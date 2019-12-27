Дедушка, дай пять! «Комсомолка» провела здоровую елку без шоколада

Единственный день в году, когда дети и взрослые ждут особенного чуда, вот-вот наступит. Новый год - самый долгожданный праздник, наполненный добром и волшебством.

Новый год - пора чудес!Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ежегодно издательский дом «Комсомольская правда «Новосибирск» готовится к главному празднику года по-особенному. Ну и какое же торжество без красавицы-елки! 25 декабря веселое праздничное представление «Елка-2020» с розыгрышами и подарками для детей и их родителей состоялось в ДК имени Октябрьской революции.

Организаторы постарались на славу - кроме хоровода с Дедом Морозом и Снегурочкой каждый ребенок получил подарок. И даже не один! Но об этом - позже.

Ну какой же утренник без стихотворения для Деда Мороза!Фото: Алена МАРТЫНОВА

Гости начали собираться за час до праздника. И новогоднее представление началось буквально в фойе ДК, пока малыши, переодевшиеся в свои карнавальные костюмы, ждали начала представления и сказочных персонажей. А новогодняя музыка создавала праздничное настроение.

Компания «СДЭК» не только организовала на празднике розыгрыш призов, но и оформляла бесплатную курьерскую доставку.Фото: Алена МАРТЫНОВА

До начала новогоднего спектакля компания «СДЭК» организовала розыгрыш призов. Желающих поучаствовать в новогодней лотерее оказалось немало - даже образовалась небольшая очередь!

Веселый единорог выиграл теплые носки от компании «СДЭК».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Выигравшие получили практичные подарки с фирменной символикой: блокноты с ручками, теплые носки и уютные пледы. Ведь сибиряки не мерзнут зимой, потому что хорошо утепляются, так что подобные аксессуары оказались как нельзя кстати.

«Комсомольская правда» провела акцию: «Купи газету и получи книгу в подарок!».Фото: Алена МАРТЫНОВА

А всеми любимая народная газета «Комсомольская правда» в это время провела акцию: «Купи газету и получи книгу в подарок!». Да не простую, а кулинарную! Хозяюшки быстро смекнули, что к чему, и накупили за очень символическую цену гастрономической литературы, чтобы проявить свою фантазию в подготовке праздничного ужина.

«Бусы повесили, встали в хоровод. Весело, весело встретим Новый год!»Фото: Алена МАРТЫНОВА

Музыкальное представление в зрительном зале прошло с участием детей, Деда Мороза и Снегурочки. А после, по давней новогодней традиции, закрутился вихрем большой хоровод вокруг елки и начались самые веселые конкурсы с призами-сувенирами.

Дети пищат от радости: год Мышки же!Фото: Алена МАРТЫНОВА

Дедушка Мороз тоже без подарков не остался - все желающие мальчишки и девчонки рассказали ему свое любимое новогоднее стихотворение.

Каждый ребенок на новогоднем празднике получил вкусные и полезные подарки от «Комсомолки»!Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но на этом подарки у организаторов не закончились. В конце праздника все дети получили полезные призы. Фруктовые и ягодные батончики были вручены от компании «Фарм-про», а натуральный напиток из шиповника и сибирских трав «Тепсей» подарила всем компания «АЯН». Кстати, таким подаркам обрадовались не только дети, но и родители, поддерживающие здоровый образ жизни: «Нам очень понравилось, что в новогодних кульках не как обычно - шоколадные конфеты, а фруктовые батончики, что намного полезнее!» И пошутили: «И дети рады - и зубы целы!».

«Комсомолка» подарила каждому маленькому фанату мультфильмов «Фиксики» несколько красочных журналов про этих персонажей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но и это еще не все. «Комсомолка» подарила каждому маленькому фанату мультфильмов «Фиксики» несколько красочных журналов про этих персонажей. Ребячьему восторгу не было предела!

Довольные малыши.Фото: Алена МАРТЫНОВА

На этой веселой ноте и закончился новогодний праздник, однако волшебство продолжается, ведь мы сами можем творить чудеса для своих родных и близких. Делать добро - это просто!