЖК Молодежный, жилой дом № 4 (ул. М. Кулагина, 35).

Хорошие новости есть всегда!

- Но 2019 год заканчиваете на позитивной ноте?

- Да. Я бы сказала, что хороших новостей все-таки больше. Но вот давайте опять вернемся на пять - семь лет назад, когда нам пришлось очень много сил вкладывать в строительство подземных автопарковок. Получилось, что их никто не хотел покупать, а мы строили. В 2015, 2016 годах у населения просто не было средств, покупательная способность упала. Мы не могли реализовать автопарковки. Да, по объективным причинам у нас были определенные трудности со сдачей в эксплуатацию наших новостроек. Но мы, к счастью, выправили эту ситуацию - «Новосибирск СтройМастер» завершет свои объекты как заказчик-застройщик в декабре 2019 года, и как подрядчик мы зашли осваивать 3-ю очередь Нарымского Квартала.

Что мы сделали? Первое - мы решили изменить проект. Получалось, инвестор просто не готов в данных условиях покупать большие квартиры. Требовалось универсальное решение, которое бы удовлетворило инвестора и давало бы возможность ускорить строительство. Второе - мы совместили разные технологии строительства. И сейчас могу сказать, что наши усилия не прошли даром. Смена подрядчика позволила, что называется, оживить Нарымский Квартал. Летом сдали две блок-секции в этой новостройке, еще на двух блок-секциях работа завершится в январе 2020 года, а это 400 квартир. Летом 2020 года будут сданы 12-я и 13-я блок-секции. На четыре оставшиеся зашел новый генподрядчик. А я зашла как подрядчик на новые блок-секции, и через два года мы планируем завершить строительство. Чтобы вы понимали: Нарымский Квартал так и называется, потому что это не один и не два дома, а 23! Город в городе.

Мы последовательно, планово осваивали площадку в Заельцовском районе. В 2006 году наша компания совместно с мэрией Новосибирска начала расселять ветхие и аварийные дома, расположенные в районе улиц Дуси Ковальчук, Нарымской, Вавилова, Плановой. Решение о сносе было принято еще в конце 1980 - начале 1990-х годов. В настоящее время мы заканчиваем освоение 1-й и 2-й очереди Тимирязевского жилмассива. Так же мы поступали, когда осваивали участок напротив депо по улице Ельцовской. За три года мы построили 14 подъездов, три из которых были отданы под расселение. Но даже кризис 2008 года не остановил нас, и мы сумели завершить строительство и получить благодарности от наших жильцов. Так же было с домами на улицах Плановой, Дачной. Сдали три дома на улице

М. Кулагина (около 1000 квартир). Завершаем строительство микрорайона сдачей последнего дома, а это еще 350 квартир. За плечами 21 год, а это около 6000 квартир!

Что год грядущий нам готовит

- В следующем году Вы будете отмечать юбилей работы в отрасли. Я прекрасно понимаю Ваши чувства, Ваше трепетное отношение к делу, но что доставляет Вам наибольшую радость от работы?

- Если вы заметили, мы совместно с другими строительными компаниями действительно преобразили город. Наступает 2020 год… Многое достигнуто: что-то получилось, что-то сейчас завершаем. У нас много планов, целей и задач. Жизнь продолжается.

…А пока, пользуясь случаем, хочу от лица всех строителей поздравить сибиряков, всех, с кем мы работаем, с Новым годом. Вместе с нашими партнерами мы создаем уникальный и неповторимый облик нашего города, напрямую участвуем в экономических процессах, стараемся не просто «ввести в эксплуатацию», а подарить людям хорошее настроение на долгие годы. Счастья вам, уважаемые сибиряки, любви! И не изменяйте своей мечте!

СПРАВКА «КП»

Компания «Новосибирск СтройМастер» была основана в 1998 году. С тех пор ей удалось выйти на лидирующие позиции в строительной отрасли Новосибирска, внести существенный вклад в формирование архитектурного облика столицы Сибири, заработать авторитет у партнеров, завоевать доверие и уважение жителей города.

Основные принципы компании:

• Своевременная сдача объектов при соблюдении самых высоких стандартов качества

• Профессионализм и ответственность сотрудников

• Любовь к своему городу и забота о достойном развитии его архитектуры и высоком качестве жизни его населения

На сегодняшний день сотрудники компании «Новосибирск СтройМастер» подтвердили свою репутацию ответственных и грамотных градостроителей, возведя в Новосибирске более 400 тысяч квадратных метров жилой площади для представителей различных категорий населения. Более 70 тысяч квадратных метров построено под офисы, магазины, гаражи, рестораны и другие организации из сферы услуг. Таким образом, компания «Новосибирск СтройМастер» масштабно обозначила свое присутствие на карте Новосибирска, который продолжает прирастать ее строительными объектами.

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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

Дорогие новосибирцы!

От всей души поздравляю вас с самым долгожданным и любимым праздником - Новым годом!

Новогодняя ночь приносит нам не только радость и смех, встречи с друзьями и близкими, желанные подарки и сюрпризы. Сказочная ночь приносит исполнение самых заветных желаний.

Пусть на вашем пути всегда будут яркие звезды, чистое небо и благополучие. Пусть удача сопутствует вам во всех ваших начинаниях.

Все мы любим свой город, хотим его процветания. Залог его будущего - успешная работа строительных организаций. Компания «Новосибирск СтройМастер» настроена на постоянное совершенствование и позитивные перемены в новом году.

Вместе с нашими партнерами, поставщиками мы достигли определенных удач и успехов в работе. Я уверена, что наш сплоченный коллектив и в грядущем году покажет прекрасные результаты, добьется новых высот. Пусть у всех нас воплощаются в жизнь самые смелые планы, открываются новые возможности и перспективы, рождаются новые проекты!

В этот светлый и радостный праздник примите искренние пожелания здоровья, любви, вдохновения, душевного тепла, финансовой стабильности, семейного благополучия, взаимопонимания и большого человеческого счастья! Пусть Новый год принесет вам веру в будущее и яркие перемены в жизни!

Вера Кузьминична Коновалова.