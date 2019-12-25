«Это что в ней? Стекло?»: в новосибирском магазине сняли с продажи соль, которая не растворяется даже в кипятке

Новосибирский бизнесмен Владимир Притьмов снял с продажи партию соли, испугавшись за покупателей. Говорит, жена увидела ролики в интернете, как в этой марке блогеры находили стекло. Решила провести эксперимент сама.

- Залили соль водой, смотрим: это что в ней? Стекло? Она растворилась не вся - в осадке осталось что-то похожее на осколки. Стекло или нет, непонятно, - рассказал КП-Новосибирск Владимир Притьмов.

Осадок не берет ни холодная вода, ни кипяток. Частицы действительно напоминают битое стекло. Притьмов провел эксперимент с другой пачкой соли - и снова непонятный нерастворимый осадок, на этот раз чем-то похожий на яичную скорлупу. Предприниматель говорит, что решил не рисковать, снял с продажи всю партию.

- Нам привозят килограмм по 25. Обычно брали другую марку, а тут завезли эту. Продали, наверное, килограммов 15 из партии. Цена - 14 рублей за упаковку. Но после того, как сами провели этот эксперимент - проверили соль, решили, что не будем ее продавать, - говорит Владимир.

В новосибирском магазине сняли с продажи соль, которая не растворяется даже в кипятке.

Член рабочей группы по противодействию фальсификатам Общественной палаты РФ Яков Новоселов считает, что, возможно, бизнесмена напугал антислеживатель, который мог остаться на дне кружки.

- Соль, как и сахар, должна растворяться полностью, без всякого осадка, посторонних включений. Конечно, все может быть, в том числе и стекло в случае нарушения технологии производства. Но, скорее всего, это антислеживающие препараты, какие-то абсорбенты. Их добавляют, чтобы соль не слипалась от влажности, - объясняет Яков Новоселов. - И если это так, то их быть не должно - они могут нанести вред организму. Может произойти пищевая интоксикация. Знаете, в ботинки кладут специальные порошки в мешочках, чтобы они влагу впитывали? Представьте, что вы съели что-то подобное. Какая будет реакция у организма?

Производитель соли - казахстанская компания «Арлтуз». Она с вирусными роликами про «стекло» борется уже несколько месяцев. Уверяют, что осадок, который снимают блогеры и который увидел новосибирец, абсолютно безопасен.

- Началом всему послужили видеоролики и аудиозаписи о том, что «Аралтуз» якобы выкупили китайцы и с целью уничтожения населения Казахстана стали добавлять вредные для здоровья вещества. Следующим этапом информационной войны стала волна на российском интернет-пространстве. Фейки стали активно размещать и рассылать аудио- и видеозаписи о том, что в соли «Славяночка» (а также «Славяна») содержится стекло, - говорится в официальном заявлении производителя, который размещен на сайте Министерства торговли и интеграции республики Казахстан. - Пищевая соль действительно содержит естественный нерастворимый осадок, как и любая другая натуральная соль, особенно самосадочная. На самом деле за «стекло» принят минерал, и ранее присутствовавший в производимой нами соли в нормах нерастворимого остатка, оговоренного в ГОСТе, а именно эпсомиты и астраханиты.

Впрочем, так ли это на самом деле, непонятно. Новосибирский бизнесмен говорит, что готов снятые с продажи пачки отдать на исследование в Роспотребнадзор. Может, там ответят, безопасна ли казахстанская соль?