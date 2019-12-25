2019-12-25T13:31:00+03:00
Общество

Современная ритуальная услуга: у сибиряков есть возможность выбирать место своих похорон и их сценарий

Прижизненный договор позволяет заранее определить деликатные детали и избавить наследников от болезненных хлопот. Подробнее об услуге рассказывает директор Похоронного Дома «ИМИ» Сергей Бондаренко
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Житель Новосибирска может сам решить, как пройдет прощание с ним.Житель Новосибирска может сам решить, как пройдет прощание с ним.
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Уход из жизни, церемония прощания и поминальная трапеза - люди молодые и даже среднего возраста зачастую избегают этих тем, чтобы не огорчать себя. С годами отношение меняется, человек задумывается о том, как простятся с ним близкие, что будут видеть и слышать на церемонии. Все эти деликатные моменты можно определить заранее. Заключением и исполнением таких прижизненных договоров в Новосибирске занимается Похоронный Дом «ИМИ». Директор Сергей Бондаренко рассказывает, как это происходит.

- Сергей Валентинович, какие детали и тонкости можно прописать в договоре?

- В первую очередь человек определяет форму погребения - традиционное захоронение или кремация. Определяет место. Если речь идет о традиционной форме, то может принять судьбоносное решение - например, создать фамильное захоронение. Кстати, скоро это может стать правильной традицией, так как мэрия Новосибирска может подготовить постановление о создании семейных и родовых захоронений.

Человек, если желает, при жизни определяет, каким будет надгробное сооружение, как оно будет выглядеть. Может даже подготовить проект. Может выбрать специализированный транспорт, зал прощаний, трапезную и даже слова, которые будут звучать на церемонии.

- А можно прописать какие-либо запреты? Например, участник договора не желает, чтобы в часы прощания производилась фотосъемка…

- Мы с такими пожеланиями не сталкивались, но, конечно, это возможно. Если такова воля человека - не снимать, значит, съемки не будет, мы исполним безукоризненно. Но есть услуга, связанная с фотографией, к которой люди периодически обращаются. На церемонии прощания мы показываем фильм семейной памяти: 20 - 30 фотографий, на которых запечатлены яркие моменты из жизни усопшего. Такие мероприятия очень хорошо проходят и даже помогают близким людям легче перенести процесс прощания.

Похоронный Дом «ИМИ» уже не первый год предлагает услугу прижизненного договора.

Похоронный Дом «ИМИ» уже не первый год предлагает услугу прижизненного договора.

- Как я понимаю, прижизненный договор - это не универсальный бланк для всех, а документ с индивидуальным содержанием. Верно? То есть можно обговаривать какие-то персональные пожелания, в том числе очень подробные?

- Да, конечно. Это называется «сценарий похорон», у нас есть такая форма услуг: люди обговаривают очень тонкие детали.

- Каков главный мотив тех людей, которые желают подписать прижизненный договор?

- Во многом - желание избавить от лишних проблем своих близких. В том числе - решив финансовый вопрос. Услуги по договору оплачиваются заранее, и эта стоимость остается фиксированной. То есть вне зависимости от роста цен никому уже не придется доплачивать. Исключение - только если родные пожелают привнести в церемонию что-то еще.

- Прижизненный договор - это услуга, за которой обращаются люди преклонного возраста?

- Преимущественно - да, но не только. Многие понимают, что уход из жизни может быть внезапным. Конечно, все мы желаем долгих лет и себе, и близким, но бессмертных-то мы еще не видели. Часто обращаются и те, кто столкнулся с обманом в сфере ритуальных услуг. Бывает ведь так: человек скончался, врачи зафиксировали смерть, а в квартире уже без приглашения появился «черный агент» - представитель какой-то похоронной компании, которая, как он уверяет, все сделает лучше всех. Такие агенты вероломно вторгаются к близким умершего, и зачастую это заканчивается очень плохой работой. Чтобы избежать такой ситуации, можно самому выбрать ритуальную компанию и заранее обо всем договориться. Так что обращаются люди, которые видели, насколько некачественными бывают услуги, либо, наоборот, те, кто видел хорошее качество. Мы работаем давно, и многие знают, что мы относимся к пожеланиям людей добросовестно.

Мемориальная служба ИМИ.

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