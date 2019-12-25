Крупнейшая международная строительная выставка пройдет в Новосибирске в феврале

Только для профессионалов

Новосибирск в ожидании новой Строительной недели. С 18 по 21 февраля 2020 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» пройдет международная выставка «Сибирская строительная неделя - 2020». Это крупнейшее отраслевое событие на территории Сибири и Дальнего Востока. Ожидается, что мероприятие посетят более 10 тысяч профессионалов отрасли.

Выставка ориентирована на профессиональную аудиторию - руководителей и специалистов строительных компаний, проектировщиков и дизайнеров.

- Практика показывает, что выставочная экспозиция - это кратчайший путь от производителя к заказчику, возможность понять, насколько та или иная новинка окажется востребована в Сибири, на Дальнем Востоке, в странах СНГ, - комментирует Мария Золотухина, директор выставочной компании «Центр Экспо». - По сути выставка - драйвер роста отрасли. Знакомство с новыми материалами, оборудованием и технологиями в условиях высококонкурентного рынка побуждает компании двигаться вперед - к повышению эффективности, чтобы соответствовать духу времени.

Мировые новинки стройиндустрии будут представлены в МВК «Новосибирск Экспоцентр».

На выставке, которая будет длиться четыре дня, соберутся около 200 производителей стройматериалов, инженерных систем и оборудования из России, стран СНГ, Европы и Восточной Азии.

Экспозиция выставки охватит все направления строительства, проектирования и дизайна. Здесь можно будет ознакомиться с последними новинками и разработками компаний в области строительных и отделочных материалов, инженерных систем, фасадов и кровли, ворот и дверей, окон и светопрозрачных конструкций, освещения и электротехники, лифтов и оборудования, а также декора для интерьера.

Среди участников - лидеры рынка в своих сегментах. В частности, новосибирская производственная компания «Либерит» продемонстрирует возможности применения в условиях Сибири стеклофибробетона. Ассортимент Masa из Германии включит новые модели бетоносмесителей и асфальтоукладчиков. Среди новинок испанской компании Simon - минималистические модели выключателей, силовых и мультимедийных розеток, диммеров. На стенде китайской корпорации First New Material Technology Development среди прочего можно будет увидеть краску с текстурой и фактурой камня.

Форум дизайнеров соберет больше 3 тысяч человек

Деловая программа Сибирской строительной недели направлена на формирование пула профессиональных посетителей выставки. Мероприятия затрагивают самые актуальные проблемы отрасли, высококлассные эксперты федерального и международного уровня в области строительства смогут ответить на все вопросы застройщиков, архитекторов и дизайнеров, людей, принимающих решения о том, в каких домах будут жить сибиряки в самом ближайшем будущем.

Ключевым событием деловой программы станет II Форум дизайнеров и архитекторов Сибири.

Ключевым событием деловой программы станет II Форум дизайнеров и архитекторов Сибири. Это самое крупное дизайн-мероприятие в Сибири. Форум делится на четыре больших блока: «Архитектура», «Дизайн интерьеров и экстерьеров», «Комфортная среда» и «Предметный дизайн». Спикеры - эксперты из Германии, с Кипра и из России. Ожидается, что форум соберет более 3 тысяч российских и зарубежных дизайнеров и архитекторов.

Впервые в деловой программе выставки будет проходить международный интерьерный фестиваль HomeFest. Участие в нем открывает новые возможности для коллаборации между специалистами, обмена профессиональной информацией и контентом.

Кроме того, в рамках выставки пройдут фестиваль дизайна и современного искусства, конференция по практическим вопросам проектирования и строительства ИЖС и индустриального домостроения с использованием керамических материалов в фасадах и отделке, а также круглый стол по проблемам проектирования и строительства подземных частей зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки.