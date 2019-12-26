Салюты и фейерверки на Новый год 2020 в Новосибирске: когда начнется и где посмотреть, площадки для запуска

Сибиряки любят праздники, и салюты и фейерверки на Новый год 2020 в Новосибирске - одно из самых посещаемых и зрелищных мероприятий. В этот раз новосибирцев ждут как минимум семь общегородских пиротехнических шоу. Об этом КП-Новосибирск рассказали в мэрии города.

1. Новогодний фейерверк в Театральном сквере

Главная ёлка Новосибирска и огромный каток на площади Ленина уже прославились на всю страну – площадка перед театром оперы и балета превратилась в сияющий парк, достойный украшений предновогодней Москвы. Празднование Нового года в Театральном сквере начнётся 31 декабря 2109 года в 23.00 и продлится до 03.00 1 января 2020 г.

Новогодний фейерверк начнётся через три минуты после полуночи (00:03), сразу после боя курантов.

Пиротехническое шоу продлится не больше 10 минут, за это отвечает главный исполнитель городских фейерверков – компания ООО «Большой праздник». Как сообщили в мэрии Новосибирска, на мероприятии будет дежурить спасателей МАСС – МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты».

Адрес: Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 36

Как добраться:

Метро «Площадь Ленина»

Троллейбус: 5 ,10, 13, 29, 36 (остановка «Дом Ленина»)

Трамвай:13 (остановка «Дом Ленина»)

Автобус: 5, 8, 13, 18, 21, 28, 41, 54, 75, 97, 98 (остановка «Дом Ленина»)

Маршрутка: 1, 8, 44а, 45а (остановка «Дом Ленина»)

2. Новогодний салют на Михайловской набережной

Обновлённая набережная стала излюбленным местом отдыха для новосибирцев, здесь по традиции откроют ледовый городок. По соседству с ним зальют самый большой каток Новосибирска, места хватит всем – и фигуристам, и хоккеистам, и конькобежцам и начинающим.

Празднование Нового года на Михайловской набережной начнётся 31 декабря 2109 года в 23.00 и продлится до 03.00 1 января 2020 г.

Новогодний салют начнётся ровно в полночь(00:00), сразу после боя курантов.

За новогодний салют отвечает главный исполнитель городских фейерверков – компания ООО «Большой праздник». Также безопасность на празднике обеспечат спасатели МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты».

Адрес: Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская,12/1.

Как добраться:

Метро «Речной вокзал»

Троллейбус: 13, 29, 36 (остановка «Метро Речной вокзал»)

Трамвай:13 (остановка «Речной вокзал»)

Автобус: 8, 9, 13, 21, 28, 36, 41, 54, 68, 125, 170, 519, 525 и т.д. (остановка «Метро Речной вокзал»)

Маршрутка: 1, 4, 6, 11, 21, 23, 30, 32, 35, 68, 91, 301,304, 322 и т.д. (остановка «Метро Речной вокзал»)

3. Праздничный фейерверк на «Шлюзе»

Жители микрорайона «Шлюз» увидят праздничный фейерверк ещё до начала Нового года. Пиротехническое шоу проводит ТЦ «Маяк» – местный центр общественной жизни.

Праздничный фейерверк у ТЦ «Маяк» пройдёт 31 декабря с 19:00 до 19:03.

Адрес: Новосибирск, Советский район, ул. Русская, 1, площадка у ТЦ «Маяк»

Как добраться:

Автобус: 7, 23,36, 48, 141 (остановка «Шлюз»)

Маршрутка: 6, 7, 20, 43, 62, 308, 327 (остановка «Шлюз»)

4. Праздничный фейерверк в центре Академгородка

Жители Академгородка смогут посмотреть праздничный фейерверк ещё до начала Нового года. Пиротехническое шоу проводит ООО «Супермаркет ТЦ», хорошо известный местным жителям.

Праздничный фейерверк у «ТЦ Академгородка» пройдёт 31 декабря с 20:00 до 20:03.

Адрес: Новосибирск, Советский район, ул. Ильича, 6, площадка у «ТЦ Академгородка»

Как добраться:

Автобус: 7, 8, 23, 52, 72, 107к, 109, 139,141, 280 (остановка «Дом Учёных»)

Маршрутка: 7,15, 35, 52 ,62, 74, 308, 325, 380 (остановка «Дом Учёных»)

5. Праздничный фейерверк на «Чистой слободе»

Жители левого берега Новосибирска начнут праздновать Новый год раньше – недаром географы когда-то в шутку предлагали разделить берега по

часовым поясам. Управляющая компания «КПД-Газстрой-эксплуатация» решила порадовать жителей жилмассива «Западный» и устроить фейерверк перед школой.

Праздничный фейерверк на «Чистой слободе» пройдёт 30 декабря с 19:00 до 19:03.

Адрес: Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова,242/2, площадка у школы №215

Как добраться:

Автобус: 43, 55 (остановка «Микрорайон Чистая Слобода»)

Трамваи: 2, 8 (остановка «Микрорайон Чистая Слобода»)

6. Праздничный фейерверк 5 января у ДК «Академия»

Новосибирская компания ООО «ТЕХНОСИБ» устроит пиротехническое шоу в разгар новогодних праздников – посмотреть его можно будет через пять дней после Нового года.

Праздничный фейерверк у ДК «Академия» 5 января с 20.30 до 20.33

Адрес: Новосибирск, Советский район, ул. Ильича,4, площадка у ДК «Академия»

Как добраться:

Автобус: 7,8,23, 52, 72, 107к, 109, 139,141, 280 (остановка «Дом Учёных»)

Маршрутка: 7,15,35,52,62,74,308, 325,380 (остановка «Дом Учёных»)

Кстати, после новогоднего салюта не обязательно искать такси или идти пешком домой. Городские власти продлили работу метро до часу ночи, а автобусы и троллейбусы будут ходить до 01.30.

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