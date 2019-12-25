Байкер, в крови которого нашли наркотики, требует деньги с автомобилистки после ДТП

Ехал, упал, очнулся - гипс. Только под ним не бриллианты, а сломанные кости. 32-летний байкер из Бердска Сергей Трифонов попал в страшную аварию весной - лобовое столкновение с машиной. Мужчина оказался на больничной койке. Только уголовное дело не завели. Автомобилистка свою вину не признает, а следствие уверено: бердчанин был в состоянии наркотического опьянения. Виноват сам.

Теперь Александр не скоро оседлает «железного коня». Фото: личный архив.

«ОЧНУЛСЯ, А НОГИ КАК У МАНИКЕНА»

Сергей Трифонов первый раз сел на мотоцикл еще подростком. Стаж вождения - более 10 лет.

Роковой день в жизни мужчины наступил 29 мая 2019 года. Утром Сергей собрался на работу. Завел мотоцикл, надел шлем и поехал.

- У меня в запасе было 40 минут, и я решил немного прокатиться перед началом рабочего дня. Я поехал в сторону Бердского дома отдыха. На улице Ленина есть остановка по правой стороне и магазин. На обочине между ними стояла машина. Я ехал по этой же стороне, - рассказал КП-Новосибирск Сергей.

По словам мужчины, он увидел, как у машины заморгал поворотник. Но Сергей не думал, что авто пойдет на разворот.

- Я подумал, что автомобиль выедет и поедет по своей полосе. При таком раскладе мне не сложно будет его объехать и продолжить путь прямо, объясняет Сергей.

Однако водитель - за рулем сидела женщина - не повернул направо, а выехал поперек дороги, чтобы повернуть налево. Мотоциклист понял, что столкновение неизбежно, зажал гудок и решил обойти авто по встречке. Там они и столкнулись.

Аварии избежать не удалось. Байкер влетел машине в лоб. Сергей слетел с мотоцикла и метров через 20 упал на землю. Когда очнулся, увидел, что ноги как-то неестественно, как у манекена, раскинуты в разные стороны. Потом - «Скорая», больничная палата и несколько операций.

- По заключению врачей у меня был перелом левой ноги, на правой ноге сломано бедро и шейка бедра. Еще врачи установили сотрясение, а на левой руке был вывихнут палец - накладывали гипс, - перечисляет Сергей. - На операцию мне всем Бердском деньги собирали.

Женщина, которая сидела за рулем, вину не признает. По словам адвоката Сергея Гладких, который защищает интересы мотоциклиста, водитель сначала согласилась выплатить моральный ущерб, но вскоре резко пошла в отказ.

- Мы запросили компенсацию морального ущерба в размере 250 тысяч. Она сразу же выплатила 130 тысяч рублей, которые пошли на лечение, - говорит Гладких.

Александр за рулем мотоцикла с раннего возраста. Фото: личный архив.

«Я НАДЫШАЛСЯ»

В рамках расследования было проведено две экспертизы. Нина Радымская (имя изменено. - Прим. ред.) заказывала ее в Санкт-Петербурге. Столичные эксперты установили, что мотоцикл превысил скоростной режим: парень ехал со скоростью 95 километров в час, следовательно, виновником аварии является он.

- Мы проводили еще одну государственную экспертизу здесь, в Новосибирске. Она установила, что превышения скорости не было и что определить непосредственную причину ДТП с технической точки зрения не представляется возможным, - процитировал несколько фраз из заключения эксперта адвокат Сергей Гладких.

Однако и это не все. В больнице у мотоциклиста взяли кровь на анализ. В ней обнаружили наркотическое вещество. Следствие сделало вывод, что мужчина во время ДТП находился в состоянии наркотического опьянения. За это Сергей понес административное наказание.

- Я не курю. Но за месяц до аварии, может, чуть меньше, друзья раскуривали кальян. Видимо, надышался, и этот остаток обнаружили, - оправдывается Сергей.

В отношении автомобилистки уголовное дело возбуждать не стали по двум причинам: наркотики в крови мотоциклиста и неоправданный маневр с его же стороны. Все-таки логичнее было бы обойти машину сзади, а не выезжать наперерез.

- Мы будем обжаловать это постановление через суд. Считаем, что полиция неверно квалифицировала действия участников ДТП, притом что последняя экспертиза не установила превышения скорости мотоциклиста, - прокомментировал корреспонденту КП-Новосибирск Сергей Гладких.

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

«У него номера были заклеены»

Корреспонденту КП-Новосибирск удалось связаться с Ниной Радымской, которая сидела за рулем седана. Женщина объяснила свою позицию:

- Свою вину я не признавала с самого начала. Деньги я действительно выплатила, но не из чувства вины, а из чувства сострадания. Я знала, что Сергей собирает деньги на платную операцию, не доверяя бесплатной медицине. Я искренне хотела, чтобы его здоровье восстановилось как можно скорее. Я опасалась, что передача денег будет воспринята как признание вины, но не вкладывала этот смысл. Мне хотелось помочь. О том, что, по данным медицинской экспертизы, на момент аварии водитель мотоцикла находился в состоянии наркотического опьянения, я узнала позже.

Адвокат Нины Радымской Ирина Захаровна прокомментировала историю эту так:

- Я считаю, что следователем проведено достаточно подробное исследование всех обстоятельств. Постановление вынесено на основании экспертизы. Вину Нина не признавала изначально, поскольку ДТП произошло на встречной полосе. Потерпевший совершил маневр, который повлек столкновение. Есть еще один интересный факт: мужчина ехал с заклеенными номерами.

Ирина подчеркнула, что Нина, несмотря на то, что не виновата, оплатила Александру часть лечения. Часть денег, которые остались, она тоже готова выплатить.