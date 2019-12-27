2019-12-27T10:10:57+03:00
Общество

Не пережила стыда: учительница, которую обвинили в издевательствах над приемной дочкой, довела себя до смерти

Девочку наказывали за воровство, методы воспитания не понравились учителям, и школа пожаловалась в отдел опеки
Виктория МИНАЕВАНикита МАНЬКО
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Женщина растила приемную дочь с 6 месяцев. Фото: предоставлено родственниками.Женщина растила приемную дочь с 6 месяцев. Фото: предоставлено родственниками.
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В Новосибирске у учительницы музыкальной школы забрали приемного ребенка, завели на преподавателя уголовное дело, а вскоре женщина умерла от рака, намеренно отказавшись от лечения. Как интеллигентный педагог оказалась под следствием и почему ее близкие винят во всем школу, - в материале КП-Новосибирск.

«ОДЕЖДА НА НЕЙ «ГОРЕЛА»

Трагедия произошла еще в сентябре - концертмейстер Вита Тимьянова* умерла от онкологии. О Вите говорят как о педагоге от Бога - она воспитала десятки талантливых музыкантов. Родные дети тоже делали успехи: сын стал лучшим 16-летним пианистом Новосибирской области, а дочь занимала призовые места на международных конкурсах. И вдруг на Тимьянову, считающуюся гением в педагогике, завели уголовное дело - за совсем непедагогичные методы. Ее обвиняли в истязании младшей дочери, не родной.

- Речь идет о приемной девочке, которую семья взяла под опеку, когда той было полгода. При этом в семье есть двое родных детей. Их она не трогала, а вот приемного ребенка наказывала - такова была версия следствия, - рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах. - Женщина обвинялась по двум статьям Уголовного кодекса - за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязание.

Тимьяновы взяли в семью девочку 10 лет назад. Вита хотела третьего ребенка, но сама родить не могла, тогда и уговорила мужа удочерить брошенную шестимесячную малышку, от которой мать отказалась в роддоме. Родные учительницы говорят, что приемную Кристину* растили наравне с другими детьми.

Ребенка воспитывали строго, но о побоях, как говорят в приемной семье, речи не было. Фото: предоставлено родственниками.

Ребенка воспитывали строго, но о побоях, как говорят в приемной семье, речи не было. Фото: предоставлено родственниками.

- Вита все свое время отдавала работе и детям, отказывала себе во всем, чтобы свозить ребятишек хотя бы на Байкал. Дочь даже мне не говорила, что перенесла инсульт два года назад, - призналась КП-Новосибирск бабушка детей Таисия Удочкина*. - Кроме того, Виту мучили головные боли, все списывали на гипертонию. Нормально пройти обследование было некогда, а потом узнали, что дело серьезное: онкология, рак головного мозга.

В 2017 году маленькая Кристина пошла в школу, и тогда начались серьезные проблемы. Сама учеба давалась непросто, плюс девочка стала подворовывать. Сначала крала у родителей деньги, покупала сладости и кока-колу. Потом стала воровать в магазинах. Девочка заходила в отдел с одеждой, а домой возвращалась с запасными пуговицами во всех карманах. После походов в отдел парфюмерии и косметики родителям приходилось возвращать десятки лаков для волос. При этом внешне ребенок выглядел жалко. Девочка часто появлялась в школе в рваной одежде, что не могло не вызвать вопросов у других родителей и классной руководительницы.

- Одета Кристина всегда была во все новое, просто на ней одежда «горела», она постоянно норовила влезть в грязь. К концу дня действительно выглядела так себе, - поделился с КП-Новосибирск приемный отец девочки Алексей*.

«ОТДАЛА ЖИЗНЬ, ЧТОБЫ ОТВЕСТИ ПОЗОР ОТ СЕМЬИ»

Вита занималась с приемной дочкой музыкой, водила в танцевальные кружки и приучала к самостоятельности. Но Кристина не могла стать такой же успешной, как родные дети. Где-то не хватало таланта, где-то - усидчивости, а тут еще эта серия историй с воровством. Стыдоба.

В семье признают: наказывали, ставя ребенка в угол. Воспитывали строго, как и родных детей.

- Но пальцем не трогали, - подчеркивает бабушка, добавляя, что полученные Кристиной в драках и на улице ссадины в материалах дела стали «домашним насилием», а строгое воспитание с постановкой в угол - «истязаниями малолетнего ребенка».

- Это все вывернули как жестокое обращение, хотя никто ее не бил и не истязал. Вся эта история - месть школы, я считаю. Месть за то, что я на них забил. Классный руководитель не справлялась с Кристиной и каждый день звонила нам с истериками. Пока я работал рядом со школой, я мог приезжать по первому звонку, но потом я сменил работу, так что каждый день туда не наездишься. И вот что произошло. Начали они с отдела ПДН, написали туда жалобу на нас, вывернули все наизнанку. Там были просто горы вранья! - возмущен Алексей.

Отчим второклассницы не смог сам справиться с ее клептоманией. Фото: предоставлено родственниками.

Отчим второклассницы не смог сам справиться с ее клептоманией. Фото: предоставлено родственниками.

Девочка кое-как окончила второй класс, а потом ее забрали в детдом - таков порядок, если возбуждают уголовное дело. Это пошатнуло привычную жизнь музыкальной семьи, особенно тяжело расставание переживала приемная мама.

- Виту таскали на допросы. В июле провели экспертизу, где мне сказали, что Вита якобы симулирует онкологическое заболевание. После этой истории жена замкнулась в себе. Переживала все тяжело. В итоге она отказалась лечиться, - добавляет Алексей.

Мужчина считает, что супруга намеренно извела себя. Она скучала по приемному ребенку, переживала навалившееся: слухи, болезнь, суд…

- Дочь отдала жизнь, чтобы отвести этот дурной позор от семьи, - добавляет Таисия Удочкина.

«СЛИШКОМ УСТАЛ ОТ ВРАНЬЯ»

В итоге дело дошло до Советского районного суда, но женщина уже не могла ходить не то что на заседания - даже по дому. В конце сентября Вита Тимьянова скончалась в реанимации. Из-за смерти обвиняемой дело было закрыто.

- Попытаетесь вернуть дочку? - спрашиваем Алексея.

- Нет. Слишком устал от ее воровства и вранья. Один не потяну, - отказывается геройствовать мужчина.

А вот приемная бабушка по Кристине скучает, пытается добиться права забирать ее из детского дома хотя бы на каникулы. Все-таки семья с рождения воспитывала этого ребенка, пусть и проблемного.

- Родная мать от нее отказалась. У той женщины есть еще четверо детей, также оставлены по детским домам. Кто еще с этим ребенком заниматься будет? - вздыхает Татьяна.

Пока же девочка, которая учится уже в третьем классе, остается в одном из приютов. И у нее опять нет мамы...

* Имена и фамилии изменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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