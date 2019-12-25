Планы на 2020 год: начало стройки четвертого моста, проведение выборов

За два года в регионе вырос объем федеральных средств

Глава региона подвел итоги года на традиционной встрече с журналистами. Развитие экономики региона в целом он оценил положительно и отметил успехи.

- Объем ВРП (валовый региональный продукт) в этом году составит 1 триллион 289 миллиардов рублей, - спрогнозировал Андрей Травников. - Важную роль в формировании ВРП играет промышленность. В течение года мы отслеживали рост промышленного производства: за 9 месяцев он составил 103%, что выше общероссийского показателя, а к концу года вырастет до 104,1%. Нам удается поддерживать высокие темпы развития. Это подтверждается объемом отгруженных товаров, выпущенных в регионе: с января по сентябрь отгружено товаров на сумму более чем 500 миллиардов рублей.

Губернатор подчеркнул, что все это положительно отражается на доходной базе бюджета. Поступление денег в областную казну ожидается в объеме 156 миллиардов 100 миллионов рублей.

- Сейчас темп роста на уровне 2018 года - 105,8%, - отметил Андрей Травников. - Такой задел позволил нам сформировать бюджет 2020 года с хорошим приростом - 167 миллиардов рублей. И увеличение поступлений в регион средств из федерального бюджета сыграло в этом не последнюю роль. Причем тенденция обозначилась хорошая: если в 2017 году объем федеральных трансфертов составил 24,9 миллиарда рублей, то в текущем году - уже 31 миллиард рублей. На следующий год нами спланирована сума около 37 миллиардов рублей. Но мы наращиваем доходную базу не только за счет дополнительных поступлений. Благодаря росту собственных доходов в 2019 году Новосибирская область сохраняет достаточно высокий уровень обеспеченности собственными доходами. Общая доходная база - 86%, поэтому мы продолжаем реализацию нашего стратегического подхода по улучшению самостоятельности муниципальных бюджетов.

Напомним, что с 1 января этого года муниципальным образованиям переданы единые нормативы по упрощенной системе налогообложения: 10% - по городским округам и 30% - по муниципальным районам, при этом размер финансовой помощи местным бюджетам из регионального бюджета сокращен не был.

- Такие планы по формированию бюджета позволяют нам уверенно реализовывать все крупные проекты, которые были инициированы за два последних года, - сказал губернатор. - У нас есть полное понимание по их финансированию, по завершению строительства. Это четвертый мост через Обь, перинатальный центр, Ледовый дворец, волейбольный центр, проект по строительству семи поликлиник в Новосибирске и долгожданный проект развития аэропорта Толмачево, а также все программы развития Новосибирского научного центра, флагманский проект «Академгородка 2.0» - «СКИФ».

Четвертый мост начнут строить в следующем году

Что касается строительства четвертого моста через Обь, то в настоящее время проводятся работы по выкупу земельных участков, где будут формироваться территории для производства работ, ведется разработка рабочей документации, планируются работы по выносу отдельных коммуникаций.

- Согласно плану в следующем году завершится формирование территории (земельных участков), и начнутся работы на объекте, на примыкающих улицах, развязках, - прокомментировал губернатор. - К концу 2020 года начнутся работы на мостовом переходе - на территории акватории реки Оби.

Политические силы региона готовы достойно начать выборный год

Кроме того, в ходе пресс-конференции глава области дал высокую оценку политической ситуации в регионе. Впереди бурный политический год. Предстоящая избирательная кампания будет сложная и многоуровневая, поэтому важно заранее сформировать четкую и понятную позицию для всех политических сил региона.

- С середины прошлого года нам удалось выстроить новую систему взаимоотношений между различными ветвями и уровнями власти: региональной, муниципальной, городской, - подытожил Андрей Александрович. - Сегодня на территории Новосибирской области сложились очень конструктивные взаимоотношения, которые ни в коем случае нельзя рассматривать как соглашательство - у нас есть масса поводов для дискуссий. Важно, что все наши споры приводят к выработке согласованных решений.