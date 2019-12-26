2019-12-26T17:30:43+03:00
Общество

Новосибирск зимой: 10 ярких фотографий заснеженной столицы Сибири

В зимний Новосибирск невозможно не влюбиться. Отвлекитесь от предновогодней суеты и прогуляйтесь по городу вместе с нашим фотокорреспондентом. За неделю до Нового года город покрылся снегом, а оперный театр стал похож на пряник
Никита МАНЬКО
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Только посмотрите, как украсили город!Только посмотрите, как украсили город!Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сильные снегопады накрыли Новосибирск зимой точно в католическое Рождество, с 25 декабря. Плотный снегопад приглушил все звуки машин и заставил водителей тихо сопеть в пробках, которые достигали 8 - 9 баллов.

Метели принесли похолодание только к концу декабря. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Метели принесли похолодание только к концу декабря.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Снегопад был неожиданным, за сутки выпало 2 - 3 миллиметра осадков. Но до прошлогоднего рекорда ему далеко - 17 января 2018 года за день выпало более 9 миллиметров. Дорожные службы работали в авральном режиме - по данным городских властей, на дороги вышли 235 снегоуборщиков и самосвалов днем и 299 - ночью.

Снегопад стянул город в 10-балльные пробки, люди жаловались: даже к дому не пройти. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Снегопад стянул город в 10-балльные пробки, люди жаловались: даже к дому не пройти.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- За прошлые сутки дорожные службы города очистили от снега 508 километров тротуаров, вывезли более 14 тысяч кубометров снега. На дороги было высыпано более тысячи тонн каменной крошки и 132 тонны реагента «Бионорд», - сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирск.

В этом году власти начали активнее использовать реагенты на дорогах. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В этом году власти начали активнее использовать реагенты на дорогах.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кто-то ловил ртом снежинки, а новогоднее настроение можно поймать уже прямо сейчас на площади Ленина. Знаменитый на всю страну новогодний каток и главная елка Новосибирска каждый вечер привлекают сотни горожан, заставляя на миг забыть о суете.

Главная елка Новосибирска стала самой потешной в России. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Главная елка Новосибирска стала самой потешной в России.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Театральный сквер стал фоном для рождественской сказки, а оперный театр превратился в припудренный пряник. Новосибирцы поспешили оценить световые инсталляции, выложив десятки снимков в «Инстаграме». На подходе традиционный ледовый городок на Михайловской набережной - из-за снегопада его открытие перенесли на 27 декабря.

Идея перенести елку с парковки оказалась удачной. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Идея перенести елку с парковки оказалась удачной.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Елочные базары постепенно пустеют перед праздником, пока их продавцы круглосуточно дежурят под снегом. Полки магазинов ломятся от мандаринов, народу везде полно, но еще несколько дней - и 1 января город погрузится в тишину и спокойствие.

Главная горка Новосибирска будет построена в Первомайском сквере. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Главная горка Новосибирска будет построена в Первомайском сквере.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Синоптики обещают в новогоднюю ночь морозы до -31, из-за похолодания ожидается и повышение цен на такси. Вечером в центре города уже можно заметить веселящихся - многие спешат провести корпоративы или устроить душевные посиделки.

Новый год будет морозным, уверены синоптики. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новый год будет морозным, уверены синоптики.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Помимо снегопада новосибирцев волновало солнечное затмение 26 декабря 2019 года, однако в Новосибирске ничего необычного - диск был закрыт всего на 5%.

Распродажи заслонили собой солнечное затмение. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Распродажи заслонили собой солнечное затмение.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Год театра завершается аншлагами - на многие новогодние спектакли билеты уже проданы, особенно в украшенный гирляндами НОВАТ, но еще есть шанс попасть на «Щелкунчика» в течение новогодних каникул. В 2020 году школьники будут отдыхать с 28 декабря по 14 января, для удобства горожан мы подготовили афишу спектаклей Новосибирска.

Новосибирские театры ждут в праздники тысячи зрителей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирские театры ждут в праздники тысячи зрителей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Отогреть холодное сердце мегаполиса помогут традиции новогоднего застолья. Многие настроены отметить 2020 год дома, в кругу друзей и семьи. Главное - избавиться от страха переедания и победить похмелье, считают диетологи. А еще помните: символ Нового года - хитрая Белая Крыса - не любит медленных и апатичных друзей.

2020 год будет Годом Антарктиды в России. Фото: Алена МАРТЫНОВА

2020 год будет Годом Антарктиды в России.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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